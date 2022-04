Emil im Interview: «Es ist arrogant, wie man die Alten behandelt»

Kultkomiker Emil (89) geht auf Tournee - und sagt: «Es ist arrogant, wie man die Alten behandelt» Er ist einfach unverwüstlich. Emil Steinberger geht wieder mit einem neuen Programm auf Tour. Im Interview mit der «Schweiz am Wochenende» erzählt er, was er während der Pandemie gemacht hat und warum er auch in seinem Alter oft noch länger Energie hat als seine Zuschauer. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Emil ist auch mit 89 Jahren noch voller Energie und Tatendrang. Bild: Juri Junkov

Herr Steinberger, wie haben Sie die vergangenen zwei Jahre erlebt?

Emil Steinberger: Es war nicht unbedingt ein erfreulicher Zustand, auch jetzt noch nicht. Es waren teilweise turbulente Zeiten, vor allem mit dem ewigen Annullieren und Verschieben von Vorstellungen. Für mich ist die Pandemie auch noch nicht vorbei. Ich finde es arrogant, dass jetzt alle über 60 und alle Risikogruppen einfach für sich selber schauen müssen, wie sie sich schützen. Dazu die ganzen Meinungsverschiedenheiten. Es gibt nur noch schwarz oder weiss, keine Grauzonen mehr. Ich kann mich nicht erinnern, dass Themen im Leben so kontrovers waren. Man durfte ja gar nichts sagen, sonst wurde man sofort mit bitteren E-Mails zusammengestaucht. Es ist eine Gesellschaft entstanden, die wir kurieren müssen. Aber es gab auch schöne Aspekte. Ich konnte noch intensiver arbeiten, weil jeglicher Ausgang und Vergnügen nicht möglich waren. Endlich hatte ich Zeit, um Sachen zu erledigen, die ich schon lange wollte. Ich bin auch ein besserer Koch geworden.

Gab es Sachen, die Sie in dieser Zeit besonders vermisst haben?

Meine Frau und ich sind grosse Kinogänger. Also haben wir damit angefangen, zu Hause Filme via Internet abzurufen. Das war ein bisschen komplizierter, als man uns gesagt hatte. Dazu kommt natürlich, dass ich nicht spielen konnte, alles zweimal, dreimal verschieben musste. Dann gab es Momente, in denen die Theater spielen wollten, aber ich nicht. Und auch heute spürt man, dass es vielen Leuten nicht wohl ist, wenn sie ins Theater gehen. Man weiss gar nicht mehr, wo man hingehen kann, und sicher ist, wenn sich täglich hunderttausend Personen anstecken? Ich bin in einem Alter, wo eine Ansteckung gefährlich sein kann.

«Ohne sie ginge es nicht»: Emil und seine Frau Niccel. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Gab es in der Zeit, in der Sie pausieren mussten, mal den Gedanken «Jetzt wäre ein guter Moment, um aufzuhören»?

Überhaupt nicht. Der Wunsch der Leute, wieder zu lachen, wird immer grösser. Für mich ist es auch ein Bedürfnis, den Leuten Freude zu bieten. Ich habe mit 15 Jahren schon gemerkt, dass ich andere mit Worten oder Gesten zum Lachen bringen kann. Ich kann nicht beschreiben, was es ist. Es ist fast ein bisschen geheimnisvoll.

Fühlen Sie sich wohl, wenn Sie auf der Bühne stehen?

In Zürich fühlte ich mich im März wohl, weil es im Theater eine Maskenpflicht fürs Publikum gab. Beim Lachen werden halt viele Aerosole ausgestossen. Wenn die Maske auch noch wegfällt, ist mir schon nicht ganz geheuer. Mittlerweile werde ich ja schon schräg angeschaut, wenn ich im Alltag in gewissen Situationen eine Maske trage. «Hee, Maske ab!», rief man mir auch schon zu. Dabei ist es nach wie vor wichtig.

Greifen Sie diese Themen in Ihrem neuen Programm auf?

