Hammerangriff in Luzerner Pension Zihlmatt – war es Mord?

Kriminalgericht Luzern Ein Mann schlug mit dem Hammer zu, der Verletzte starb – war es Mord? Für den Hammerangriff im Oktober 2018 in der Luzerner Pension Zihlmatt soll der Beschuldigte 15 Jahre ins Gefängnis. Die Verteidigung plädiert auf fünf Jahre mit der Begründung, der Beschuldigte sei krank. Sandra Monika Ziegler 15.03.2022, 15.41 Uhr

Die Staatsanwältin geht bei diesem Tötungsdelikt von Mord aus. Die Tat sei grausam verübt worden: Der damals 21-jährige Täter sei am 8. Oktober 2018 mit Vorsatz in ein Zimmer in der Pension Zihlmatt, habe sich dort auf dem Balkon versteckt und als der Bewohner in sein Zimmer kam, mehrfach zugeschlagen. Der Beschuldigte liess den Verletzten liegen und verliess die Pension. Der Verletzte starb zwei Monate später. Über den Täter wurden mehrere Gutachten erstellt. Eines hielt fest: «Er erhob sich mit seiner Tat zum Richter über Leben und Tod.» Und eine Gutachterin schrieb: «Er empfand Verachtung für sein Opfer und hatte eine starke Ich-Bezogenheit.»

Ein Drogentest nach der Tat habe zudem ergeben, dass er weder Alkohol noch Drogen konsumiert hatte. Der Gutachter hält dazu fest: «Die Einsichtsfähigkeit war nicht aufgehoben, jedoch die Steuerungsfähigkeit.» Dies berücksichtigte die Staatsanwaltschaft und setzte das Strafmass auf 15 Jahre Haft fest. Für die Staatsanwältin ist der Beschuldigte nicht schuldunfähig, höchstens vermindert. Sie sagt: «Die Beurteilung der Tat hat nur tatbezogen, nicht täterbezogen zu erfolgen.» Der Beschuldigte habe gravierende Probleme, doch er sei nicht das Opfer, so die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer.

Kriminalgericht des Kantons Luzern am Alpenquai in Luzern. Bild: Pius Amrein

Der Verteidiger wiederum stellt das Tötungsdelikt nicht in Abrede, spricht jedoch von eventualvorsätzlicher Tötung und nicht von Mord. Er plädiert für ein Strafmass von fünf Jahren. Für den Beschuldigten, der am 9. Oktober 2018 verhaftet wurde und bereits seit Juli 2018 im vorzeitigen Massnahmenvollzug ist, wird laut Anklage eine Therapie gefordert, die nur in einer geschlossenen Klinik erfolgen könne. Ihm wird eine ausgeprägte dissoziale Persönlichkeitsstörung attestiert, die sich laut Verteidiger bereits in den Jugendjahren entwickelt haben könnte.

Schwierige Familienverhältnisse

Der Beschuldigte wuchs in schwierigsten familiären Verhältnissen auf, kam ins Heim, dann zu Pflegeeltern, einmal zum Vater, dann zur Mutter. So skizziert der Verteidiger die ersten Jahre seines Mandanten und fügt an: «Es war ein dauernder Wechsel, das war sicher nicht hilfreich. Und mit 16 Jahren wurde er rausgeworfen, er hatte keinen Beruf, war obdachlos und kam dann ins Heim. Er hatte kein familiäres Beziehungsnetz, er war ein vereinsamter junger Mensch, der sich selbst überlassen war.»

Die erste Verhandlung vom letzten August wurde unterbrochen, um ein weiteres Gutachten erstellen und seine Schuldfähigkeit prüfen zu lassen. Demnach ist er schuldfähig. Der heute 24-Jährige hat sich zum Motiv nie geäussert. Er wurde am Dienstag nicht erneut befragt, hatte aber das letzte Wort. Er räusperte sich und sagte: «Es tut mir leid, ja, das ist alles.» Das Urteil wird den Parteien zugestellt.