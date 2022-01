Kriminalgericht Luzerner soll sein Baby misshandelt haben – er bestreitet sämtliche Vorwürfe Ein 29-jähriger Schweizer wird beschuldigt, seine fünf Monate alte Tochter geschlagen, geschüttelt und gebissen zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert eine unbedingte Freiheitsstrafe. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 21.01.2022, 18.13 Uhr

Die Vorzeichen für den 29-jährigen Beschuldigten sind ungünstig. Der vorbestrafte Luzerner muss sich unter anderem für schwere Körperverletzung an seiner Tochter, Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht, mehrfache Drohung und versuchte einfache Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten. Bei der Verhandlung am Freitag bestritt er die Misshandlung seiner Tochter. Ein weiteres Delikt gab er teilweise zu: Er war an einer Schlägerei beteiligt.

Der Beschuldigte ist seit zehn Jahren mit einer Brasilianerin verheiratet und hat mit ihr drei Kinder. Seit einigen Jahren ist er auch in einer Partnerschaft mit einer Spanierin, mit der er ebenfalls drei Kinder hat. Sie war es, die ihn am 28. Oktober 2018 bei der Luzerner Polizei anzeigte.

Weinendes Kind ins Gesicht gebissen

Gemäss ihren Aussagen hat der Beschuldigte die fünf Monate alte Tochter misshandelt. Sie habe an diesem Tag die Beziehung beendet. In der Nacht sei der Mann alkoholisiert in ihre Wohnung gekommen, um über die Trennung zu reden. Daraufhin habe das Kind zu weinen begonnen.

Laut Anklageschrift nahm der Mann, der unfähig sei, mit einem weinenden Kind umzugehen, seine Tochter aus dem Bett und biss ihr ins Gesicht. Später habe er sie an Oberkörper und Gesicht geschlagen. Auch habe er sie geschüttelt oder aus einem Meter Höhe auf das Bett fallen lassen. Mehrere Male habe er das Kind in eine Schublade gelegt und diese zugestossen. Einmal soll er seine Partnerin gefragt haben, ob sie sehen wolle, wie er das Kind mit einem Fusstritt zerquetsche.

Gutachten beweist Verletzungen

Beim Beweisverfahren gab er an, mit beiden Frauen ein Verhältnis zu pflegen. Er wohne abwechslungsweise bei der Ehefrau in Luzern und bei seiner Partnerin in Spanien, zuletzt meistens in Barcelona, weil die Kesb einen Antrag an die spanischen Behörden gestellt habe, ihnen ein Kind zu entziehen.

Die Misshandlung seiner Tochter bestritt er bei den Untersuchungen und bei der Verhandlung: «Die entsprechen nicht der Wahrheit.» Er wisse nicht, warum ihn seine Partnerin beschuldige. Die Staatsanwältin stützte sich auf die Aussagen der Partnerin und das Gutachten der Rechtsmedizin, welches Verletzungen des Kindes belegte. Da sich der Beschuldigte in einer Bewährungsfrist befinde, hält sie eine Strafe von 40 Monaten geeignet.

Der Verteidiger kritisierte das Aussageverhalten der Partnerin: «Sie nimmt es nicht genau mit der Wahrheit.» Warum sie seinen Mandanten belaste, sei nicht nachvollziehbar. Später zog die Frau ihre Aussagen zurück. Es habe keine Gewalt gegeben. Der Verteidiger beantragte einen Freispruch. Für 31 Tage Untersuchungshaft fordert er Entschädigungen von rund 14'000 Franken. Das Urteil erfolgt schriftlich.

