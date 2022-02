Luzerner Kriminalgericht: Wurden Stiftungsgelder veruntreut?

Kriminalgericht Treuhänder investierte Stiftungsgelder in Wein, Briefmarken und Haussanierung Der Beschuldigte bestreitet alle Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft sieht einen besonders dreisten Betrug, spricht von einer Deliktsumme von 4,6 Millionen Franken und fordert 6 Jahre Haft. Der Verteidiger will einen Freispruch in allen Punkten. Sandra Monika Ziegler 11.02.2022, 21.22 Uhr

Ein Treuhänder bestreitet, mehrere Millionen Franken Stiftungsgeld zweckentfremdet zu haben. Er ist sich keiner Schuld bewusst. Schuld für die Konkurse und Millionenschulden sind immer die anderen, so die Kurzfassung. Der 68-jährige Schweizer wird unter anderem wegen Betrug, Veruntreuung, Misswirtschaft und Urkundenfälschung in mehrfacher Ausführung angeklagt. Die Deliktsumme wird mit 4,6 Millionen Franken angegeben. Die Staatsanwaltschaft fordert 6 Jahre Haft und ein Arbeitsverbot. Zudem soll seine Wein- und Briefmarkensammlung verwertet werden.

An der mehrstündigen Verhandlung am Luzerner Kriminalgericht gab sich der Beschuldigte eher wortkarg. Konkrete Fragen wollte er nicht beantworten und verwies auf das Plädoyer seines amtlichen Verteidigers. Auch merkte er an, dass die Staatsanwaltschaft gar keinen Durchblick habe in solchen finanziellen Angelegenheiten. Dazu brauche es einen versierten Gutachter. Der Beschuldigte präsentiert sich als aufopfernd und edelmütig. Er habe sich immer für das Gemeinwohl eingesetzt. Was hat er laut Anklage getan? Er habe ab 2010 über Jahre Gelder von einer Stiftung abgezogen, der er unterstützungswürdige Projekte vorschlug. Der Stifter und Geldgeber, ein ehemaliger Freund, habe eigentlich die Stiftung zwecks Optimierung seiner Steuern errichten wollen. Das Geld habe der Beschuldigte jedoch nicht in die Projekte investiert, sondern für seine Hobbys, vornehmlich Wein und Briefmarken. Auch habe er damit seine Liegenschaft saniert, so der Staatsanwalt.

Diverse Konten und Gesellschaften

Das Geld aus der Stiftung habe er auf Konten diverser Gesellschaften verschoben, diese habe er aber auch gleich selber kontrolliert. Auch habe er eigene Stiftungen gegründet. Der Staatsanwalt machte Beispiele: 50'000 Franken, die angedacht waren, um Kinderarbeit in Steinbrüchen zu verhindern, wurden für gut 700 Flaschen Wein investiert. Und 1,6 Millionen Franken für ein Aufforstungsprojekt kamen auch nie in Brasilien an, weder wurde dort Land gekauft, noch ein einziger Baum gepflanzt. Für den Staatsanwalt ist klar, hier sitzt ein Beschuldigter mit einer immensen kriminellen Energie. Er habe das Vertrauensverhältnis zum Stifter über Jahre schamlos ausgenützt. Zur Person wird in der Anklageschrift festgehalten, dass dieser bereits seit den 80er-Jahren hoch verschuldet sei und von Dutzenden von Gläubigern über mehrere Millionen Franken betrieben worden sei. Deshalb habe er ab den 90er-Jahren seine umfangreichen Vermögenswerte schrittweise seiner Frau und Tochter überschrieben. Dies nur, um sich dem Zugriff der unzähligen Gläubiger zu entziehen.

Für den Verteidiger sind dies alles nur Behauptungen, er habe das Pferd von hinten aufgezäumt und stelle unverblümt Spekulationen als Tatsachen dar. Er ging in seinem Plädoyer Anklagepunkt für Anklagepunkt durch und forderte zum Schluss dann jeweils einen Freispruch. Arglist könne seinem Mandanten nicht untergeschoben werden. Unbestritten habe er gute Arbeit geleistet für den Stifter. Auch hätte er kein besonderes Vertrauensverhältnis zum Stifter gehabt. Die erste physische Begegnung sei 2008 gewesen und nicht 2003, wie der Stifter behauptet, so der Verteidiger. Dem widersprach der Beschuldigte gleich selber in seinem letzten Wort: «Klar habe er Vertrauen verlangt, das war, als er 2003 oder 2004 die Steuerrechnung anfechten wollte. Da hab ich gesagt, du musst alles auf den Tisch legen, sonst kann ich nicht helfen.» Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.