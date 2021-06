Kriminalgericht Hilfsarbeiter wird für Vergewaltigung, Nötigung und Körperverletzung an seiner Ehefrau verurteilt Während viereinhalb Jahren hat ein 45-jähriger Schweizer die Mutter seines Sohnes zu sexuellen Handlungen gezwungen. Seine Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten wird zu Gunsten einer Behandlung aufgeschoben. Roger Rüegger 11.06.2021, 05.00 Uhr

Mit der Geburt des gemeinsamen Sohnes im Jahr 2010 schien das Familienglück für ein Schweizer Ehepaar perfekt zu werden. Drei Jahre später wurde aus dem vermeintlichen Paradies die Hölle: Der 45-jährige Handwerker vergewaltigte damals seine Frau zum ersten Mal. In den folgenden viereinhalb Jahren nötigte er sie mehrere Male zu sexuellen Handlungen und er wendete auch Gewalt in Form von Schlägen an.