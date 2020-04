Krienser Sozialvorsteher tritt zurück Lothar Sidler (CVP) zieht die Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden bei den Wahlen. Er steht nicht mehr für den zweiten Wahlgang zur Verfügung. Robert Knobel 09.04.2020, 11.20 Uhr

Lothar Sidler, Sozialvorsteher von Kriens. Bild: Philipp Schmidli

Die Wahlen vom 29. März wurden für den bisherigen Krienser Stadtrat zum Desaster: Der einzige im ersten Wahlgang gewählte Kandidat war der Neue Maurus Frey (Grüne). Alle anderen müssen in den zweiten Wahlgang am 28. Juni. Doch nun hat Sozialvorsteher Lothar Sidler (CVP) mitgeteilt, dass er nicht mehr für den zweiten Wahlgang zur Verfügung stehe. Er begründet dies mit seinem schlechten Abschneiden am 29. März. Mit 2712 Stimmen landete Sidler auf dem drittletzten Platz von total acht Kandidierenden.