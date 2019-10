Am 28. November befasst sich der Krienser Einwohnerrat mit dem Bebauungsplan und einer Teilzonenplanänderung für das Projekt «Pilatus-Arena» am Bahnhof Mattenhof. Der Stadtrat ist vom Projekt überzeugt.

Am 28. November befasst sich der Krienser Einwohnerrat mit dem Bebauungsplan und einer Teilzonenplanänderung für das Projekt «Pilatus-Arena» am Bahnhof Mattenhof. Der Stadtrat ist vom Projekt überzeugt.

Krienser Stadtrat empfiehlt Parlament Zustimmung zur Pilatus-Arena Am 28. November befasst sich der Krienser Einwohnerrat mit dem Bebauungsplan und einer Teilzonenplanänderung für das Projekt «Pilatus-Arena» am Bahnhof Mattenhof. Der Stadtrat ist vom Projekt überzeugt.

(jvf) Eine multifunktionale Veranstaltungshalle mit 4000 Sitzplätzen, geeignet für Handball-, Basketball-, Unihockey- oder Tennis-Spiele sowie Kongresse, Shows und Kongresse – in zirka vier Jahren soll beim Bahnhof Kriens-Mattenhof die Pilatus-Arena eröffnet werden. Das Projekt muss aber noch einige Hürden meistern. Die nächste am 28. November: Dann befasst sich der Krienser Einwohnerrat mit dem Bebauungsplan und einer Teilzonenplanänderung. Der Krienser Stadtrat teilt nun mit, dass er dem Parlament eine Zustimmung zum Projekt empfiehlt. Für ihn sei es ein «überzeugendes und durchdachtes Projekt in sportlicher, städtebaulicher und wirtschaftlicher Hinsicht».

(Visualisierung: PD)

Der Bebauungsplan, mit dem sich das Krienser Parlament am 28. November befassen wird, soll übergeordnete Fragen «ganzheitlich angehen» und eine hohe Qualität der Überbauung sichern. Er wurde von der Pilatus Arena AG in Absprache mit der Stadt Kriens und dem regionalen Entwicklungsträger LuzernPlus erarbeitet. Neben der genannten Event-Arena sind zwei Wohnbauten vorgesehen: Ein Gebäude mit 138 Mietwohnungen und ein Turm mit 277 Wohn- und Eigentumswohnungen. Im Sockelbau der Überbauung entstehen zudem rund 1000 Quadratmeter Gewerbefläche.

Für den Bebauungsplan wurde ein Mitwirkungsverfahren durchgeführt, in dessen Rahmen verschiedene Punkte in die Projektentwicklung eingeflossen seien. Der Krienser Stadtrat hat das Planungsverfahren eng begleitet und ist der Meinung, dass er die Lage für eine multifunktionale Arena am S-Bahnhof Mattenhof für geeignet hält. Kriens komme zudem zu einem Infrastrukturbau von nationaler Bedeutung, ohne sich direkt finanziell engagieren zu müssen. Und für den Vereins-, Schul- und Hochschulsport stünden gleich zwei Dreifachhallen zur Verfügung.

Die Teilzonenplanrevision wird zudem nötig, um die 50 und 110 Meter hohen Wohnhäuser zu realisieren. Die heute geltende Zonenplanordnung lässt nur ein Hochhaus mit einer Höhe von 45 Metern zu. Die Realisierung der Wohnhäuser sei für die Finanzierung der Halle jedoch nötig.

Die Gebäude links im Bild wurden bereits realisiert. (Visualisierung: PD)

Stimmt der Einwohnerrat dem Bebauungsplan und der Teilzonenplanänderung zu, hätten die Investoren baurechtliche Klarheit, dass sie ihr Projekt auf diesem Grundstück weiterentwickeln können, schreibt der Stadtrat weiter. Alleine für die Pilatus-Arena wollen die Initianten rund 39 Millionen Franken investieren. Kanton Luzern (Swisslos-Lotterieerträge) und Bund (Nationales Sportanlagenkonzept Nasak) beteiligen sich mit 7 bis 9 Millionen daran, weil eine Sportanlage in dieser Grösse einem ausgewiesenen Bedürfnis entspreche.

So geht es weiter

Tritt der Einwohnerrat in der ersten Lesung auf die Vorlage ein, wird der Stadtrat den Bebauungsplan öffentlich auflegen. Das Parlament wird die Vorlage dann in einer zweiten Lesung beraten. Bei einer Zustimmung und wenn der Entscheid des Einwohnerrates nicht über das fakultative Referendum an die Urne gebracht wird, werden die Planungen anschliessend dem Regierungsrat zur Genehmigung unterbreitet. Die Arena könnte im Herbst 2023 eröffnet werden – wenn es zu keiner Verzögerung in Form einer Volksabstimmung kommt.