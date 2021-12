Schutz vor Einbruch: Luzerner Polizei gibt Tipps

Kriminalität Einbruchsaison: Luzerner Polizei gibt Tipps, wie Sie Ihr Zuhause schützen Was ist zu tun, wenn Sie einen Einbrecher in flagranti erwischen? Und welche Wohnungen sind besonders begehrt: jene im Parterre oder im obersten Stock? Wir haben die Antworten. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 14.12.2021, 05.00 Uhr

Fabian Zihlmann aus Ruswil liess sich durch die Polizei beraten, wie er sein Haus zusätzlich gegen Einbruch sichern kann. Bild: Pius Amrein (Ruswil, 13. Dezember 2021)

Die Luzerner Polizei hat kürzlich einen 25-jährigen Brasilianer gefasst, der rund 25-mal an verschiedenen Orten Bargeld und Kleidungsstücke gestohlen hat. Deliktsbetrag: mehrere tausend Franken. Solche Delikte häufen sich im Winter. Die Dunkelheit ist dabei nur ein Grund, wie Roland Jost verrät. Er ist Sicherheitsberater bei der Luzerner Polizei und sagt: «Es ist erschreckend, wie oft ich Häuser und Wohnungen ohne Licht sehe, wenn ich abends durch Quartiere laufe. Das signalisiert Einbrechern sofort, dass niemand zu Hause ist.» Eine Zeitschaltuhr sei deshalb die beste Möglichkeit, Einbrecher fernzuhalten. Aber wer sind die Einbrecher? Und wo schlagen sie am häufigsten zu?

1066 sogenannte Einbruchdiebstähle hat die Polizei letztes Jahr im Kanton Luzern registriert. Das waren 50 mehr als 2019 und fast drei pro Tag. Immerhin ist die Tendenz über mehrere Jahre sinkend. Und die Quote von 247 Einbruchdiebstählen pro 100'000 Einwohner ist tiefer als im Schweizerischen Durchschnitt (326). Laut Roland Jost wählen die Einbrecher oft Gemeinden oder Ortsteile, die in der Nähe von Autobahnen liegen. Auch Kantonsstrassen seien willkommen. «Hauptsache, es gibt genügend Möglichkeiten zu einer schnellen Flucht.»

Einbrecher bevorzugen Städte und Agglomerationsgemeinden. Die sind laut Roland Jost anonymer. «Im Dorf fällt eher auf, wenn ein fremdes Auto durchs Quartier fährt.» Aus Anonymitätsgründen suchen sich Einbrecher auch wesentlich häufiger einen Wohnblock aus. 152-mal ist letztes Jahr in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden, 426-mal in ein Mehrfamilienhaus. Dort sind neben Parterre- und Hochparterre-Wohnungen die obersten Wohnungen am stärksten gefährdet. Jost:

Roland Jost, Sicherheitsberater bei der Luzerner Polizei. PD

«Die Einbrecher werden zuoberst am wenigsten gestört.»

Der grösste Teil der Täterschaft kommt aus dem nahen Ausland und verübt als Kriminaltouristen gleich reihenweise Einbrüche. Es können Männer, Frauen oder Jugendliche sein, welche gut organisiert sind und professionell vorgehen. Zu einem kleineren Teil handelt es sich um Beschaffungskriminelle, also um Drogensüchtige auf der Suche nach Bargeld. So oder so sind die Kriminellen nicht auf Gewalt aus, sondern aufs Unentdeckt bleiben. «Deshalb tragen sie auch sehr selten eine Maske.» Die Mobilität erfordert auch nur das Nötigste an Werkzeug. Meistens haben die Täter nur einen Schraubenzieher dabei.

Hat der Einbrecher eine Wohnung oder ein Haus gefunden, das offensichtlich nicht gerade bewohnt ist, schaut er sich nach Deckungsmöglichkeiten um. Das können hohe Büsche beim Vordereingang sein, aber auch ein Hintereingang oder eine Terrassen- oder Kellertür. Entweder wird mit dem Schraubenzieher eine schlecht gesicherte Tür ausgehebelt oder ein schlecht gesichertes Fenster. Eine Einladung ist auch ein gekipptes Fenster. «Das ist wie ein offenes Fenster.»

Um zu verhindern, dass Einbrecher es auf ein Objekt absehen, sollte laut Roland Jost das Haus oder die Wohnung bewohnt aussehen. Neben Licht und einer Zeitschaltuhr gehören auch offene Storen und Läden dazu.

«Und wer in die Ferien reist, sollte nicht nur den Briefkasten leeren lassen, sondern auch darauf verzichten, auf Social Media die Ferien anzukündigen.»

