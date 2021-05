Kriminalgericht Luzern Für versuchte Vergewaltigung droht einem jungen Eritreer die Ausweisung Die Luzerner Staatsanwaltschaft beschuldigt einen Flüchtling der versuchten Vergewaltigung einer schwangeren Prostituierten. Sie fordert zwei Jahre Freiheitsstrafe und Landesverweis. Die Verteidigung plädiert auf Freispruch. Roger Rüegger 14.05.2021, 05.00 Uhr

Der Beschuldigte hat am 20. Juli 2020 ein Bordell in Luzern besucht. Dort verabredete sich der Eritreer mit einer Frau, die damals im fünften Monat schwanger war, zum Sex gegen Geld. Je nach Quelle ist es zur Vereinigung gekommen oder eben nicht.

Vor dem Luzerner Kriminalgericht musste sich der 19-Jährige wegen versuchter Vergewaltigung verantworten. Bei der Befragung am 12. Mai sagte er via Übersetzer, er habe mit der Frau Liebe gemacht. Die 200 Franken habe er aber nicht vollumfänglich bezahlt, sondern nur die Hälfte. Dies, weil die vereinbarte Leistung nicht erbracht worden sei. Gemäss Chatverlauf zwischen der Prostituierten und ihrem Kunden war eine bestimmte Praktik «... mit einer Schwangeren» vereinbart worden, die in dieser Form offenbar nicht stattgefunden hatte. Die Privatklägerin war an der Verhandlung nicht anwesend.

Bei den vom Beschuldigten geschilderten Ereignissen ist nicht klar ersichtlich, wann die Zahlung effektiv erfolgen sollte, und schliesslich auch nicht, wann diese getätigt wurde. Erst gab der Mann an, er habe der Frau vorab etwas Geld gegeben, dann wieder sagte er, man habe sich auf eine Bezahlung am Schluss geeinigt. Der Richter konfrontierte den Beschuldigten an der Verhandlung mit der Aussage der Prostituierten, dass eine Vorauszahlung des gesamten Betrags abgemacht gewesen sei. Darauf sagte der junge Mann:

«Das stimmt nicht. Die Frau lügt. Ich bezahlte vorab die Hälfte, dann hatten wir Sex.»

Nachdem die Restzahlung nicht erfolgte, haben laut dem Beschuldigten mehrere Leute das Zimmer betreten, ihn geschlagen und rausgeworfen. Zudem soll ihn ein Mann mit einem Messer bedroht haben.

Laut Anklage fand das Treffen anders statt. Der Beschuldigte soll nach Betreten des Zimmers seine Hosen heruntergezogen haben, worauf die Frau ihm zu verstehen gab, dass sie ihn erst nach Bezahlung bedienen würde. Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft kein Geld auf sich getragen haben, weshalb die Privatklägerin ihn aufforderte, zu gehen und erst wieder zu kommen, wenn er Geld hat.

Der Beschuldigte soll daraufhin versucht haben, den Geschlechtsverkehr gegen den Willen der Frau zu erzwingen. In der Anklageschrift wird beschrieben, dass er sie am Hals packte, auf das Bett stiess, für einige Sekunden den Hals zudrückte, dann versuchte ihr unter den Rock zu greifen und ihr schliesslich sein Knie in den Bauch zu rammen. Und er soll ihr die Faust auf das rechte Auge geschlagen haben. Der Eritreer bestritt die Anschuldigungen.

Anklage auf Aussage der Privatklägerin gestützt

Der Staatsanwalt stützt seine Anklage vollumfänglich auf die Aussagen der Frau. «Sie wurde zweimal befragt. Dabei schilderte sie den Hergang überzeugend und widerspruchsfrei. Sie forderte den Beschuldigten auf, vorab zu bezahlen. Als er ihr sagte, er habe kein Geld, wies sie ihn weg. Dass er zuerst bezahlt hat, hören wir an der Verhandlung zum ersten Mal von ihm. Das ist eine Schutzbehauptung.» Er beantragte für versuchte Vergewaltigung eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Zudem eine Landesverweisung von acht Jahren.

Die Verteidigerin beantragte für ihren Mandanten einen Freispruch und eine angemessene Genugtuung für die 91 Tage, die er in Untersuchungshaft verbringen musste.

«Es gibt begründete Zweifel an den Aussagen der Privatklägerin und es liegen keine objektiven Beweise gegen den Beschuldigten vor.»

Er behaupte, dass er ihr 100 Franken bezahlt habe und sie deswegen zu schreien begonnen habe. Sie hingegen habe geschildert, der Kunde habe kein Geld gehabt und habe den Beischlaf erzwingen wollen.

«Was tatsächlich war, wissen nur die beiden. Es handelt sich um ein Vier-Augen-Delikt. Das ist für eine Verurteilung nicht ausreichend.» Zudem seien zahlreiche Leute anwesend gewesen, die nicht als Zeugen befragt worden seien. Der Straftatbestand der versuchten Vergewaltigung sei damit ausgeschlossen. Eventuell sei eine bedingte Strafe von 12 Monaten für versuchte sexuelle Nötigung angemessen. Das Urteil wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.