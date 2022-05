Kriminalität Geldübergabe scheitert in letzter Sekunde – Luzerner Polizei warnt vor betrügerischen Telefonanrufen In jüngster Zeit häufen sich bei der Luzerner Polizei Meldungen, wonach falsche Polizisten anrufen und nach Wertsachen fragen. Mit einer anderen Masche scheiterten Betrüger zudem vor kurzem. 12.05.2022, 09.04 Uhr

Vor wenigen Tagen erhielt eine betagte Frau aus einem Dorf auf der Luzerner Landschaft einen Anruf. Wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Frau auf Italienisch erläutert, dass der Anruf aus einem Anwaltsbüro komme. Ihre Nichte habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, sei deshalb festgenommen worden und käme nur auf Kaution frei. Die ältere Frau erhielt in der Folge weitere Telefonate in fremden Sprachen.