Schweizer Financier prellt Freunde und Familie um Millionen.

Kriminalgericht Vermögensberater hat Gutgläubige um Millionen geprellt – er ist geständig Der Beklagte glaubte an sein System, doch Gewinne gab es für die Opfer keine. Nur einen Totalverlust, eine Selbstanzeige und ein jahrelanges Verfahren. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 21.10.2021, 20.56 Uhr

Die Anklage wirft dem Mann gewerbsmässigen Betrug sowie mehrfache Urkundenfälschung vor und fordert sieben Jahre Haft, vier Jahre Berufsverbot und die Kostenauflage. Die bisherigen Untersuchungskosten betragen rund 75'000 Franken. Der heute 52-jährige Schweizer Finanzier war seit 1995 als Vermögensberater und Vermögensverwalter in der Finanzbranche tätig. Laut Anklageschrift hat er zwischen 2007 und 2015 zu mindestens 28 Kunden Kontakt gepflegt. Diese stammten hauptsächlich aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis.

Eingang zum Kriminalgericht Luzern am Alpenquai. Bild: Sandra Monika Ziegler

Dieser Stammkreis überliess dem Mann über 8,6 Millionen Franken, um diese gewinnbringend zu investieren. Sie sahen, wie sich ihr Geld vermehrte, und so empfahlen sie ihn weiter. Um eine positive Wertentwicklung seiner Finanzanlagen zu dokumentieren, legte er geschönte Charts, Diagramme und Tabellen vor. Er versprach monatliche Renditen von bis zu 4,5 Prozent und gab an, dass rund 80 Prozent der Monate rentabel seien. Um seinen Erfolg zu untermauern, machte er persönliche Besuche und legte gefälschte Kontoauszüge vor; gemäss Anklage waren es total deren 614. So wirkte er transparent und vertrauenswürdig und konnte die Geschädigten zu weiteren Investitionen bewegen.

An die Verhandlung kamen gleich mehrere Geprellte. Zuerst befragte der Richter einen Privatkläger, der als Auskunftsperson geladen wurde. Der Mann hatte in Tranchen insgesamt knapp eine halbe Million Franken investiert. Das Geld ist futsch, der Mann hat damit, wie er sagt, seine Zukunft sowie die seiner Kinder und Enkel verspielt. Kennengelernt hätten sie sich bei einem Bekannten. Aus einer Geschäftsbeziehung sei dann eine Freundschaft geworden. Über Jahre sei ein Vertrauensverhältnis aufgebaut worden, die Skepsis sei verflogen:

«Er hat mich über den Tisch gezogen. Ich liess mich immer wieder überzeugen und schoss neues Geld ein.»

Das Auftreten des Beklagten liess alle Zweifel verfliegen, so der Geprellte.

Beklagter finanzierte seinen extravaganten Lebensstil

Als der Beklagte vor dem Richter Platz nahm, begann er wie folgt: «Sechs Jahre, sieben Monate und 15 Tage sind jetzt vergangen, ich habe die Delikte zugegeben. Es ist schlimm und nicht entschuldbar.» Trotzdem sprach er auch von Eigenverantwortung. Nicht von der eigenen, sondern von jener der Geprellten. Die Schuld, so fuhr er fort, liege aber bei ihm. Er sagte dem Richter:

«Ich war geblendet von meinem System, glaubte an den Erfolg, brauchte mehr Geld und mehr Zeit. Das funktionierte sieben Jahre. Es war keine Arglist dabei.»

Der Mann benutzte die Anlagegelder, um finanzielle Löcher zu stopfen und seinen eigenen extravaganten Lebensstil zu finanzieren. Zu guter Letzt eröffnete er noch ein Geheimkonto und liess seine Kundschaft auf dieses Konto einzahlen. So konnte er frei über die Gelder verfügen.

Der Beklagte konnte den Geldfluss über Jahre mit dem sogenannten Ponzi-System aufrechterhalten; beim Ponzi-System wird die Quelle der Gewinnausschüttungen verschleiert. Die Anklage hält dazu fest: «Durch die Gesamtheit der einzelnen Täuschungshandlungen bildete er ein grosses Lügengebäude, welches die Geschädigten nicht durchschauen konnten.» Der Beklagte machte Selbstanzeige und ist seither in psychologischer Behandlung. Er sei heute ein anderer, es tue ihm wahnsinnig leid.

Staatsanwalt fordert sieben Jahre Haft

Das nahm ihm die Staatsanwaltschaft nicht ab. Das sei reine Taktik, er zeige keine Reue. Sie bleibt beim Antrag von sieben Jahren Haft, einem Berufsverbot und der Kostenauflage. Der Verteidiger indes sieht im Beklagten einen geläuterten Geschäftsmann. Es nütze nichts, ihn wegzusperren, er arbeite längst nicht mehr im Finanzsektor. Er verlangte – auch wegen der Opfermitverantwortung – zwei Jahre bedingt bei einer Probezeit von fünf Jahren. Das Urteil wird zu einem späteren Zeitpunkt mündlich eröffnet.