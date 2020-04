Künstler verschönern das Baugerüst am Luzerner Löwencenter Vier Porträts von lokalen Künstlerinnen und Künstler verzieren seit Montag das Baugerüst beim Löwencenter. 20.04.2020, 14.54 Uhr

(dvm) Die Fassade vom Löwencenter in der Stadt Luzern wird derzeit umfassend renoviert. Daher bleibt ein Teil des Gebäudes noch bis Ende Jahr von einem Baugerüst ummantelt. Das Baugerüst an zentraler Lage sowie die Rolle des Centers im Quartier seien ausschlaggebend für die Lancierung eines Kunstprojektes gewesen, teilte die Immobilienfirma Löwen Bau und Betriebs AG (LBB) am Montag mit.