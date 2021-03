Kriminalität Gelegenheit macht Betrüger: Luzerner Unternehmen missbrauchen Corona-Kredite Zahlreiche Firmen im Kanton Luzern haben letztes Jahr Coronakredite beantragt – nicht immer mit guter Absicht. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Deliktsumme von 10 Millionen Franken aus. Alexander von Däniken Aktualisiert 09.03.2021, 11.44 Uhr

Es war ein Ausnahmejahr. Das hat Oberstaatsanwalt Daniel Burri gestern bei der Präsentation des Jahresberichts 2020 immer wieder betont. Über 1000 Strafanzeigen im direkten Zusammenhang mit Corona hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern bearbeitet. Einen grossen Teil machen Verstösse gegen das Verbot von Menschenansammlungen und Widerhandlungen gegen die Maskenpflicht aus.

Und das sind hauptsächlich nur die Fälle, die nicht direkt von der Luzerner Polizei bearbeitet werden konnten. Zum Beispiel, weil eine Busse nicht akzeptiert worden ist. Die offizielle Kriminalstatistik folgt in den nächsten Wochen. Dennoch liefern die Zahlen der Staatsanwaltschaft einen Anhaltspunkt, wie sich das Coronajahr auf die Delikte ausgewirkt hat.

65 Anzeigen mit 58 tatverdächtigen Personen

Neue Gelegenheiten gab es einige. Zum Beispiel die Coronaüberbrückungskredite. Diese konnten Unternehmen mit Liquiditätsengpässen im letzten Frühling bei der Hausbank beantragen. Pro Firma konnte grundsätzlich nur ein Kreditgesuch um Soforthilfe gestellt werden. Und das zu einem Maximalbetrag von 500'000 Franken. Die Luzerner Staatsanwälte mussten allerdings 65 Anzeigen mit 58 tatverdächtigen Personen nachgehen.

Im Zentrum steht Kreditbetrug. In mindestens 30 Fällen handelt es sich um missbräuchliche Verwendung des Kredites. «Zum Beispiel wurden Kleider und Designertaschen gekauft oder private Schulden beglichen», so Oberstaatsanwalt Daniel Burri. In weiteren Fällen haben Firmen gleich bei mehreren Banken ein Gesuch gestellt. Oder die Umsatzzahlen wurden gefälscht, um an mehr Geld zu kommen.

Die Spannweite der betrügerisch erhaltenen Kredite ist gross: Sie reicht 5000 bis 500 000 Franken. Die mutmassliche Gesamtdeliktsumme beläuft sich auf 9,8 Millionen Franken. Bis Ende vergangenen Jahres waren bei der Staatsanwaltschaft noch 32 Fälle pendent, 33 konnte sie abschliessen. Davon sind 13 mittels Strafbefehl erledigt worden und unter anderem drei Fälle wurden mittels Anklage an das Kriminalgericht überwiesen. Die mutmasslichen Delinquenten sind zwischen 23 und 71 Jahre alt, 21 Prozent der 58 Personen sind Frauen, 45 Prozent sind Schweizer.

4800 Schutzmasken und 29 Plexiglasscheiben (avd) Die Pandemie und deren Bekämpfung hat auch die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern vor Herausforderungen gestellt. «Sie muss schliesslich unter allen Umständen funktionieren, ist also systemrelevant», sagte Oberstaatsanwalt Daniel Burri gestern vor den Medien. Alle Staatsanwälte ins Homeoffice zu schicken, sei angesichts der mehrheitlich schriftlichen Akten unmöglich. Das gelte auch für Einvernahmen oder das Entgegennehmen von Zeugenaussagen. Die Staatsanwaltschaft habe darum früh ein System entwickelt aus Homeoffice und Arbeit vor Ort – entweder in Einzelbüros oder mit Hilfe von Plexiglasscheiben. Deren 29 hat Guido Emmenegger organisiert. Der Leiter der zentralen Dienste trat gestern ebenfalls vor die Medien. Emmenegger hat die 158 Angestellte zählende Staatsanwaltschaft zudem mit 4800 Schutzmasken, 100 Handgels und -sprays, 70 Liter Desinfektionsspray und 35 Liter Flächendesinfektionsmittel ausgerüstet. Derweil hat Oberstaatsanwalt Daniel Burri die Handlungsanweisungen 24-mal überarbeitet. Dazu zählte zum Beispiel die Art des Kontakts mit Anwälten von Beschuldigten.

Die Ermittlungen erschwert haben laut Daniel Burri die Rahmenbedingungen, die der Bund immer wieder geändert hat. Das wird bei der Widerhandlung gegen das Verbot von Menschenansammlungen deutlich. Hier durfte die Polizei vom 21. März bis am 29. Mai Ordnungsbussen ausstellen. Danach musste sie bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstatten. Oder der Fall wurde der Staatsanwaltschaft abgetreten, weil sich eine betroffene Person gegen eine Busse gewehrt hat. In 178 Fällen war der Staatsanwaltschaft bekannt, dass sich auf öffentlichen Plätzen eine grössere Gruppe als erlaubt aufgehalten hat.

Mehrfachtäter eher selten

Und in 306 Fällen hatte es die Staatsanwaltschaft mit Personen zu tun, die sich nicht an den Mindestabstand von zwei Metern gehalten haben. Daniel Burri sagte zu diesen Delikten: «Wir verfolgen das nicht gerne. Aber wir halten uns an die gesetzlichen Vorgaben.» Immerhin: Dem Oberstaatsanwalt sind höchstens Einzelfälle bekannt, in denen die gleiche Person sich des immer gleichen Vergehens schuldig gemacht hat. Wobei hierzu keine Statistik geführt wird.

Bei der Missachtung der Maskentragpflicht fällt auf, dass der Staatsanwaltschaft vor allem Fälle aus dem öffentlichen Verkehr bekannt sind. Beim Tragen der Schutzmaske in geschlossenen Fahrzeugen – diese Massnahme hat die Luzerner Regierung bereits früh in Eigenregie ergriffen – ist bei der Staatsanwaltschaft nur in einem Fall ein Verstoss bekannt. Die Busse beträgt in solchen Fällen aktuell 100 Franken. Ob Maskenpflicht oder Versammlungsverbot: Alleine schon diese neuen Delikte sprechen für ein Ausnahmejahr. Umso beruhigender dürfte sein, dass die übrige Statistik verhältnismässig unspektakulär erscheint.