Kriminalitätsbekämpfung Kennzeichen-Scanner und Programm für Tatvorhersagen: Neue Gesetze für Luzerner Polizei haben gute Chancen Die Luzerner Polizei soll ab nächstem Jahr neue digitale Instrumente einsetzen. Dafür braucht sie die gesetzlichen Grundlagen. Der Regierungsrat legt diese nun vor. Er ging dabei stark auf Bedenken von Parteien und Datenschützer ein. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 03.05.2022

Exklusiv für Abonnenten

Mit speziellen Geräten soll es der Luzerner Polizei bald möglich sein, im vorbeifahrenden Verkehr gestohlene Fahrzeuge oder gesuchte Straftäter zu erkennen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 23. September 2021)

Kriminelle nutzen das Internet schon lange für ihre Zwecke. Da will die Luzerner Polizei nicht nur mithalten, sondern bei der Verbrechensbekämpfung auch eigene Akzente setzen. Es um folgende Instrumente:

Kennzeichen-Scanner: Das System kann Kennschilder von vorbeifahrenden Fahrzeugen einlesen und mit den Daten der Halterinnen und Halter abgleichen. Bei gestohlenen Fahrzeugen oder gesuchten Straftäterinnen oder Straftätern ergeht eine Warnung an die Polizei, die wiederum die notwendigen Massnahmen treffen kann.

Das System kann Kennschilder von vorbeifahrenden Fahrzeugen einlesen und mit den Daten der Halterinnen und Halter abgleichen. Bei gestohlenen Fahrzeugen oder gesuchten Straftäterinnen oder Straftätern ergeht eine Warnung an die Polizei, die wiederum die notwendigen Massnahmen treffen kann. Analysesysteme für Seriendelikte: Die überwiegende Anzahl Straftaten wird von einer relativ kleinen Gruppe von Serientätern begangen. Mit Analysesystemen kann besser festgestellt werden, welche Delikte von der gleichen Täterschaft begangen wurden und wo in der nahen Zukunft mutmasslich weitere ähnliche Straftaten verübt werden.

Die überwiegende Anzahl Straftaten wird von einer relativ kleinen Gruppe von Serientätern begangen. Mit Analysesystemen kann besser festgestellt werden, welche Delikte von der gleichen Täterschaft begangen wurden und wo in der nahen Zukunft mutmasslich weitere ähnliche Straftaten verübt werden. Datenaustausch mit anderen Korps und Einsatzleitzentralen: Eine Einbruchserie, die sich im Kanton Aargau immer mehr Richtung Luzerner Kantonsgrenze ausdehnt, bleibt von der Luzerner Polizei heute oft unbemerkt. Neue gesetzliche Grundlagen sollen den Datenaustausch zwischen den Kantonen in einem begrenzten Rahmen erlauben. Das soll auch für verschiedene Einsatzleitzentralen gelten, falls sie ausfallen oder überlastet sein sollten. Die Gesetzesnorm ist so formuliert, dass sie nicht nur für das laufende Zusammenarbeitsprojekt «Vision 2025» bei den Einsatzleitzentralen der Zentralschweizer Kantone herangezogen werden, sondern auch anderen vergleichbaren Projekten dienen kann. Und: Auch Daten des Programms Integriertes Lagebild, das im Moment im Kanton Luzern aus datenschutzrechtlichen Bedenken nicht vollständig im Einsatz ist, sollen kantonsübergreifend genutzt werden. Dazu sagt Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) auf Anfrage: «Der Datenschützer hatte Vorbehalte beim Einsatz auf mobilen Geräten. Wichtig ist, dass dies rasch gelöst wird, um das Programm richtig einsetzen zu können. Hier bin ich zuversichtlich. Der Austausch der Daten mit weiteren Polizeikorps sorgt dann dafür, dass die Polizistinnen und Polizisten noch bessere Informationen über die aktuelle Lage erhalten.»

Der Luzerner Regierungsrat hat jetzt die Botschaft mit den entsprechenden Gesetzesänderungen präsentiert, die am 1. Januar 2023 in Kraft treten sollen. Der Kantonsrat wird voraussichtlich an der Septembersession darüber beraten.

Daten der Kennzeichen-Scanner bleiben 100 Tage

Die Zeichen stehen gut, dass das Parlament die Botschaft abnickt. Denn der Regierungsrat gab sich nach der Vernehmlassung grosse Mühe, die kritisierten Punkte zu entschärfen oder zumindest gut zu begründen. Die Kennzeichen-Scanner zum Beispiel werden grundsätzlich nur von den Grünen abgelehnt. Der Datenschutzbeauftragte äusserte Vorbehalte, dass die Scanner auch zur «Entdeckung» von Straftaten genutzt werden können, worauf diese Möglichkeit explizit aus dem Gesetzesentwurf gestrichen wurde. An der Frist von 100 Tagen bis zur Vernichtung der Daten will die Regierung trotz Kritik von SP und Grünen festhalten. Bei einer kürzeren Frist wachse die Gefahr, dass die Daten bereits gelöscht seien, wenn im Laufe der Ermittlungen allfälliger Bedarf auftauche.

Die Analyseprogramme zur Bekämpfung von Seriendelikten stossen grundsätzlich ebenfalls auf Zustimmung. Der SVP fehlte aber eine klare Definition der Seriendelikte. Das holte die Regierung nach. Die Grundlagen für den Datenaustausch zwischen den Einsatzleitzentralen werden ebenfalls grösstenteils gutgeheissen. Das gilt auch für die Regelung, wonach sich die Luzerner Polizei an Systemen des Bundes und der Kantone zu Ermittlungszwecken und zur Darstellung von Lagebildern beteiligen kann. Hier trennt die Regierung im Gesetz neu die Analyseprogramme von den Lagebildern. Das war eine Empfehlung des Datenschutzbeauftragten.

Die Gesetzesänderungen selbst ziehen keine Kosten nach sich; wohl aber der Kauf und Betrieb der Programme. Für die Beschaffung der Kennzeichen-Scanner ist gemäss Regierungsrat je nach Ausstattung mit Investitionskosten in der Höhe von rund 300’000 Franken und jährlichen Unterhaltskosten von rund 20’000 Franken zu rechnen. Für die Nutzung zweier Analyseprogramme, die bereits vorhanden sind, fallen lediglich wiederkehrende Kosten für die Software und die Wartung von je 20'000 Franken pro Jahr an. Für die Umsetzung einer gemeinsamen Einsatzleitzentrale für die Zentralschweiz legt die Regierung dem Kantonsrat wegen baulicher Investitionen einen Sonderkredit vor.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen