Kriminalgericht Vergewaltigung und Landfriedensbruch: Vier Jahre Gefängnis statt des erhofften Freispruchs für einen 32-Jährigen Bei einer Demonstration hat ein Kurde 2015 einen Türken verletzt. Zwei Jahre später vergewaltigte er eine Nachbarin. Sein Verteidiger beantragte eine Geldstrafe für Landfriedensbruch, der Beschuldigte glaubte gar ungestraft davonzukommen. Das Urteil wird weitergezogen. Roger Rüegger 08.06.2021, 11.34 Uhr

Mit dem letzten Wort der Beschuldigten enden jeweils Verhandlungen am Luzerner Kriminalgericht. Im Fall des 32-jährigen Kurden, der sich am 5. Februar für Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung, Körperverletzung, Angriff sowie Landfriedensbruch verantworten musste, war es nicht so. Nachdem die Gerichtspräsidentin zum Abschluss der Verhandlung verlauten liess, das Urteil werde den Parteien schriftlich zugestellt, ergriff der Mann erneut das Wort: «Was, werde ich nicht heute freigesprochen?»

Mit dem nun vorliegenden Urteil ist klar, dass dies auch rund vier Monate nach der Verhandlung nicht der Fall sein wird. Das Kriminalgericht belegte den Beschuldigten mit einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und einem Monat. Zudem wurde für ihn eine ambulante Behandlung angeordnet und er wird für die Dauer von 10 Jahren des Landes verwiesen. Die Verfahrenskosten von rund 60'000 Franken gehen zu seinen Lasten. Der Verteidiger, der nur für Landfriedensbruch eine Geldstrafe von 91 Tagessätzen zu 20 Franken als angemessen sah, hat gegen das Urteil Berufung angemeldet.

Der Beschuldigte hatte am 12. September 2015 in Bern einen Teilnehmer einer Kundgebung der «Union Europäisch-Türkischer Demokraten» mit Fusstritten gegen den Kopf verletzt. Der Türke wurde zuvor von mehreren Leuten, die Teil einer kurdischen Gegenkundgebung waren, umzingelt und angegriffen. Als der Mann am Boden lag, hat der Beschuldigte auf ihn eingetreten. Der Staatsanwalt forderte eine Strafe für versuchte schwere Körperverletzung und eventuell für Angriff.

Er soll Nachbarin in der Waschküche vergewaltigt haben

Rund zwei Jahre später, am 8. Oktober 2017, hatte der Beschuldigte laut Anklage eine Nachbarin in der Waschküche eines Wohnblocks vergewaltigt. Er soll der drogensüchtigen Frau Kokain für Sex geboten haben. Als diese abgelehnt habe, sei er gewalttätig geworden. Der Beschuldigte sagte bei der Verhandlung aber, die Frau habe etwas von ihm gewollt und ihm Kokain verkauft. Er habe das Pulver auf seinem Telefon hochgezogen. Danach sei die Frau mit seinem Telefon verschwunden.

Was sich im Detail abgespielt hat, wissen nur die Betroffenen. Sicher ist, dass es zu einem Übergriff gekommen ist. Denn der Mann meldete sich am 30. September 2019 bei der Luzerner Polizei. Er leide an starken psychischen Problemen, habe Suizidgedanken und spiele mit dem Gedanken, die Nachbarin umzubringen. Dies, weil sie ihn der Vergewaltigung beschuldigt habe.

Er wurde zu Abklärungen in die Luzerner Psychiatrie eingewiesen und danach wieder entlassen. Anderntags erschien er erneut bei der Polizei und drohte wieder, sich und die Frau umzubringen, worauf er in Untersuchungshaft genommen wurde. Gemäss einer Untersuchung sind die von ihm geäusserten Drohungen gering bis moderat, weshalb er entlassen wurde. Die Berufungsverhandlung ist noch nicht datiert.