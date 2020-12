Kriminalgericht Luzerner Justiz spürt geflohenen Drogenhändler in Brasilien auf Ein 2007 in Luzern festgenommener Dealer brach aus und verschwand nach Brasilien. Dort haben die Luzerner Ermittler ihn dank örtlicher Behörden aufgespürt. Vor dem Kriminalgericht legte er jetzt ein umfangreiches Geständnis ab. Roger Rüegger 02.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als Gemüsebauer in Brasilien hat ein heute 39-jähriger Kosovare während einigen Jahren ein arbeitsreiches aber zufriedenes Leben geführt. Bis ihn am 12. Juli 2018 die Vergangenheit einholte. Es war der Tag, an dem ihn die brasilianische Polizei festnahm. Es folgten 14 Monate Haft, ehe er in die Schweiz überführt wurde.

Gestern musste sich der Mann vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten. Der Beschuldigte handelte von Januar 2006 bis zu seiner Festnahme am 19. Dezember 2007 vorwiegend im Kanton Luzern mit Heroin. In Eigenregie erzielte er mit dem Handel von 15 Kilo 347'000 Franken Gewinn. Weitere 27 Kilo verkaufte er auf Rechnung eines Lieferanten aus Albanien. Aus diesen Geschäften erzielte der Mann keinen Gewinn, er konnte aber Heroin zu einem guten Preis beziehen.

Aus der Haft in der Strafanstalt Zug floh der Mann im August 2010. Er versteckte sich in einem Kompostcontainer und setzte sich via Kosovo nach Brasilien ab.

«Will reinen Tisch machen und meine Strafe absitzen»

Bei der gestrigen Verhandlung wie auch bei den Einvernahmen der Strafbehörden am 31. Januar 2020 legte der Vater einer siebenjährigen Tochter ein vollumfängliches Geständnis ab. Bei den Befragungen zwischen 2008 und 2009 hatte er nur wenige Kilogramm zugegeben. Auf die Frage eines Richters, warum er damals nicht alles eingestanden habe, sagte der Beschuldigte auf Schweizerdeutsch: «Ich war jung und hatte ein anderes Denken. Heute bin ich 40 und Vater. Ich will meine Strafe absitzen und danach dort weitermachen, wo ich aufgehört habe.» Der Mann besitzt bei Fortaleza Land, wo er Gemüse anbaut. Derzeit führe eine Mitarbeiterin den Betrieb.

Die Staatsanwaltschaft, der Verteidiger und auch der Beschuldigte haben sich geeinigt, den Kriminalrichtern ein Strafmass von neun Jahren zu beantragen. Doch auch wenn sich der Beschuldigte geständig zeigte, alle Details sind nicht geklärt. Auf die Frage der Richterin, ob er seine Fingerkuppen bearbeitet habe, antwortete der Mann: «Nein.» Nach seiner Flucht soll er diese allerdings verändert haben, damit er nicht identifiziert werden kann.

Ein Richter wollte zudem wissen, womit das Land in Fortaleza finanziert worden sei und wo der Gewinn hingeflossen sei: «Haben Sie irgendwo ein Kriegskässeli vergraben?» Der Beschuldigte, antwortete, dass er kein Geld versteckt habe. Er sitzt seine Strafe in der Justizvollzugsanstalt Thorberg ab. Seiner siebenjährigen Tochter, die zurzeit in der Schweiz weilt und ihn besuchen durfte, gab er an, dass er in einer Schokoladenfabrik arbeite. Die Wärter seien seine Arbeitskollegen.

Die Verhandlung war trotz der schwerwiegenden Schuld des Mannes und dem Ernst des Themas aussergewöhnlich und kurzweilig, da sich sowohl Verteidigung wie auch Staatsanwalt und selbst der Beschuldigte unterhaltsam äusserten. So rühmte der Staatsanwalt die Luzerner Justiz («nicht irgendeine Justiz»), weil sie Flüchtige selbst in den Weiten Brasiliens aufstöbere. Der Verteidiger seinerseits rühmte den Staatsanwalt für ein objektives und nicht tendenziöses Plädoyer. «So sollte es immer sein.» Dem Gericht legte er nahe:

«Sehen Sie in meinen Mandanten nicht den Drogendealer von einst, sondern den Gemüsebauern von heute.»

Der Beschuldigte hatte das letzte Wort: «Ich bitte um Entschuldigung, dass Sie so viel Aufwand hatten mit mir. Ich erlebte eine schwere Zeit in der Haft in Brasilien. Heute bin ich ein anderer Mensch. Ich werde die Strafe verbüssen, reinen Tisch machen mit der kriminellen Tätigkeit und ein guter Vater sein.»