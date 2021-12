Kriminalität Telefonbetrüger geben sich als Polizisten aus und verlangen Geld für angeblich verunfallte Angehörige In bislang zwei der Luzerner Polizei bekannten Fällen waren die Betrüger erfolgreich und ergaunerten Geld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Franken. Die Polizei warnt die Bevölkerung. 15.12.2021, 16.15 Uhr

Seit Anfang Dezember gingen bei der Luzerner Polizei über 50 Meldungen ein, wonach angebliche Polizisten per Telefon in hochdeutscher oder italienischer Sprache Geldforderungen platzierten. Dies schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Die Betrüger haben demnach Geldbeträge in teils sechsstelliger Höhe gefordert.

Diese Gelder würden benötigt, weil Familienangehörige einen Unfall verursacht hätten. Die Überweisungen würden der Kostendeckung oder für die Bussendeposition benötigt. Bei Nichtbezahlung müssten die Beteiligten ins Gefängnis, so die Drohung. Betroffen von diesen Anrufen waren insbesondere ältere Personen in der Stadt Luzern. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, waren die Betrüger in bislang zwei der Polizei bekannten Fällen erfolgreich. Die Opfer übergaben ihnen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Franken.

Tipps der Luzerner Polizei

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand anruft und raten lässt, wer am Telefon ist. Stellen Sie Kontrollfragen, die fremde Personen nicht beantworten können, zum Beispiel «Wann habe ich Geburtstag?» oder «Wie heisst meine Schwester?»

Wenn Sie jemand am Telefon unter Druck setzt, legen Sie den Hörer auf. Das ist nicht unhöflich, sondern dient Ihrem Schutz.

Gehen Sie am Telefon nie auf eine Geldforderung ein. Halten Sie Rücksprache mit Personen aus Ihrem persönlichen Umfeld.

Nicht selten werden die Opfer gebeten, ja niemandem etwas von dem Vorfall zu erzählen. Das würden Angehörige der Polizei so nicht machen.

Nehmen Sie Warnungen von Bankangestellten ernst und lassen Sie deren Unterstützung zu.

Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an eine Ihnen unbekannte Person

Vorsicht vor «falschen Polizisten». Verschaffen Sie sich Sicherheit, indem Sie das Gespräch sofort beenden, den Hörer auflegen und bei der Polizei über die Notrufnummer 117 nachfragen, ob es diesen Polizisten bzw. diese Polizistin tatsächlich gibt.

Helfen Sie mit, Telefonbetrüger zu entlarven – wählen Sie bei jedem Verdacht die Notrufnummer 117. (pl)