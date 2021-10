Luzerner Bankräuber ist geständig – Komplizen droht Landesverweis

Kriminalgericht Bankräuber ist geständig – ihm und seinen Komplizen droht der Landesverweis Fünf Kosovaren und ein Italiener stehen vor dem Luzerner Kriminalgericht. Ihnen werden Raub, Drohung und Körperverletzung vorgeworfen. Die Einvernahme des Haupttäters überraschte sogar die Beamten. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 27.10.2021, 19.30 Uhr

Eigentlich wollte der Italiener in die Schweiz, um zu arbeiten. Doch das «Angebot», bei einem Banküberfall mitzumachen, schien ihm lukrativer. In Geuensee angekommen, traf er sich 2018 mit vier Kosovaren. Dort besprachen sie den Ablauf des geplanten Überfalls auf den dortigen Tankstellenshop der Avia.

Laut Aussagen an der Verhandlung am Luzerner Kriminalgericht teilten sich die fünf Männer ihre Jobs auf: Die einen waren Fahrer, die anderen Späher und der Italiener führte den Überfall aus. So betrat er – mit einem Messer bewaffnet – den Shop und forderte die Herausgabe des Geldes. Erbeutet hatte er etwas mehr als 1300 Franken. Das Geld teilten sich die fünf Männer.

Gestohlen, um Schulden und Sucht zu finanzieren

Der Tankstellenraub in Geuensee sei allerdings nur für das nötige Kleingeld gewesen, sagte einer der Verteidiger. Denn alle fünf Männer waren knapp bei Kasse. Zudem habe der Italiener vor seinem Einsatz Kokain benötigt. Dies war laut seinen eigenen Aussagen nicht seine einzige Sucht; er sei auch spielsüchtig gewesen. Er habe alles verspielt und in Italien Frau, Kind und Schulden hinterlassen.

Beim Überfall auf den Tankstellenshop blieb es daher nicht. Nur fünf Tage später wurde ein grösseres Ding gedreht: der Überfall auf die LUKB-Filiale in Sursee. Die Beute: rund 72'000 Franken. Bei einem dritten geplanten Raub – ebenso eine LUKB-Filiale, in Reiden – ging der Plan nicht mehr auf. Der Italiener wurde am 23. August 2018 verhaftet, noch bevor er die Bank betreten konnte.

Räuber hilft, Raub aufzuklären

Nach der U-Haft trat der 43-Jährige sogleich den vorzeitigen Strafvollzug an. Seither sitzt er im Gefängnis. Dazu sein Verteidiger:

«Er war nicht nur von Beginn an geständig und kooperativ, er hat sogar noch eine Tat gestanden, wegen der er gar nicht angeklagt war.»

Dies geschah bei der Einvernahme durch die Polizei, als sein Mandant plötzlich von einem Überfall in Buchs/SG gesprochen habe, der gut einen Monat vor Geuensee begangen wurde. Daraufhin habe der Verteidiger dem Beschuldigten ein Fahndungsfoto vorgelegt. Sein Mandant habe sofort gesagt: «Ja, das bin ich.» Alle im Raum seien sprachlos gewesen, erzählte der Verteidiger und fügte an:

«Das habe ich noch nie erlebt.»

Damit habe sein Mandant seine Reue zusätzlich unterstrichen und klar signalisiert, dass er reinen Tisch machen wolle. Der Verteidiger plädierte für eine sofortige Haftentlassung und sagte: «Er würde sogar 15 Jahre Landesverweis akzeptieren, wenn er dafür endlich in Freiheit kommen könnte.»

Urteile kommen erst nächstes Jahr

Auch seine vier kosovarischen Komplizen standen am gleichen Tag vor dem Kriminalgericht. Ihre Aussagen waren zum Teil widersprüchlich. Und ein weiterer Täter, der als Kopf der Bande gilt, erschien erst gar nicht. Seine Verhandlung findet im Dezember statt.

Die Strafmasse reichen von 6 Monaten bis 7 Jahre, die geforderten Landesverweise sollen zwischen 5 und 10 Jahren dauern. Einzig der Italiener akzeptiert den Landesverweis. Die anderen wollen in der Schweiz bleiben. Sie haben Frauen, Kinder und ihren Lebensmittelpunkt hier. Für sie sei der Landesverweis die härteste Strafe, sagten ihre Verteidiger. Das Kriminalgericht wird über zwei Fälle in den nächsten Tagen urteilen, die anderen Urteile werden erst nach der Dezemberverhandlung gefällt.