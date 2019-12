Küchenbrand in Emmenbrücke – Polizei ermittelt An der Neuenkirchstrasse in Emmenbrücke entstand gestern in einer Küche ein offenes Feuer. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.

06.12.2019, 09.12 Uhr

(ems) Am Donnerstag um 16.30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Neuenkirchstrasse in Emmenbrücke in einer Küche in ihrem Wohnhaus ein offenes Feuer. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, es kam jedoch zu einer starken Rauchentwicklung, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Das Haus musste durch die Feuerwehr Emmen gelüftet werden.