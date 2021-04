Kuchenhaus Annamalie Diese Ungarin beglückt die Luzerner schon bald mit Kuchen aus ihrer Heimat Dobostorte und Gerbeaudschnitte statt Klavier und Geigen: Im früheren Musik Hug in Ebikon werden bald ungarische Kuchen gebacken. Das Verkaufslokal in Luzern steht indes noch nicht bereit. Roman Hodel 09.04.2021, 14.55 Uhr

Sie besteht aus mindestens sechs dünnen Schichten – abwechselnd Biskuit und Schokolade-Buttercrème –, überzogen schliesslich von einer Karamellglasur. Die Rede ist von der Dobostorte. Dabei handelt es sich um die berühmteste Süssspeise Ungarns – benannt nach ihrem Erfinder József Dobos, seines Zeichens Konditormeister (1847–1924).

Ein Stück Dobostorte. Bild: PD

In Ungarn gehört sie zum Standardprogramm fast jedes Cafés und jeder Konditorei – ähnlich wie die Esterhazy-Torte, ebenfalls eine Kuchenspezialität mit zahlreichen dünnen Schichten.

Anders in der Zentralschweiz. Hier kennt man diese Torten kaum. Wen es danach gelüstet, der muss sie selber backen. Noch. Denn im ehemaligen Musik Hug in Ebikon bauen flinke Hände derzeit eine Backstube und einen Partyraum ein. Klára Dalmay (47) hat die entsprechende Baubewilligung Ende März erhalten, wie ein Blick auf die Website der Gemeinde bestätigt.

Klára Dalmay. Bild: PD

Die gebürtige Ungarin erfüllt sich mit dem «Kuchenhaus Annamalie» einen Traum, zusammen mit Geschäftspartnerin Timea Kiss-Jaszoly (41) aus Zürich, die ebenfalls aus Ungarn stammt. Dalmay: «Ich mag Schweizer Kuchen sehr, aber ich vermisse die Torten aus meiner Heimat.»

Platz für Kindergeburtstage und Firmenevents

In Ebikon wird primär produziert und Kuchen auf Bestellung verkauft. Zudem sollen im Partyraum Kindergeburtstage und Firmenevents steigen – durch eine Glaswand wird man in die Backstube blicken können.

In diesem Gebäude an der Luzernerstrasse in Ebikon entsteht die Backstube. Bild: hor (9. April 2021)

Doch den eigentlichen Shop mit Take-away realisieren die beiden in Luzern, genau genommen an der Löwenstrasse 12. Wo früher Souvenirs verkauft wurden, sollen künftig Kaffee und Kuchen sowie Snacks, Sandwiches und über Mittag auch warme Suppen über die Theke. Serviert wird das meiste auch in ungarischem Porzellan, welches im Geschäft ebenfalls angeboten wird.

Im Ladenlokal rechts werden die Kuchen verkauft. Bild: hor (9. April 2021)

Allerdings: Im Unterschied zu Ebikon ist das Baugesuch in der Stadt Luzern noch hängig. Dalmay hofft in den nächsten Wochen mit der Baubewilligung und rechnet mit der Eröffnung im Sommer. Der Standort an der Löwenstrasse ist zwar keine Toppassantenlage wie etwa die Weggisgasse, aber das Löwendenkmal liegt in Gehdistanz. Dalmay sagt:

«Natürlich zählen wir auch auf die Touristen aus aller Welt als Kunden – wenn sie denn wieder in die Schweiz einreisen dürfen.»

Ob Touristen oder Einheimische – alle erwartet ein Sortiment von mindestens sechs bis sieben ungarischen Kuchen respektive Torten. Neben der Dobostorte wird dies etwa die Gerbeaudschnitte sein. Diese wurde vom einst nach Ungarn ausgewanderten Schweizer Konditormeister Emil Gerbeaud (1854–1919) erfunden und besteht – wie könnte es auch anders sein – aus mehreren dünnen Schichten.

Eine Gerbeaudschnitte. Bild: PD

Hauptbestandteile hier sind Walnüsse, Aprikosenkonfitüre und ein Schokoladeüberzug. Und wer bäckt das alles? Gemäss Dalmay wird eine ungarische Konditorin in der Backstube stehen. Sie selber könne zwar schon backen, aber nur für den Eigengebrauch. Abgesehen davon fehle ihr meistens die Zeit dafür. Beruflich bleibt die 47-Jährige, die seit vier Jahren in Ebikon wohnt, weiterhin ganz woanders tätig: «Ich arbeite in der Pharmabranche.»