Eine Coronanummer geht gar nicht, das gäbe ja ein volles Programm. Ich nehme das Wort auf der Bühne gar nicht in den Mund. Aber ich deute diese Themen fein und auf Umwegen an. So, dass man merkt, was gemeint ist. Ich thematisiere etwa das Lügen, das Behaupten, und was mittlerweile alles geglaubt wird. Das sind feste Bestandteile von Meinungsbildung geworden. Aber bei mir ist es in Beispielen lustig verpackt. Ich muss auch aufpassen: Sobald ich über ein Thema zu viel weiss, kann ich fast keine Nummer mehr dazu schreiben. Das wird zu kopflastig – und das wäre nicht mehr Emil.

Kult-Kabarettist Zu sagen, dass Emil Steinberger zum Schweizer Kulturgut gehört, wäre schon fast eine Untertreibung. Seit über 50 Jahren steht der Luzerner auf der Bühne. Sein Vorname ist längst eine eigene Marke. Bekannt wurde Emil neben seinen Bühnenauftritten auch durch die Tournee mit dem Circus Knie und den Film «Die Schweizermacher» in den 1970er-Jahren. Seit 2014 lebt Emil mit seiner Frau Niccel Steinberger in Basel. Dort ist er ab dem 22. April auch das nächste Mal live zu sehen. (hys)

Sie werden nächstes Jahr 90 Jahre alt. Und noch immer bestreiten Sie mehrere Abende hintereinander alleine bis zu drei Stunden Bühnenprogramm. Ich kenne Zuschauer, die gesagt haben, am Ende hätten sie selber kaum mehr Energie zum Sitzen gehabt und Emil spielte locker weiter.

Das höre ich gerne. Ich hatte inzwischen auch schon Mitleid, weil die Leute so lange dasitzen müssen. Deshalb habe ich das neue Programm auf 100 Minuten begrenzt. Wie soll ich das erklären? Es funktioniert einfach. Vor der Vorstellung kann ich müde sein, aber sobald ich auf der Bühne stehe, ist das weg. Ich schlüpfe in die verschiedenen Figuren und erzähle die Geschichten, die ich selber wieder erleben kann. Einen schöneren Beruf gibt es fast nicht, als 100 oder 500 Leute zum Lachen bringen zu können.

Sie stehen seit sechs Jahrzehnten auf der Bühne. Was hat sich in dieser Zeit geändert?

Es ist eigentlich immer noch das Gleiche. Ich habe bereits als Schüler und Ministrant Nummern improvisiert. Der Stil, das Spielerische ist ein fester Bestandteil geblieben. Aber in der Vorbereitungszeit wurde mein Kopf schon strapaziert, ich kann es ja nicht ausprobieren, kann nicht proben. Ich muss mir vertrauen, dass ich den richtigen Schwung auf der Bühne bekomme. Bei der Vorbereitung des neuen Programms habe ich aber auch gemerkt, dass ich mich zurückhalten muss. Nein, Emil, von dir erwartet man nicht Politik. Die Leute wollen reinsitzen und sich unterhalten. Man will nicht studieren, wie ich das eine oder andere gemeint haben könnte. Wenn ich nur politische Statements hinwerfe, ist das Ganze in wenigen Minuten wieder vergessen. Ich wollte auch nie missionarisch sein und den Leuten beibringen, was richtig und was falsch ist. Das Wichtigste ist, dass meine Darbietungen den Weg ins Herz der Zuschauer finden. Nur so kann man erklären, wieso Nummern über Jahre haften bleiben.

Ihre Klassiker funktionieren auch nach 40, 50 Jahren noch.

Das kann man nicht einplanen, es überrascht mich ja selber immer wieder. Ich habe kürzlich ein Video bekommen mit einem Dreijährigen, der die Nummer mit dem Kinderwagen gespielt hat. Ein anderes Mal habe ich ein fünfjähriges Mädchen gesehen, das der Mutter die Gotthard-Zugfahrt mit dem Chileli vo Wassen vorgespielt hat – die konnte jedes Wort auswendig.

Auch nach Jahrzehnten noch lustig: Die Kinderwagen-Nummer. Bild: zvg

Haben Sie eigentlich eine Lieblings-Emil-Nummer?

