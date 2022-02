Frau fährt in Fussgänger, fährt weiter und kollidiert mit Auto

Küssnacht Frau fährt zuerst in Fussgänger, fährt weiter und kollidiert dann mit Auto In Küssnacht hat eine 46-jährige Frau am Dienstag gleich zwei Unfälle verursacht. Laut Polizei steht ein medizinisches Problem als Ursache im Vordergrund. Sie sucht jetzt Zeugen. Martin Messmer Jetzt kommentieren 02.02.2022, 11.30 Uhr

Einer der beiden Unfallplötze im Oberdorf in Küssnacht am Dienstagabend. Kantonspolizei Schwyz

Am Dienstagabend wurde ein Fussgänger im Oberdorf in Küssnacht bei einem Unfall erheblich verletzt: Eine 46-jährige Autofahrerin kam um 19.15 Uhr während der Fahrt von der Fahrbahn ab und kollidierte auf dem Trottoir mit dem 50-Jährigen Fussgänger, teilte die Polizei am Mittwoch mit.