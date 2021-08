Kriminalgericht Luzern Nachbarstreit endet vor dem Richter: Durfte die 73-Jährige das Kalb verkaufen? Vor dem Luzerner Kriminalgericht kämpft eine Frau um ihr Recht und gegen die Nachbarn. Drohungen, üble Nachrede und ein Kalbverkauf: Seit Jahren hängt der Haussegen schief. Sandra Monika Ziegler 23.08.2021, 05.00 Uhr

Die Vorgeschichte: Die 73-jährige Beschuldigte hat ein hartes Leben. Auf dem elterlichen Gehöft aufgewachsen, half sie, wo sie konnte. Das Bauern hatte sie von ihren Eltern und anderen Landwirten mit der täglichen Arbeit erlernt, ohne landwirtschaftliche Ausbildung. «Sie hat die Landwirtschaft mit bestem Wissen und Gewissen betrieben», schildert ihr Verteidiger. Alles sei gut gegangen bis vor fünf Jahren. Eine starke Grippe legte sie lahm. Und eine Kontrolle des Veterinäramtes setzte eine Verfügung ab. Damit waren ihre Arbeit und ihr Verdienst in Gefahr.

Der Eingang zum Kriminalgericht Luzern am Alpenquai. Bild: sam

Die Beschuldigte hatte Angst, alles zu verlieren. Da sie bereits über das Rentenalter war und somit für Direktzahlungen durch den Bund nicht mehr berechtigt war, wurde ein Kaufrechtsvertrag mit den jetzigen Bewohnern des Hofes abgeschlossen und ein «Schlungg» mit einem konstruierten mündlichen Pachtvertrag gemacht. Ein Fehler, wie ihr Verteidiger sagt. Die Beschuldigte und die Nachbarn verstanden sich zusehends schlechter, es kam zu Drohungen und Beschimpfungen.

Ein Frau kämpft um ihr Heim

Details aus dem Kaufrechtsvertrag lassen aufhorchen. So wurde für 1,2 Hektaren Land und Wohnhaus plus Scheune 213'000 Franken vereinbart, just so viel wie die eingetragenen Schulden. Dabei seien das Wohnhaus 1983 und die Scheune 1987 neu erstellt worden. Für den Verteidiger eine klare Übervorteilung der künftigen Besitzer. Denn erst nach dem Tod der Beschuldigten wechseln Hof und Land ihre Besitzer. Doch sie erholte sich von der Grippe. Aus dem Kaufrechtsvertrag hatte sie jedoch keinen Vorteil. Der Verteidiger:

«Sie sehen hier eine Frau, die verbittert um ihr Heim kämpft.»

Nun musste sie sich vor dem Luzerner Kriminalgericht wegen Urkundenfälschung, versuchter einfacher Körperverletzung, Drohung, Beschimpfung und übler Nachrede verantworten. Die schmächtige Frau wurde bereits mehrmals durch die Staatsanwaltschaft und Polizei befragt. Und hatte jetzt vor dem Richter wenig Lust auf weitere Worte. Der Richter ging Anklagepunkt für Anklagepunkt durch.

Zuerst ging es um die Urkundenfälschung aus dem Jahr 2017. Damals verkaufte die Frau ein Kalb, das ihr angeblich nicht gehörte. Um den Verkauf abzuwickeln, hatte sie ein Begleitformular unrechtmässig ausgefüllt und damit eine Urkundenfälschung begangen. «Was sagen Sie dazu?», fragt der Richter. «Das Kalb war meines, deshalb habe ich das Formular ausgefüllt», antwortet sie kurz. Bei der versuchten einfachen Körperverletzung soll die Frau aus dem ersten Stock heisse Flüssigkeit über den im Hof stehenden Nachbarn geleert haben. «Wieso sollte ich so etwas machen? Das macht man doch nicht, eine reine Lüge», sagte sie zu diesem Vorwurf. Der Nachbar blieb unverletzt.

Die Frau betont, sie hätte nie jemandem etwas zuleide getan. Sie hätte immer korrekt gearbeitet, sei eine Rechtschaffene. Über ihre Nachbarn sagt sie: «Die sind frech zu mir, die wollen mich weghaben. Ausserdem haben wir uns gegenseitig ‹Schlötterlis› angehängt.» So stand es auch in den Polizeirapporten: «Die verbalen Attacken gingen von beiden Seiten aus.» Jeden einzelnen Anklagepunkt weist sie von sich und sagt: «Ich werde bedroht, nicht umgekehrt.» Auf die Frage, wie und wo sie jetzt wohne, sagt sie: «Dort, wo ich immer wohne, allein und fertig.» Mehr zu ihrem Privatleben wollte sie nicht preisgeben.

Unbelehrbare Bäuerin

Der Staatsanwalt beschreibt die Frau so: «Sie ist in der Zeit stehen geblieben, kennt geltende Vorschriften nicht, auch nicht im Umgang. Und macht sich nicht die Mühe, diese anzuwenden.» Strafmildernde Umstände sieht die Staatsanwaltschaft nicht. Sie fordert eine unbedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 50 Franken. Zu den 6000 Franken soll sie eine Busse von 400 Franken und die Verfahrenskosten von 1140 Franken bezahlen.

Der Verteidiger fordert in allen Punkten einen Freispruch. Zum schwersten Vorwurf der Urkundenfälschung sagt er: «Laut Grundbucheintrag ist sie Eigentümerin von Hof und Land und deshalb war sie berechtigt, das Kalb zu verkaufen. Warum wurde der Verkauf, der 2017 getätigt wurde, erst zwei Jahre später angezeigt? Die Urkundenfälschung hat es nicht gegeben.» Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.