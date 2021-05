Kriminalgericht Luzern Gefängnis bedingt und Landesverweis wegen versuchter Vergewaltigung an schwangerer Frau Ein Eritreer hatte gemäss Anklage versucht, eine Prostituierte zu vergewaltigen, bei der Gerichtsverhandlung bestritt er die Tat. Der 19-Jährige wird zu einer bedingten Freiheitsstrafe und acht Jahren Landesverweis verurteilt. Roger Rüegger 27.05.2021, 00.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zum Wochenstart hat ein 19-jähriger Mann aus Eritrea das Vergnügen in einem Luzerner Bordell gesucht. Aus dem geplanten Schäferstündchen am 20. Juli 2020 wurde jedoch ein Drama, das für den jungen Erwachsenen mit einer Verurteilung durch das Kriminalgericht endete: Zwei Jahre bedingte Freiheitsstrafe und Landesverweis.

Der Mann hatte sich laut der Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft massiv an einer Prostituierten vergriffen. Als er die Dienste der Frau, die damals im fünften Monat schwanger war, in Anspruch nehmen wollte, gab diese ihm zu verstehen, dass sie ihn erst nach Bezahlung bedienen würde.

An dieser Stelle unterscheiden sich die Äusserungen des Kunden und der Dienstleisterin diametral. Der Beschuldigte trug gemäss der Frau kein Geld bei sich und teilte ihr dies mit. So steht es auch in den Akten der Anklage. Daraufhin soll sie ihn angewiesen haben, das Zimmer zu verlassen. Er soll nun versucht haben, den Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen zu vollziehen. «Er packte die Geschädigte mit beiden Händen am Hals und stiess sie auf das Bett zurück. Dort drückte er ihr mit einer Hand während zwei bis vier Sekunden den Hals zu», heisst es in der Anklageschrift. Weiter wird beschrieben, dass der Mann versuchte, der Frau sein Knie in den Bauch zu rammen und er ihr schliesslich mit der Faust auf das rechte Auge schlug.

Die Dienstleistung wurde nicht wie vereinbart erbracht

Der Mann gab bei der Verhandlung am 12. Mai 2021 via Dolmetscher jedoch an, dass er vorab eine Teilzahlung von 100 Franken getätigt habe. Nach seiner Version ist es sehr wohl zur Vereinigung gekommen. Sie hätten Liebe gemacht, jedoch nicht so, wie es im Voraus abgesprochen worden ist. Laut dem Chatverlauf zwischen der Prostituierten und ihrem Kunden war eine bestimmte Praktik «... mit einer Schwangeren ...» vereinbart worden. Die hatte aber in dieser Form offenbar nicht stattgefunden.

Unter dem Strich war anhand den Aussagen der beiden Parteien nicht nachvollziehbar, welche Form der Bezahlung für die Dienste abgemacht worden sind. Genauso wenig ist ersichtlich, ob und wann Geld geflossen ist. Die Staatsanwaltschaft stützte die Anklage vollumfänglich auf die Aussagen der Frau, die der Verhandlung nicht beiwohnte. Sie sei zweimal befragt worden und habe den Vorfall widerspruchsfrei und glaubhaft geschildert, gab der Staatsanwalt an der Verhandlung zu Protokoll.

Verteidigung zweifelt an den Aussagen der Prostituierten

Die Verteidigerin des Beschuldigten sah die Sache anders. Sie zweifelte an den Aussagen der Frau. «Mein Mandant sagte, dass er 100 Franken voraus bezahlt habe, worauf die Prostituierte begonnen habe zu schreien. Sie aber will nichts vom Geld gesehen haben und behauptete, er habe den Beischlaf erzwingen wollen», schilderte sie. Auch seien mehrere Leute herbeigeeilt, die von den Untersuchungsbehörden nicht zur Situation befragt worden seien. Es handle sich folglich um ein klassisches Vier-Augen-Delikt. Es fehle an Beweisen, weshalb es in diesem Fall für eine Verurteilung nicht ausreichende Gründe gäbe.

Sie forderte für ihren Mandanten Freispruch und eine angemessene Entschädigung für die 91 Tage, die er in Untersuchungshaft verbringen musste. Der Straftatbestand der versuchten Vergewaltigung sei ausgeschlossen. Sollte sich das Gericht «wider Erwarten» zu einem Schuldspruch einigen, sei eventuell eine bedingte Strafe von 12 Monaten für versuchte sexuelle Nötigung angemessen.

Das Kriminalgericht einigte sich zu einem Schuldspruch und verurteilte den Beschuldigten für versuchte Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren, unter Anrechnung von 91 Tagen bereits erstandener Untersuchungshaft. Die Strafe ist bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 3 Jahren. Zudem wird der Eritreer für die Dauer von 8 Jahren des Landes verwiesen, einschliesslich einer Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS). Das Urteil liegt im Dispositiv vor und ist nicht rechtskräftig.