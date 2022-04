Luzerner Kriminalgericht Weil er einen Mann mit dem Messer schwer verletzte, droht einem 44-Jährigen die «kleine Verwahrung» Beim Nordpol stach ein Serbe mit einem Küchenmesser mehrmals auf einen Deutschen ein. Die Anklage beantragte für versuchte vorsätzliche Tötung sechs Jahre und eine stationäre Massnahme. Der Beschuldigte akzeptierte die Strafe, eine Behandlung lehnt er jedoch ab. Roger Rüegger 27.04.2022, 17.00 Uhr

In einem Punkt waren sich am Luzerner Kriminalgericht alle Parteien einig: Der Beschuldigte hat eine schwere Straftat begangen und soll für diese angemessen bestraft werden. Der 44-jährige Serbe hat im Juni 2020 bei der Erholungsanlage Reusszopf in Luzern einen Deutschen mit 18 Messerstichen schwer verletzt. Das Opfer musste notoperiert werden.

Die Staatsanwältin beantragte an der Verhandlung am Mittwochmorgen für versuchte vorsätzliche Tötung eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren, eine stationäre Massnahme sowie die Landesverweisung für 15 Jahre inklusive Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS). Sie bezeichnete das Vorgehen als grausame Tat:

«Der Beschuldigte stach wie im Wahn auf sein Opfer ein. Heute wissen wir, dass er krank ist. Laut Gutachten ist eine stationäre Massnahme notwendig.»

Nach dem Streit holte der Beschuldigte ein Messer

Der Beschuldigte, ein grossgewachsener Mann mit Kinnbart und kurz geschorenen Haaren, beobachtete die Anklägerin fast bei jedem Wort. Immer wieder schüttelte er bei ihren Ausführungen den Kopf, insbesondere, wenn sie auf seine Gesundheit zu sprechen kam. Gemäss einem forensischen Gutachten leidet er an einer schweren psychischen Störung. Beim Beweisverfahren eingangs der Verhandlung schilderte der Beschuldigte, dass er nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Deutschen zurück an seinen Wohnort ging, ein Küchenmesser griff und wieder zurück an die Reuss kehrte. Laut Anklageschrift begab er sich zum Tisch seines Widersachers und stach ohne Vorwarnung auf ihn ein.

Dem Opfer gelang es, zu flüchten. Der Beschuldigte erzählte es so: «Der Deutsche griff mich an, also stellte ich mich ihm mit dem Messer entgegen und konfrontierte ihn damit.» Dabei ist anzumerken, dass der Beschuldigte zu diesem Zeitpunkt bereits zahlreiche Bier getrunken und zudem drei bis vier Joints geraucht hatte. Auch das Opfer war gemäss Anklageschrift alkoholisiert. Die Tat leugnete der Beschuldigte nicht.

«Ich stach leider sofort zu, was mir sehr leidtut»

, betonte er bei der Befragung. Zum forensischen Gutachten sagte er: «Man versucht hier, ein stereotypes Bild auf das Delikt zu konstruieren. Das Gutachten kann ich nicht akzeptieren, weil es nicht seriös ist. Ich brauche keine Behandlung.»

Alkohol und Drogen im Gutachten kaum gewichtet

Auf die Frage der Gerichtspräsidentin, ob er kooperieren würde, falls eine stationäre Behandlung angeordnet würde, entgegnete der Beschuldigte: «Dazu besteht kein Grund. Ich sehe das auch nicht als Chance.» Der Verteidiger beantragte ein Gutachten der Ärztin seines Mandanten. Das bestehende Gutachten empfehle nur eine stationäre Massnahme. Der übermässige Alkoholkonsum und die Drogen würden kaum gewichtet. Auch eine ambulante Massnahme werde nie thematisiert. Diese erachtet er als sinnvoller, weil der Beschuldigte eher bereit sei, zu kooperieren.

Der Verteidiger beantragte für schwere Körperverletzung einen Freiheitsentzug von fünf Jahren und fünf Jahre Landesverweis ohne Eintrag ins Schengener Informationssystem (SIS). Im Fall eines Schuldspruchs für eventualvorsätzliche Tötung seien sechs Jahre und fünf Jahre Landesverweis inklusive Eintrag im SIS angebracht, so der Verteidiger. «Mein Mandant akzeptiert seine Strafe, nicht aber die stationäre Massnahme, die auch ‹kleine Verwahrung› genannt wird. Er litt zum Tatzeitpunkt nicht an einer psychischen Störung.» Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.