Aesch: Diese 27-Jährige setzt sich für regionale Weine ein

17 der 80 Zentralschweizer Weinbäuerinnen und Weinbauern präsentieren morgen Samstag von 12.00 bis 19.00 Uhr im KKL ihre Weine, rund 180 an der Zahl. Mit dabei am zweiten «Tag des Zentralschweizer Weins» ist neben dem Klosterhof Aesch unter anderem Toni Ottiger aus Kastanienbaum, der im Juli 2021 mit seinen Weinen an der «Expovina Wine Trophy» in Zürich Platz 1 und 3 unter den Deutschschweizer Roten eroberte. Mehr zum KKL-Anlass unter www.wein-zentralschweiz.ch. (hag)