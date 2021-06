Kriminalgericht Luzern: Polier drohen vier Jahre Freiheitsstrafe

Kriminalgericht Für Prügel, Nötigung, Körperverletzung drohen einem 40-jährigen Polier vier Jahre Freiheitsstrafe Aus Eifersucht hat ein Portugiese seiner Partnerin an Silvester 2014 eine Ohrfeige verpasst. Später erlebte die Frau laut Anklage regelmässig körperliche und psychische Gewalt, die mit einer Vergewaltigung endete. Roger Rüegger 29.06.2021, 19.42 Uhr

Einst haben sich die Schweizerin und der Portugiese geliebt. Sie lernten sich im April 2013 kennen, schenkten im Sommer 2017 einer Tochter das Leben und lebten in soliden finanziellen Verhältnissen. Doch das Glück währte nicht lange. Der 40-Jährige verpasste seiner Partnerin an Silvester 2014 aus Eifersucht zum ersten Mal eine Ohrfeige. Das steht in der Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft, und das gibt der Baupolier zu.

Dabei blieb es nicht. Der Mann, der sich an der gestrigen Verhandlung am Luzerner Kriminalgericht unter anderem für Tätlichkeit, Körperverletzung, Drohung, Nötigung, Vergewaltigung und verschiedene Verkehrs- und Betäubungsmitteldelikte verantworten musste, soll seine Freundin ab Mai 2015 regelmässig mit Faustschlägen und, als sie am Boden lag, mit Fusstritten traktiert haben. Die Gewalt soll immer schlimmer geworden sein. Während der Schwangerschaft soll er weniger hart, dafür öfter zugeschlagen haben. Die Beziehung endete im August 2018, nachdem er die Frau zum Geschlechtsverkehr gezwungen hatte. Der Mann wurde festgenommen.

Treffen am Gericht nicht erwünscht

An der Verhandlung kam es auf Wunsch der Frau nicht zu einem Treffen. Ihre Befragung verfolgte der Beschuldigte aus einem Nebenraum per Video. Die Frau schilderte teils unter Tränen, was sich in den Jahren abspielte. Sie habe ihn geliebt, obwohl er Probleme gehabt habe. So musste er im Kanton Zürich eine Strafe aufgrund eines Verstosses gegen das Strassenverkehrsgesetz verbüssen. «Ich besuchte ihn regelmässig, wollte ihm helfen und hoffte, dass er sich bessern würde», sagte sie.

Später bezogen sie im Kanton Luzern eine Wohnung. Sie stritten sich oft, auch weil der Mann Kokain konsumierte und aggressiv wurde. Er soll auch immer wieder Geld von ihr gefordert haben für teure Autos. «Ich fahre wahnsinnig gerne», gab er zu Protokoll. Dass er keinen Fahrausweis besitzt, hielt ihn nicht davon ab. «Ich hatte Probleme. Das musste ich mir gönnen», führte er aus. Er schweifte regelmässig vom Thema ab. Der Staatsanwalt dazu: «Der Beschuldigte sprach bei den Vernehmungen viel und sagte wenig. So versuchte er, heissen Fragen auszuweichen.»

Beschuldigter spielte den Besorgten

An der Verhandlung erzählte der Beschuldigte eine andere Geschichte als die Privatklägerin. Während sie von Prügel und Drohungen sprach, spielte er den Verständnisvollen, der um das Wohl seiner Partnerin besorgt gewesen sei. Sie schilderte, dass er sie gehindert habe, die Wohnung zu verlassen, er hingegen will ihr nur die Autoschlüssel entzogen haben, damit sie in ihrem Gemütszustand keinen Unfall baue.

Der Staatsanwalt beantragte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und 15 Jahre Landesverweis. Der Verteidiger fand, fünf Monate seien für Verstösse gegen das Strassenverkehrs- und Betäubungsmittelgesetz angemessen. Die Anschuldigungen betreffend häuslicher Gewalt seien nicht konkret. Die Anklage stütze sich nur auf Aussagen der Privatklägerin. Es gebe keine Zeugen, und die Verletzungen seien nicht dokumentiert. Der Beschuldigte entschuldigte sich beim letzten Wort für die Umstände, die er den Behörden beschert hatte, bei seiner Tochter, die unter der Dummheit der Erwachsenen leiden müsse, und für die Ohrfeigen an der Frau.