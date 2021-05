Kriminalgericht Luzerner Landwirt soll Ehefrau mit einem Handtuch gewürgt haben – Staatsanwalt fordert 19 Monate unbedingt Weil die Bäuerin ihrem Mann den Weg zur Wohnung versperrte, ist dieser handgreiflich geworden. Die Anklage sieht darin eine Gefährdung des Lebens. Der Vorfall hat aber eine Vorgeschichte. Roger Rüegger 06.05.2021, 15.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es war einer dieser Tage zum Vergessen für den heute 67-jährigen Bauern. Der 24. April 2018 gipfelte mit einer Handlung, für die sich der sechsfache Familienvater am Luzerner Kriminalgericht verantworten musste und die nach Ansicht der Staatsanwaltschaft mit einem Freiheitsentzug bestraft werden muss.

Gemäss Anklage legte der Landwirt seiner Ehefrau ein Handtuch um den Hals und drehte dieses zu oder er zog mit den Händen an den Enden, bis die Bäuerin das Bewusstsein verlor und in die Knie sank. Zuvor hatte ihm die Frau den Zutritt ins Haus in einer Luzerner Landgemeinde verwehrt, indem sie die beiden Eingangstüren sowie die Balkontüre verschlossen hatte. Erst als sie befürchtete, dass der Bauer mit Gewalt eintreten würde, liess sie ihn herein.

Gemäss einem Gutachten hat sich die Bäuerin in Lebensgefahr befunden. Der Beschuldigte hat sich laut Staatsanwalt der Gefährdung des Lebens schuldig gemacht. Er beantragte an der Verhandlung vom Mittwoch eine Freiheitsstrafe von 19 Monaten, die unbedingt zu vollziehen sei.

Der Beschuldigte gab bei der Befragung des Richtergremiums und auch bei den Einvernahmen der Anklagebehörden zu, dass er seiner Frau das Tuch um den Hals gelegt hatte. Er beteuerte, dass er sie weder würgen noch ihr Schmerzen bereiten wollte: «Weil ich schmutzige Hände hatte, nahm ich ein Tuch von der Küchenkombination und zog meine Frau damit zur Seite, damit ich die Wohnung betreten konnte. Ich wollte meine durchnässte Arbeitskleidung wechseln.»

Er war offensichtlich betroffen von seiner Tat, wie auch von den zu erwartenden Folgen. An der Verhandlung wurde er mehrere Male von Gefühlen übermannt. Die Vorgeschichte an diesem Tag war ebenso bemerkenswert wie die Handgreiflichkeit, die er an seiner Frau verübte.

Bauersleute sind jetzt Angestellte ihres Sohnes

Das Ehepaar übergab den Hof dem jüngsten Sohn per 1. Januar 2018. Die Bauersleute waren nun Angestellte ihres Jüngsten. Am Tag des Vorfalls in der Küche kam es bereits zu Differenzen im Stall. Dies, weil der Senior einen Melkberater auf den Hof bestellt hatte, ohne seinen Sohn darüber zu informieren. Dieser war darüber offenbar so erzürnt, dass er seinen Vater beschimpfte, ihn schlug und gegen den Klauenstand stiess. Ausserdem verwehrte er ihm das Stellen eines Geburtstagsmaibaums bei einem gemeinsamen Kollegen. Dies hat den Beschuldigten laut Anklageschrift traurig gemacht.

Später fand der Sohn auf einem Traktor ein paar volle Bierflaschen, die der Beschuldigte dort deponierte. Der Bauer hatte die Gewohnheit, seinen Frust im Bier zu ertränken. Deswegen befand er sich auch in Therapie. Bei der Befragung eingangs der Verhandlung gab er an, ein Frust-Alkoholiker gewesen zu sein. Seit seiner Therapie lebe er abstinent.

Bier über den Vater geschüttet

Zurück zum Hof. Der Sohn ging vom Traktor zum Beschuldigten, der mit Stallarbeiten beschäftigt war, öffnete eine Flasche und schüttete den Inhalt über seinen Vater. Daraufhin wollte dieser ins Haus, um den von Bier durchtränkten Arbeitsoverall zu wechseln.

Der Staatsanwalt führte an der Verhandlung aus, dass die Bäuerin den Beschuldigten als dominant bezeichnete und dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol ein anderer Mensch sei. Offenbar war die Beziehung des Beschuldigten zu seinem Sohn angespannt. Es sollen sich immer wieder Machtkämpfe abgespielt haben.

Der Verteidiger beantragte für seinen Mandanten eine bedingte Strafe. Er zweifelte zudem, dass sich die Bäuerin in Lebensgefahr befunden habe. «Sie rief die Polizei unmittelbar nach dem Vorfall selber an, sogar später noch ein zweites Mal. Dies mit der Bitte, sie mögen erst auf dem Hof eintreffen, wenn ihr Mann die Stallarbeiten erledigt habe.» Der Beschuldigte arbeite weiterhin als Angestellter seines Sohnes auf dem Hof. Eine Freiheitsstrafe sei auch zum Nachteil des Betriebs. Die Ehefrau habe sich von der Anklage distanziert.

Am Schluss sagte der Beschuldigte, er habe seine Frau gerne und könne nicht verstehen, was passiert sei. Der Mann lebt wieder auf dem Hof. Mit seiner Frau, mit der er eine kollegiale Beziehung pflegt, feierte er am Samstag den 40. Hochzeitstag. Weder sie noch der Sohn waren an der Verhandlung anwesend.

Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.