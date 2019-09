Krienser Militärbunker diente zur Übermittlung geheimer Nachrichten Er war Teil eines riesigen Übermittlungsnetzes der Schweizer Armee im Kalten Krieg: Der alte Bunker etwas oberhalb der Talstation der Sonnenbergbahn, dessen Eingangstür vor wenigen Tagen erstmals nach zehn Jahren wieder geöffnet wurde. Hugo Bischof

Blick in den alten Militärbunker bei der Talstation der Sonnenbergbahn in Kriens. (Bild: Jakob Ineichen, 18. September 2019)

Jetzt ist klar, wozu der alte Militärbunker nahe der Talstation der Sonnenbergbahn in Kriens einst diente. Er war im Kalten Krieg eine Zentrale zur Übermittlung geheimer militärischer Depeschen. Das sagt der heute 67-jährige Ernst Lutz aus Emmenbrücke, der damals als Soldat diente. Der Bunker wurde am Mittwoch nach zehn Jahren erstmals wieder geöffnet. Lutz, der den Rang eines Gefreiten hatte, meldete sich aufgrund des am 19. September 2019 in unserer Zeitung erschienen Berichts bei uns (Ausgabe von gestern).

Ernst Lutz war ab 1972 Motorfahrer bei der Übermittlungskompanie 72 der Schweizer Armee. «Ich fuhr mit meinem 5-Tonnen schweren Saurer Militärlastwagen in der ganzen Schweiz umher», erzählt er. Seine Aufgabe war es, die Aussenstationen seiner Kompanie mit Lebensmitteln und Treibstoff zu versorgen und den Personalaustausch sicherzustellen.

Die Aussenstationen – das waren auf Lastwagen installierte Richtstrahl-Empfangs- und Sendeanlagen. «Sie befanden sich mehrheitlich auf Bergen und waren alle mit Sichtverbindung miteinander verbunden», sagt Lutz. Verbunden waren sie auch mit Bunkern im Berginnern.

«Das war das Höhennetz der Übermittlung; es war riesig, und es war auch die wichtigste Verbindung zum Bundesratsbunker.»

Die Armee-Korps und ihre Divisionen spiesen darin ihre verschlüsselten Meldungen ein. Eine mobile Richtstrahlanlage stand laut Lutz auch auf dem Sonnenberg. Der Bunker nahe der Sonnenberg-Talstation war die dazu gehörige Übermittlungszentrale, mit Telefonanschlüssen und so weiter. Lutz war vorwiegend oben auf dem Sonnenberg unterwegs: «Im Bunker unten war ich selten – vielleicht fünfmal, um Hallo zu sagen.» Als Motorfahrer hatte er aber einen Zutritts-Ausweis zum Bunker: «Man konnte mich im Falle eines Krieges ja nicht draussen stehen lassen.»

Auf dem Sonnenberg seien damals auch Wettersoldaten stationiert gewesen, sagt Lutz: «Zudem gab es eine Radarüberwachung der Fliegertruppen.» Irgendwann in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre seien alle Mitglieder der drei Übermittlungskompanien umgeteilt worden:

«Die Armeeführung wollte sicher sein. Es gab Gerüchte über Spionage, und dann war da auch der Fall des Brigadiers Jeanmaire, der des Hochverrats angeklagt wurde.»

Das sei lange her, sagt Lutz. Deshalb dürfe er heute darüber reden. Damals sei aber alles streng geheim gewesen. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass es keine Dokumente zum Krienser Sonnenberg-Bunker gibt.