Kriminalgericht Mutter soll die Fürsorgepflicht an ihrem Baby vernachlässigt haben Eine junge Frau liess laut Anklage zu, dass ihr Partner die gemeinsame Tochter misshandelte. Bei der Verhandlung stritt sie alles ab – oder aber sie schwieg. Roger Rüegger 28.01.2022, 15.32 Uhr

Die Verhandlung einer 25-jährigen Spanierin am Luzerner Kriminalgericht hat am Freitagmorgen nur knapp 90 Minuten in Anspruch genommen. Was darauf hindeuten könnte, dass Klarheit herrscht. Dem war aber nicht so. Die Frau wird beschuldigt, die Erziehungs- und Fürsorgepflicht ihrer Tochter über mehrere Monate seit der Geburt vernachlässigt zu haben. Sie hat laut Staatsanwaltschaft ungenügende Massnahmen ergriffen, um das Kind vor dessen Vater zu schützen.

Dieser, ein 30-jähriger Luzerner, musste sich eine Woche zuvor an selber Stelle unter anderem für versuchte schwere Körperverletzung, mehrfache Drohung sowie Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht verantworten. Er soll das gemeinsame Kind mehrfach misshandelt haben. So wird er beschuldigt, das Mädchen im Juli 2018 während rund einer Minute in eine Schublade einer Kommode gelegt zu haben, weil es weinte. Die Beschuldigte soll den Vorfall tatenlos beobachtet haben.

Zu einem anderen Zeitpunkt soll er das Kind in die Wange gebissen haben, ihm auf Brust und Kopf geschlagen, es von einem Meter Höhe auf das Bett fallen lassen – und die Kindsmutter gefragt, ob sie sehen wolle, wie er das Kind mit einem Fusstritt zerquetsche. Die Beschuldigte sei erst vehement eingeschritten, als der Mann dem Kind die Wangen zusammendrückte, damit es aufhört zu weinen.

Anzeige mehrmals zurückgezogen

Die Beschuldigte hat im Oktober 2018 eine Anzeige gegen ihren Partner aufgegeben. Bei der Einvernahme schilderte sie detailliert, was vorgefallen war. Bei der Befragung durch die Kriminalrichterin bestritt sie jedoch sämtliche Vorwürfe, die sie gegen ihren Partner erhob. «Er hat das Kind nie in Gefahr versetzt und er wurde auch mir gegenüber nie gewalttätig.» Sie habe ihn damals angezeigt, weil sie hässig auf ihn gewesen sei. Er habe sie nach einer Operation alleine gelassen und sei stattdessen mit Kollegen losgezogen. Die Frage, wie die Verletzungen des Kindes zu erklären seien, beantwortete sie nicht.

Dass sie die Vorwürfe gegen ihren Partnern an der Verhandlung bestritt, kam nicht überraschend. Ihre Aussagen zog sie bereits im August 2019 zurück. Im April 2020 belastete sie den Mann aber erneut, und kroch im Juli 2020 abermals zurück. Als Begründung gab sie einen Entscheid der Kesb an. Solange sie mit dem Mann in Kontakt stehe, bestünde keine Aussicht, dass das Kind bei ihr bleiben dürfe. Also habe sie ihn beschuldigt.

Gefährdung des Kindes wäre vermeidbar gewesen

Die Staatsanwältin beantragte für fahrlässige Vernachlässigung der Fürsorgepflicht eine Busse von 1000 Franken. Die Gefährdung der seelischen und körperlichen Entwicklung des Kindes wäre durch entschiedenes Vorgehen gegenüber ihrem Partner vermeidbar gewesen.

Die Verteidigerin stellte den Antrag, die Verhandlung zu sistieren, bis das Urteil gegen den Partner gefällt sei. Die Anklage gegen ihn stütze sich auf die Aussagen der Beschuldigten, welche diese ja zurückgezogen habe. Ein eventueller Freispruch des Mannes sei relevant für ihre Verhandlung. Die Richterin wies den Antrag ab.

Bei ihrem Vortrag verwies die Verteidigung darauf, dass der Umstand der Verletzung der Fürsorgepflicht zu beweisen sei. Sie beantragte einen Freispruch.

Die Beschuldigte und der Vater des Kindes sind immer noch ein Paar, sie haben drei gemeinsame Kinder. Der Mann ist jedoch mit einer Brasilianerin verheiratet, mit der er ebenfalls drei Kinder hat. Er wohnt zeitweise bei ihr in Luzern und sonst bei der Beschuldigten in Spanien.