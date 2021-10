Kriminalgericht Luzern: Rentner droht Haft wegen Betrugs

Ein Senior, der Gelder von Vereinen und Kollegen in der Höhe von 400'000 Franken veruntreut haben soll, soll für 4,5 Jahre ins Gefängnis. Dies hat die Staatsanwaltschaft am Freitag vor dem Kriminalgericht Luzern gefordert. Die Verteidigung will verhindern, dass ihr Mandant ins Gefängnis muss und plädierte für eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten.

22.10.2021, 20.21 Uhr