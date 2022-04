Luzerner drohen 5 Jahre Haft wegen Raserfahrten und Diebstählen

Kriminalgericht Luzern 13 Diebstähle und mehrere Raserfahrten: Vorbestraftem 27-Jährigen drohen fünf Jahre Haft Er brach in Firmenwagen und auf Baustellen ein und klaute Werkzeug, um es zu verkaufen – so finanzierte ein junger Luzerner einen Teil seiner Lebenskosten. Zudem fuhr er mit dem Auto mehrmals massivst zu schnell. Hinzu kommt: Er hat nicht einmal einen Führerschein. Livia Fischer Jetzt kommentieren 26.04.2022, 16.01 Uhr

Ein freudiges Wiedersehen war es diese Woche nicht – ist es vermutlich nie, wenn es in einem Gerichtssaal stattfindet. Anfang April 2018 hatten sich hier am Kriminalgericht in Luzern der Beschuldigte, sein Anwalt, der Kriminalgerichtspräsident und der Staatsanwalt schon einmal getroffen. Es handelte sich damals um ein abgekürztes Verfahren wegen einer Vielzahl an Delikten gegen das Strassenverkehrsgesetz – insbesondere mehreren Raserfahrten – sowie Nötigung und Pornografie. Der Urteilsspruch: eine teilbedingte Haftstrafe von zwei Jahren, wovon der Angeklagte sechs Monate von Herbst 2019 bis Frühling 2020 absitzen musste.

Nur wenige Tage nach dieser Gerichtsverhandlung landete beim gleichen Staatsanwalt die nächste Anzeige gegen den erst kürzlich verurteilten Luzerner auf dem Pult. Das, obwohl dieser bei der Anhörung ausgesagt hatte, dass nun «alles auf dem Tisch sei, was er verbockt hatte». Was der heute 27-Jährige verschwieg, waren sechs Diebstähle, die er von Anfang 2016 bis wenige Tage vor der Verhandlung beging. Bei der ersten Tat klaute er an seinem letzten Arbeitstag bei einer Firma einen Tresor mit Wertsachen von rund 1200 Franken. Die weiteren Male brach er in verschiedene Geschäftsfahrzeuge ein und stahl Werkzeuge und Maschinen, die er später verkaufte.

Sechs Wochen nach der ersten Verhandlung nahm der Beschuldigte seine kriminellen Tätigkeiten nach gleichem Muster wieder auf und brach erneut in Firmenwagen oder auf Baustellen ein. Total beging er innert dreieinhalb Jahren 13 Diebstähle, eignete sich dabei Deliktsgut im Wert von fast 96'000 Franken an und verursachte rund 10'600 Franken Sachschaden. Weil er damit einen Teil seiner Lebenskosten decken wollte, gilt es als gewerbsmässigen Diebstahl. Der Luzerner gab all seine Taten zu – nur mit der angeblichen Deliktsumme war er nicht einverstanden. Sie sei viel zu hoch, die Hälfte des Betrags käme «etwa hin».

Mit 220 km/h auf der Hauptstrasse unterwegs

Verantworten musste sich der junge Mann diese Woche auch für mehrfache Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz, die er ebenfalls zugab. Trotz entzogenem Führerschein fuhr er von Mitte 2016 während drei Jahren fast täglich mit dem Auto seines Vaters zur Arbeit. Auf sein Konto gehen auch drei Raserfahrten und eine sogenannte Hochgeschwindigkeitsfahrt im Zeitraum von Juni 2018 bis Juni 2019, bei denen er sich mit seinem Handy filmte. Diese Fahrten seien «die grössten Fehler» gewesen, so der Angeklagte.

So überschritt der Luzerner die erlaubte Höchstgeschwindigkeit jeweils spätabends, nachts oder am frühen Morgen massivst. In Wauwil bretterte er gemäss Tachometer mal mit 200 km/h über die Hauptstrasse, in Menznau mit 220 km/h. In Malters zeigte der Tacho einst 200 km/h an, obwohl die Grenze bei 100 km/h lag und auf der Autobahn Höhe Knutwil fuhr er doppelt so schnell als erlaubt.

Warum er derart aufs Gaspedal gedrückt hatte, konnte er vor Gericht nicht sagen; eine plausible Erklärung dafür gebe es nicht. Ebenso wenig für die Tatsache, dass er sich bei den Fahrten filmte:

«Wahrscheinlich wollte ich einfach angeben.»

Glaube an Gott gibt Lockerheit

Fast während der gesamten Befragung wirkte der Angeklagte locker. So locker, dass der Richter von ihm wissen wollte, wie ernst er das Ganze nehme. Der Angeklagte antwortete unter Verweis auf seinen Glauben an Gott:

«Was passieren wird, wird passieren. Ich nehme es so, wie’s kommt.»

Die Staatsanwaltschaft forderte für die Delikte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren, inklusive Vollzug der erstmals ausgesprochenen bedingten 18 Monate. Der Verteidiger hingegen plädierte für zwei Jahre Haft und eine Verlängerung der Probezeit um ein Jahr. Mit den Worten «Kommt gut irgendwann» und einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen verschwand der Beschuldigte aus dem Gerichtsgebäude.

