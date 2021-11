Kriminalgericht Luzern Sexuelle Handlungen mit einem Kind und verbotene Pornografie: 60-Jährigem drohen fünf Jahre Haft In einer Luzerner Landgemeinde soll sich ein Mann an der Tochter seiner Lebenspartnerin vergriffen haben. Der Schweizer bestreitet die Vorwürfe. Roger Rüegger 10.11.2021, 17.54 Uhr

«Das ist alles erfunden. So etwas würde mir nicht im Traum einfallen. Ich sagte dem Kind gute Nacht, wie wenn es mein eigenes gewesen wäre.» Der Beschuldigte beantwortete die Fragen bei der Verhandlung vom Mittwoch am Luzerner Kriminalgericht ausführlich. Der heute 60-jährige Schweizer wird beschuldigt, zwischen Januar 2004 bis Ende 2010 im Kinderzimmer seiner Wohnung sexuelle Handlungen an der damals minderjährigen Tochter seiner Lebenspartnerin vorgenommen zu haben. Darum soll er ins Gefängnis.

Die Luzerner Staatsanwaltschaft beantragt unter anderem für mehrfache sexuelle Handlungen mit einem Kind, mehrfache verbotene Pornografie und sexuelle Nötigung eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren.

Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe. Mit seiner Partnerin, die sexuell hyperaktiv gewesen sei, habe er genug Befriedigung bekommen. Er habe es nicht nötig gehabt, seine Bedürfnisse anderweitig zu stillen, mit einem Kind schon gar nicht. Doch genau dieses Kind hat vor rund zwei Jahren einen anonymen Brief an die Luzerner Polizei verfasst, in dem sie besagte Vorwürfe gegen den Angeklagten erhebt.

Dateien mit Kindern, Tieren und Gewalt

Bei der Festnahme des Beschuldigten fanden die Behörden verbotenes Pornomaterial auf einem PC und einem Laptop. Es handelte sich um Bilder und Videos mit Tieren, Kindern und Gewaltszenen. Für den Staatsanwalt steht fest: «Die Auswertung der IT hat die Sexfantasien des Beschuldigten zutage gefördert.»

Zudem wurden im Internetverlauf und bei Suchanfragen auf mehreren Plattformen Begriffe wie «horseporn» oder «sexychilds» festgestellt. Der Beschuldigte erklärte, er habe manche Seiten aus Neugier gesucht, weil er mit Arbeitskollegen über einen Zeitungsartikel zum Thema «Neigung von älteren Männern zu jungen Frauen» diskutiert habe. Er behauptete auch, dass sein PC von russischen Hackern manipuliert worden sei und er nicht wisse, wie einige Dateien den Weg auf sein Gerät gefunden hätten.

Die Vorwürfe der jahrelangen sexuellen Handlungen an der Tochter seiner Partnerin, wurden erst erhoben, nachdem der Brief an die Polizei die Sache ins Rollen gebracht hatte. Der Staatsanwalt schilderte, dass der jungen Frau bei einem zufälligen Treffen mit dem Beschuldigten in einem Einkaufszentrum alles wieder hochgekommen sei.

Der Polizei und der Staatsanwaltschaft habe die heute 26-jährige Frau die sexuellen Handlungen, die sie während sieben Jahren drei bis vier mal pro Woche erdulden musste, «detailliert und plausibel geschildert». Es habe Jahre gebraucht, bis sie sich habe durchringen können, das Erlebte zu schildern.

Anschuldigungen ein Konstrukt?

Der Verteidiger warf der Anklage vor, ein düsteres Bild des Beschuldigten zu malen.

«Es gibt keine handfesten Beweise für sexuelle Handlungen. Hier handelt es sich um ein Vier-Augen-Delikt.»

Die Anschuldigung gegen seinen Mandanten seien haltlos: «Sie sind ein Konstrukt der Gedanken. Die Frau stellt sich sexuellen Missbrauch so vor, wie sie es den Behörden geschildert hat.»

Womöglich habe sie die Aussage einer Bewohnerin in einem Heim, in dem sie während zwei Jahren untergebracht war, auf sich gemünzt. «Diese erzählte, wie sie von ihrem Vater sexuell missbraucht wurde.» Der Verteidiger beantragte, den Beschuldigten vom Vorwurf der sexuellen Handlungen freizusprechen. Für Pornografie sei eine bedingte Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu verhängen. Der Beschuldigte sagte zum Schluss: «Was soll ich etwas zugeben, wenn doch nichts war.» Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.