Krisenbewältigung Kanton Luzern stockt Härtefallhilfe für Firmen um weitere 16,5 Millionen Franken auf – und zapft Bundesreserven an Die finanzielle Durststrecke einiger Branchen nimmt kein Ende. Der Luzerner Regierungsrat will darum die Härtefallhilfe für Unternehmen weiter aufstocken. Zusätzliche Unterstützung soll es für Firmen geben, die durch gewisse Maschen der staatlichen Hilfe gefallen sind. Alexander von Däniken 14.09.2021, 05.00 Uhr

Der Kanton Luzern unterstützt die Wirtschaft mit weiteren Beträgen. Pius Amrein (Luzern, 18. August 2021)

Die Wirtschaft im Kanton Luzern hat sich bis jetzt insgesamt gut geschlagen. Doch einzelne Branchen wie der Tourismus oder Veranstalter samt Zulieferer konnten sich noch nicht von den Auswirkungen der Pandemie erholen. Der Luzerner Regierungsrat bittet deshalb das Kantonsparlament um grünes Licht für eine Aufstockung der Härtefallhilfe um 16,5 Millionen Franken. Bisher sind rund 357 Millionen Franken bewilligt worden, wie es in der entsprechenden Botschaft heisst. Davon sind 220 Millionen Franken für behördlich geschlossene Firmen reserviert.

Per Ende Mitte August sind rund 1885 Härtefallgesuche eingegangen. Mit Ausnahme von rund einem halben Dutzend Gesuchen stammen sämtliche aktuell noch pendenten Gesuche aus der Zeit ab Juli 2021. Bisher wurden rund 194 Millionen Franken zu Gunsten von Luzerner Unternehmen gesprochen.

Bundesgeld für Einzelfälle

An der Oktobersession beantragt die Luzerner Regierung zudem einen Sonderkredit von 13,17 Millionen Franken. Dabei handelt es sich um den für Luzern reservierten Anteil aus der Bundesratsreserve, der nachträglich vom Bund zurückerstattet wird. Von diesem Geld sollen Unternehmen profitieren, die durch gewisse Maschen des Absicherungsnetzes gefallen sind. Zum Beispiel wenn die Fixkosten nicht vollständig gedeckt wurden. Oder wenn die Jahresrechnungen 2018/19 keine geeignete Vergleichsbasis darstellen.

Es soll sich um Ausnahmen handeln, betont der Regierungsrat. Die Kantone verfügen bei der Verwendung der Bundesgelder über einen gewissen Spielraum. So können sie etwa bei den Höchstgrenzen für nicht rückzahlbare A-fonds-perdu-Beiträge abweichen oder Unternehmen unterstützen, die bereits eine branchenspezifische Covid-19-Finanzhilfe erhalten haben. Gleich bleibt dafür unter anderem die Anspruchsvoraussetzung eines Umsatzrückgangs von mehr als 40 Prozent oder ein Mindestumsatz pro Jahr von 50'000 Franken. Zusatz- und Sonderkredit werden dem Voranschlag 2021 belastet und seien mit den Branchen- und Wirtschaftsverbänden sowie den Sozialpartnern abgesprochen worden.

Mehr Ausfallentschädigungen für die Kultur

Der Regierungsrat beantragt zudem einen Nachtragskredit in der Höhe von 18,8 Millionen Franken für den Kulturbereich. Davon sind 5,7 Millionen Franken aus Ausfallentschädigung reserviert. Der Bund steuert einen Beitrag in gleicher Höhe bei, nachdem das eidgenössische Parlament in der Sommersession weitere Mittel für Ausfallentschädigungen im Kulturbereich beschlossen hatte.

Mit dem Restbetrag des Nachtragskredits werden Sportvereine und -verbände unterstützt, die durch die Pandemie Ertragsausfälle erlitten haben. Zudem werden der Kantonsbeitrag an die Arbeitslosenversicherung erhöht und der Bereich Raum und Wirtschaft unterstützt, welcher unter anderem wegen höheren Personalaufwands und eines Rückgangs der Beherbergungsabgaben mehr Mittel benötigt. Auch reguläre und von der Coronakrise unabhängige Nachtragskredite sind im fast 19 Millionen Franken schweren Paket enthalten. So fielen Mehrkosten in den Bereichen Hochschulbildung, Militär, Zivilschutz und Justizvollzug, Opferberatung, beim kantonalen Integrationsprogramm sowie im Veterinärdienst an.