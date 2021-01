Luzerner Kriminalgericht «Grosser Fisch» wird für Kokainhandel zu einer Freiheitsstrafe von 43 Monaten verurteilt Ein Nordmazedonier hat zwischen 2012 und 2018 im grossen Stil mit Drogen gehandelt. Neben der mehrjährigen Haftstrafe muss er die Schweiz für sechs Jahren verlassen. Roger Rüegger 29.01.2021

Der verurteilte Mann hatte Kokain verkauft. Symbolbild: Manuela Jans-Koch

Ein 40-jähriger Automonteur aus Nordmazedonien wird von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, im Zeitraum zwischen 2012 und Februar 2018 mindestens 24 Kilogramm Kokain an verschiedene Personen verkauft zu haben. Das Luzerner Kriminalgericht verurteilte den Beschuldigten im November zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sieben Monaten. Zudem wird er für die Dauer von 6 Jahren des Landes verwiesen.

Bei der Strafuntersuchung sind neben dem Beschuldigten rund ein halbes Dutzend Frauen und Männer befragt worden, wie aus dem Urteil hervorgeht. Eine der befragten Personen sagte aus, dass es sich beim Beschuldigten um einen «grossen Fisch» handle. Dieser habe die Drogen nicht bei sich zu Hause, sondern bei seiner Schwester versteckt. Tatsächlich wurden bei der Frau rund 270 Gramm Kokain und eine Waage gefunden.

Der Beschuldigte sagte bei der ersten Befragung bei der Luzerner Polizei aus, dass der Vorwurf des Kokainhandels falsch sei. Das Kokain habe er in Zürich von einem gewissen Alban für den Eigenkonsum gekauft. Der Preis sei mit 300 Franken sehr gut gewesen. Später sagte er auch, dass er noch nie in seinem Leben Kokain verkauft habe.

Wer verkaufte wem Kokain?

Die befragen Personen im Zusammenhang mit den Drogenverkäufen indes gaben andere Auskünfte. Einer sagte, er habe während rund zweier Jahre beim Beschuldigten Kokain für mehrere Abnehmer gekauft. Der Beschuldigte nannte dies eine Lüge. Auch die Aussage eines Schweizers, der vom Beschuldigten Drogen gekauft haben will, dementierte der Nordmazedonier. Es sei im Gegenteil so gewesen, dass der Schweizer ihm Kokain verkauft habe.

Der Beschuldigte gab bei den Untersuchungen wie auch an der Verhandlung am Kriminalgericht vom 5. November 2020 lediglich zu, selber Kokain konsumiert zu haben. Er lebt zusammen mit seiner volljährigen Tochter in einer Luzerner Landgemeinde. Die von ihm getrennt lebende Ehefrau wohnt mit dem gemeinsamen minderjährigen Sohn in einem anderen Kanton. Der Beschuldigte ist mehrfach vorbestraft und wirtschaftlich schlecht integriert.

Vom Automonteur zum Immobilienmakler

Wie sich die finanzielle Situation des Mannes präsentiert, ist unklar. Bezüglich Einkommen konnte er keine konkreten Auskünfte geben. Er betrieb in einer Luzerner Landgemeinde eine Werkstatt, war aber gemäss eigenen Angaben auch als Immobilienmakler, Krankenkassenberater, Maschinist und Lagermitarbeiter tätig. Ebenso vage waren seine Aussagen zu seinen Schulden. Detaillierte Zahlen konnte er nicht nennen.

Der Staatsanwalt beantragte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Der Verteidiger beantragte eine angemessene Strafe für den Erwerb und den Besitz von Betäubungsmitteln. Der Beschuldigte sei vom Vorwurf, mehrfach vorsätzlich unbefugt Betäubungsmittel veräussert zu haben, freizusprechen.

Gegen das Urteil hat die Verteidigung Berufung eingereicht.