Eifersüchtiger begeht an Ehefrau Bluttat mit einem Klappmesser

Kriminalgericht Luzern Bluttat aus Eifersucht: Ehefrau mit Klappmesser attackiert – Beschuldigtem drohen siebeneinhalb Jahre Haft Weil sie ihn verlassen wollte, stach ein Portugiese mehrere Male auf seine Frau ein. Am Dienstag stand er vor Gericht. Roger Rüegger 22.06.2021, 18.00 Uhr

Zwei Wochen nach ihrer Trennung hat sich ein portugiesisches Paar in der gemeinsamen Wohnung zur Aussprache getroffen. Die Frau kam dem Wunsch des Mannes nach, erschien aber mit ihrer Schwester, aus Angst vor ihrem Gatten, der sie schon oft bedroht hatte.

Geredet wurde an diesem Freitag, dem 13. Mai 2016, kaum. Der 51-Jährige, der sich am Dienstag vor dem Luzerner Kriminalgericht wegen versuchter vorsätzlicher Tötung, Freiheitsberaubung, Nötigung und Drohung verantworten musste, griff laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft seine Frau aus Eifersucht an, weil diese einen neuen Partner hat. Er warf sie zu Boden und fügte ihr mit einem Klappmesser Schnitt- und Stichverletzungen im Brustbereich, am Kinn, an Händen und Beinen zu.

Fluchtweg versperrt – die Wohnungstür war verriegelt

Der Schwester gelang es, den Beschuldigten mit all ihrer Kraft wegzustossen, worauf seine Ehefrau ins Badezimmer flüchten konnte. Die Wohnung zu verlassen, war keine Option, weil der Beschuldigte die Wohnungstür verriegelt hatte.

Bei der Verhandlung wollte der Richter vom Beschuldigten wissen, warum seine damalige Frau mit Schnittverletzungen ins Spital eingeliefert worden sei. Der Portugiese konnte es nicht erklären, liess er via Übersetzerin mitteilen. Er werde zwar dafür beschuldigt, aber er wisse nichts mehr: «No se.» Er ist sich offensichtlich keiner Schuld bewusst. Der Staatsanwalt beantragte eine Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren. «Der Beschuldigte wollte seine Frau umbringen. Das beweist die Vehemenz, mit der er die Bluttat beging. Er hat sie schon zuvor wiederholt bedroht und angegriffen.» Sein Suizidversuch trage nicht zu einer Strafmilderung bei.

Der Verteidiger malte ein anderes Bild. «Mein Mandant hat der Frau Leid zugefügt und er muss bestraft werden. Aber er wollte sie nicht töten. Wir wissen nicht, was sich abspielte. Die Frau könnte ins Messer gefasst haben, als er sie damit bedrohte», so seine Theorie. Er beantragte eine bedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten mit Probezeit von zwei Jahren.