Türen und Fenster sollten geschlossen sein und über minimale Sicherheitsstandards verfügen. Ab der Widerstandsklasse 2, die neu RC 2 genannt wird, würden die meisten Einbrecher zu viel Zeit oder besseres Werkzeug benötigen, um ein Fenster zu öffnen.

Wer nach Hause kommt und das Gefühl hat, dass der Einbrecher noch drin ist, sollte ihn nicht in die Enge treiben. Das würde den eigentlich nicht gewaltbereiten Kriminellen unter Umständen doch animieren, Gewalt anzuwenden.

«Besser ist es, das Ankommen laut anzukündigen, die Tür offen zu lassen, sich zurückzuziehen und sofort die Polizei via Notruf 117 zu alarmieren. So begibt man sich am wenigsten in Gefahr.»

Unabhängig von einer persönlichen Begegnung mit dem Täter sollte nach einem Einbruch nichts angefasst oder aufgeräumt werden, mahnt Jost. Sonst könnten wertvolle Spuren zerstört werden – von Schuhabdrücken über Fasern und Haaren bis zu übrigen DNA-Spuren sei alles für die Überführung eines Täters entscheidend. Auf jeden Fall sollte sofort 117 angerufen werden, wenn ein Einbruch bemerkt wird.

Dank der oft guten Spuren haben die Luzerner Ermittler letztes Jahr 22,7 Prozent der Einbruchdiebstähle aufgeklärt. Laut Roland Jost kann es gut sein, dass eine Tat zuerst ungeklärt bleibt, aber später dafür gleich mehrere Einbrüche gleichzeitig geklärt werden können, wenn die Täterschaft gefasst wird. Die Beute besteht meistens aus Bargeld, Uhren und Schmuck. Elektronikartikel werden praktisch keine mehr gestohlen.

«Smartphones können heutzutage durch die Geschädigten gut geortet werden, was auch die Einbrecher wissen.»

Wertsachen sollten in einem Tresor mit Zahlenschloss aufbewahrt werden. Bei Tresoren mit Schlüssel machen sich die Einbrecher nämlich auf die Suche nach einem Ersatzschlüssel – und bringen die Wohnung noch mehr durcheinander.

Gewaltsames Eindringen in die Wohnung, fesseln, bedrohen und schlagen der Bewohner – das wird bei «Aktenzeichen XY» zwar häufig gezeigt, kommt laut Roland Jost aber zum Glück sehr selten vor. Trotzdem kann auch ein «gewöhnlicher» Einbruch den Bewohnern psychisch zusetzen. Immerhin gelten die eigenen vier Wände als Rückzugsort, als eigentlich sicherer Hafen.

«Mit einem Einbruch wird die Privatsphäre verletzt und – wenn auch die Wäsche durchsucht wird – manchmal auch die Intimsphäre.»

Jost kennt Einbruchsopfer, die sich noch Jahre nach dem Ereignis im Schlafzimmer einschliessen oder den Wohnort gewechselt haben. Er rät deshalb, sich professionelle Hilfe zu holen. Die Luzerner Polizei hat entsprechende Adressen.

Die Luzerner Polizei bietet kostenlose Sicherheitsberatungen an. 103 solcher Beratungen führten Roland Jost und seine Kollegen letztes Jahr durch. Vor Ort wird geschaut, wie das Haus oder die Wohnung vor Einbruch besser geschützt werden kann. Fabian Zihlmann hat sich kürzlich beraten lassen – und kann es weiterempfehlen:

«Wir fühlen uns jetzt viel sicherer. Unabhängig davon, ob wir mit der Familie weg sind oder ich auswärts bin und meine Frau mit den Kindern zu Hause.»

Zihlmanns haben vor rund fünf Jahren in Ruswil eine Doppeleinfamilienhaus-Hälfte gekauft. Für eine Beratung haben sie sich nicht wegen eines vergangenen Einbruchs entschieden, sondern aufgrund der dunklen Jahreszeit, «und weil ich nicht einfach Tausende Franken in die Sicherheit investieren will». Wie sich nun bei der einstündigen Beratung herausgestellt hat, war das auch nicht nötig. Nach einem Rundgang mit Roland Jost hat Zihlmann gezielt Kellerfenster mit Eisen aus dem Baumarkt verstärkt sowie Bewegungsmelder und Zeitschaltuhren installiert. «Letztere lassen sich sogar über die Swisscom-App steuern, die wir sowieso schon haben», sagt Zihlmann begeistert.

