Und er kommt doch: Krienser Samichlaus lässt sich von Corona nicht aufhalten Die Galli-Zunft Kriens hat zwar den Umzug der Fasnacht abgesagt, den Besuch des Samichlaus will sie den Kindern aber nicht vorenthalten. Roger Rüegger 23.10.2020, 16.02 Uhr

Der Samichlaus winkt für den Fotografen, hier am Umzug in Kriens. Bild: Jakob Ineichen (8. Dezember 2019)

Der Entscheid ist gefällt. In Kriens dürfen sich die Kinder zwischen dem 4. und 7. Dezember auf den Besuch des Samichlaus freuen. Die Galli-Zunft hat entschieden, dass der Samichlaus, begleitet von einem Kaplan, zwei Leviten, dem Schmutzli und einem Diener unter strengster Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen mit einem vorbildlichen Schutzkonzept von Haus zu Haus zieht.

Die Anmeldungen sind am Freitag in den Briefkästen der Krienser Haushalte angekommen. Anmeldeschluss ist der 9. November. Die Krienser Galli-Zunft geht damit einen eigenen Weg. Im Kanton Luzern haben bisher alle Chlausgesellschaften den Besuch abgesagt.

Warum nicht auch in Kriens? Zumal sich die Pandemie-Lage massiv verschärft hat in den letzten Tagen? Umzugschef Fredy Haas sagt dazu auf Anfrage: «Die Galli-Zunft hat sich dafür entschieden, dass sie den Kindern diese Freude machen will. Viele Kinder sehen hinter dem Samichlaus einen Vorweihnachtszauber. Der St. Nikolaus ist ja ein Heiliger. Ihn in Verbindung mit Covid zu bringen, verstehen viele Kinder oft nicht. Sie freuen sich auf den Samichlaus-Besuch.» In welcher Form die Besuche stattfinden, werde individuell entschieden und den Familien überlassen. «Wir empfehlen, dass man den Samichlaus im Freien empfängt. Auf Wunsch und bei geeigneten Möglichkeiten, betritt er aber auch das Haus.» Im Mindesten werde der Samichlaus ein Säckli vor der Haustüre deponieren.

Einschränkungen, beziehungsweise Änderungen gegenüber den anderen Jahren, werde es aber geben. So würden sich die Samichlausgruppen nicht wie üblich in der Galli-Halle mit hübsch dekoriertem Weihnachts-Häuschen am Eingang versammeln, sondern sich selber dezentral organisieren, damit es keine Durchmischung gebe. Es dürften vermutlich auch nicht 14 Gruppen unterwegs sein, wie in anderen Jahren, so Haas. Der Vorteil der Gruppen der Galli-Zunft gegenüber vielen anderen ist in den Augen des Umzugschefs auch, dass jeder sein eigenes Gewand mit eigenem Bart trage und deshalb diese nicht austauschen müsse.

Haas sagt, dass er voll hinter dem Entscheid des Umzugkomitees stehe und dass er auch bereits positive Feedbacks von Bewohnern der Gemeinde erhalten habe. «Die Anmeldungen sind verschickt, wir lassen uns nun überraschen. Sollte sich die Lage verschlimmern, werden wir situationsgerecht handeln. Wir wollen nichts erzwingen».

Die Motivation für den Besuch des Samichlaus sei einzig und allein, dass man den Kindern eine Freude bereite. Es gehe dabei nicht um die Galli-Zunft und auch nicht um die Fasnacht, betont Haas. Der Samichlaus-Umzug am 8. Dezember wurde bereits abgesagt.

Diametral anders macht es die Samichlaus-Gruppe der Pfarrei St. Michael in der Stadt Luzern. Dort sind die Samichläuse am Freitag informiert worden, dass es keinerlei Aktivitäten geben wird im Sternmatt-Quartier: «Mit der aktuellen Ausbreitung des Covid-19-Virus haben wir uns nun entschieden, auf jegliche Art einer Chlaus-Versammlung zu verzichten. Wir werden alle Familien anschreiben und informieren.» Die Samichläuse werden stattdessen eine Video-Botschaft bereitstellen. Der Verzicht auf Hausbesuche ist in dieser Chlaus-Gruppe schon länger kommuniziert worden.