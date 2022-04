So wird der alte Strassentunnel fit gemacht für die Zukunft

Küssnacht So wird der alte Strassentunnel fit gemacht für die nächsten 50 Jahre Mitte April starten die Arbeiten am Küssnachter Baer-Tunnel. Die Nutzungsdauer soll damit um 50 Jahre verlängert werden. Auch Lärmschutz-Massnahmen sind geplant. Edith Meyer Jetzt kommentieren 06.04.2022, 17.37 Uhr

Der 1972 gebaute Strassentunnel Baer auf der Hauptstrasse Nr. 2 in Küssnacht muss gegen das Eindringen von Schadstoffen in die Tragstruktur geschützt werden. «Zugleich wird an der Tunneldeckenuntersicht eine Spritzbetonschutzschicht zur Erhöhung des Brandschutzwiderstandes appliziert», heisst es in der aktuellen Medienmitteilung des Tiefbauamts des Kantons Schwyz.

Ab Mitte April wird der Strassentunnel Baer einer gründlichen Teilinstandstellung unterzogen. Bild: Edith Meyer/Bote der Urschweiz

Anschliessend werde die Beschichtung vollständig erneuert. Mit diesen Massnahmen werde das weitere Eindringen von Streusalz und anderer Schadstoffe verhindert. «Die Nutzungsdauer kann dadurch um weitere 50 Jahre verlängert werden», heisst es weiter. Zudem müssen die angrenzenden Stützmauern, welche gravierende Schäden aufgrund des sogenannten Betonkrebs (Alkali-Aggregat-Reaktion) aufweisen, verstärkt und instand gestellt werden. Geplant ist, dass die äusserste Betonschicht mit Hochdruckwasserstrahl bis 20 cm tief abgetragen und anschliessend wieder neu vorbetoniert wird.

Im Weiteren werden auch die Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen wie die Tunnelbeleuchtung und die Verkabelungen auf den neusten Stand der Technik gebracht. Als lärmmindernde Massnahmen sollen an den Stützmauer und an den Tunnelwänden Lärmschutzpaneelen montiert werden. Im Bereich Abzweigung Luzernerstrasse bis zum Kreisel wird ein lärmmindernder Deckbelag eingebaut. «Mit diesen Massnahmen werden die geforderten Grenzwerte unterschritten», schreibt das Tiefbauamt dazu.

Sechsmonatige Bauzeit mit Verkehrsbehinderungen

Die Vorbereitungsarbeiten beginnen am 11. April. Der eigentliche Baubeginn ist auf den 19. April festgelegt worden. Die Gesamtbauzeit betrage voraussichtlich nur sechs Monate.

Der Ablauf der Sanierungsarbeiten sei derart disponiert, dass an dieser verkehrstechnisch exponierten Lage die Behinderung des Strassenverkehrs möglichst geringgehalten werden. Die Arbeiten werden in insgesamt vier Etappen ausgeführt. Damit könne sichergestellt werden, dass für den Verkehr in beiden Richtungen immer eine Spur offen ist. Dies bedinge eine Überleitung und Gegenverkehr in einer Tunnelröhre.

Während den Belagsarbeiten muss der Verkehr Richtung Immensee aufgrund der engen Platzverhältnisse kurzfristig über die Luzernerstrasse – Geissacherstrasse – Bahnhofstrasse – Nordstrasse umgeleitet werden.

