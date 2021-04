Krise Auch in Luzern: Soziale Institutionen werden von Hilfesuchenden überrannt Der Bedarf an psychologischer und finanzieller Hilfe ist im Coronajahr 2020 markant angestiegen. Stiftungen und Beratungsstellen mussten Personal und Budget aufstocken. Robert Knobel 03.04.2021, 05.00 Uhr

Im Büro der Dargebotenen Hand Zentralschweiz in Luzern.

Patrick Huerlimann

Die Hotline 143 der Dargebotenen Hand Zentralschweiz hat noch nie einen solchen Ansturm erlebt wie letztes Jahr. Rund 15'000 Anrufe (+12%) wurden registriert - ein Rekord, wie es im aktuellen Jahresbericht 2020 heisst. Nur dank einem «aussergewöhnlichen Einsatz der Mitarbeitenden» und vieler zusätzlichen Freiwilligen habe man die Nachfrage überhaupt bewältigen können. Der Zusammenhang zur Coronakrise ist offensichtlich. Denn die grösste Zunahme wurde bei den Themen Einsamkeit, Beziehungsstress und finanzielle Folgen von Corona verzeichnet.

Auffallend sei zudem, dass 2020 deutlich mehr Männer die Nummer 143 gewählt haben.

Ihr Anteil an den Anrufenden stieg von 23 auf 28 Prozent. «Auch hier war der Grund wahrscheinlich eine teilweise Isolation in den eigenen vier Wänden, die weitverbreitete Kurzarbeit und die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust», heisst es im Jahresbericht. Der Hauptanteil der Hilfesuchenden sind aber weiterhin Frauen.

Zum Glück für die Dargebotene Hand gab es 2020 nicht nur mehr Hilfesuchende, sondern es wurde auch massiv mehr gespendet: Hatte der Verein 2019 noch 477'000 Franken eingenommen, waren es ein Jahr später 620'000 Franken.

Stark gefragt waren 2020 auch die Sozialberatungen der Kirchen. So hat die Reformierte Kirchgemeinde Luzern, welche die ganze Region Luzern umfasst, deutlich mehr Familien beraten. «Familien mit knappem Budget leben oft in kleinen Wohnungen, und Rückzugsmöglichkeiten fehlen, was besonders für Jugendliche schwer auszuhalten ist», schreiben die Reformierten.

In der Krise wollen die Leute ihr Leben verändern

Bei den Katholiken sieht es ähnlich aus: «Wir haben über 200 Personen vertieft beraten. Das ist eine Zunahme um einen Drittel», sagt Beatrice Geuking, Leiterin Sozialberatung bei der Katholischen Kirche Stadt Luzern. Auffallend sei, dass vermehrt auch Personen aus dem Mittelstand um Hilfe angefragt haben: «Auslöser ist meist ein akutes finanzielles Problem ‒ etwa eine Zahnarztrechnung, die man nicht bezahlen kann. Doch oft kommen anschliessend noch andere, tiefer liegende Probleme an die Oberfläche, wie zum Beispiel der Frust über die erwachsenen Kinder, die noch immer nicht ausziehen wollen.» Mit anderen Worten: Schon länger schlummernde Probleme kristallisieren sich in der Coronakrise erst richtig heraus. Das kann auch heilsam sein: «Die Leute nehmen die globale Krise vermehrt zum Anlass, um in ihrem eigenen Leben Veränderungen umzusetzen», sagt Beatrice Geuking.

Wenn der heilige Antonius die Zahnarztrechnung bezahlt

Viele Leute, die sich bei der kirchlichen Sozialberatung melden, erhalten nicht nur psychosoziale Begleitung, sondern auch finanzielle Hilfe – zum Beispiel, um eine offene Rechnung bezahlen zu können. Die Reformierte Kirchgemeinde Luzern hat 2020 für solche Unterstützungen 230'000 Franken ausgegeben – ein Jahr zuvor waren es noch 199'000 Franken. Die Sozialberatung der katholischen Kirchgemeinde hat pro Jahr rund 100'000 Franken für solche Fälle zur Verfügung. Das Geld stammt aus den «Antoniuskassen» in den Kirchen und Kapellen. Zwar wurde dieser Fonds 2020 nicht stärker beansprucht als in anderen Jahren. Doch das bedeute keineswegs, dass die finanzielle Not nicht zugenommen hat, im Gegenteil, wie Beatrice Geuking sagt:

«Wir haben für unseren Klientel deutlich mehr Hilfegesuche an externe Stiftungen gestellt.»

Adressaten von solchen Gesuchen sind Institutionen wie die Albert-Koechlin-Stiftung (AKS). Diese unterhält unter anderem einen «Fonds Soziale Nothilfe». Die Anfragen für diesen Fonds seien letztes Jahr um 25 Prozent und im ersten Quartal 2021 sogar um 40 Prozent angestiegen, sagt AKS-Geschäftsführerin Marianne Schnarwiler. Deshalb habe man den Fonds bereits im letzten Jahr von 350'000 auf 475'000 Franken aufgestockt.

Unterstützt wurden damit Personen, die beispielsweise wegen unbezahlten Krankenkassenprämien und Mieten oder wegen Krankheit oder Arbeitslosigkeit in finanzielle Notlagen geraten sind. Viel Geld, nämlich 80'000 Franken, zahlte der Nothilfe-Fonds der AKS zudem für soziale Institutionen wie das Frauenhaus, den Verein Lisa oder die Beratungsstelle Sans-Papiers. «Mit diesen Beiträgen konnten die Vereine die Anfragen von Hilfesuchenden nach festgelegten Richtlinien selbst beurteilen und die nötige Unterstützung leisten», so Schnarwiler. Denn auch diese Institutionen waren mit coronabedingter Not konfrontiert – zum Beispiel das Frauenhaus Luzern. «Viele ehemalige Bewohnerinnen, die wir weiterhin begleiten, sind in grosse finanzielle Probleme geraten», sagt Geschäftsleiterin Annelis Eichenberger. So hätten viele Frauen ihre ohnehin schon kleinen Arbeitspensen plötzlich verloren. Auch dass ihre Kinder für den Fernunterricht einen Laptop brauchten, sprengte das Budget vieler Mütter bei weitem. Nur dank zusätzlicher Unterstützung von Stiftungen wie der AKS habe das Frauenhaus diesen Frauen schnell und unbürokratisch helfen können, sagt Eichenberger.