Nein. Lustig ist, dass einige erst mit der Zeit gut werden. Das hängt mit meiner Art, zu arbeiten, zusammen. Ich versuche beim Schreiben natürlich schon, das Optimale herauszuholen. Ich schreibe möglichst von Hand. Der Prozess geht viel langsamer und ich kann denken während des Schreibens. Da gibt es einen Prozess vom Kopf bis zu den Fingern. Am Computer geht mir das viel zu schnell. Aber ich mache nie eine Probe vor der Premiere. Vieles kommt mir erst in den Sinn, wenn ich vor Publikum stehe und die Reaktion erlebe. Man kann an die Premiere kommen und dann nach 20 Vorstellungen nochmals und kriegt ein «anderes» Programm.

Welche Art von Humor konsumieren Sie privat? Lassen Sie sich inspirieren?

Als Komödie wird heutzutage sehr viel bezeichnet. Und dann geht es oft nur um Sex-Witze. Das Niveau sinkt grausam. Ich gehe auch nie zu Kollegen, um mich zu inspirieren. Ich habe immer Freude gehabt, Alfred Rasser oder Cés Keiser zuzuschauen. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, etwas in die Richtung zu machen.

In Ihrem neuen Programm «Emil schnädered» improvisieren Sie viel.

Zusammen mit seiner Frau wohnt Emil seit einigen Jahren in Basel. Juri Junkov

Ich habe vor ein paar Jahren einmal ein Programm gemacht, bei dem ich jeden Abend eine Improvisation machte. An der Premiere in Zürich habe ich einfach dem Publikum gesagt, sie sollen sagen, wen ich spielen soll. Einer hat dann gerufen «Ein Tankwart». Und dann kam der nächste und rief «Aber einer ohne Benzin». Die NZZ schrieb, dass es die beste Nummer des Abends gewesen sei. Ich habe zu Hause etwa 260 verschiedene Improvisationen auf Kassette – jede anders. Es gab auch Unterschiede, je nachdem, wo ich spielte. In Basel wurde viel Fussball erwähnt, in Bern der Zibelimärit, in Zürich wollten sie Chirurgen und Schönheitsoperationen. Das konnte ich damals auch machen, weil ich noch nicht so belastet war vom Erfolg. Später habe ich mich teilweise davon bremsen lassen. Ich hatte das Gefühl, ich dürfe kein Risiko eingehen, wenn die Leute das mögen, was ich mache. Es hat gedauert, bis ich mich davon befreit habe und sagen konnte: Ist mir Wurst, ich mach’ das jetzt so.

Ihre Bühnenfiguren sind Menschen aus dem Alltag, die Sie dann leicht überzeichnen. Wenn Sie nun nochmals als junger Mann starten würden, wären das nochmals die gleichen Figuren?

Ich glaube nicht, dass sich der Mensch so schnell verändert. Nach aussen vielleicht schon. Aber Verhaltensweisen und Empfindlichkeiten gibt es heute noch genau gleich. Sonst würden auch die alten Nummern nicht mehr funktionieren. Ich glaube, dass ich gar nicht anders auf der Bühne agieren könnte.

Sie sind ja seit langem ein Zwei-Personen-Unternehmen.

Ohne meine Frau wäre fast nichts mehr möglich. Ich könnte den Ansturm an Anfragen schon seit langem nicht mehr bewältigen. Sie ist seit über 25 Jahren meine rechte, hilfreiche Hand. Sie ist eine Wundertüte, die kann alles. Das ist aber auch die Gefahr. Sie hat lange Zeit ihre eigenen Wünsche zurückgestellt. Aber im Moment müssen wir aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Wir kriegen täglich Hunderte E-Mails «Würden Sie, könnten Sie …». Da muss ich korrigierend eingreifen und ihr ihre Zeit verschaffen.

Sie haben lange in New York und anschliessend in Montreux gelebt, auch weil Sie die Anonymität geschätzt haben. Jetzt wohnen Sie mitten in Basel, wo Sie alle paar Meter erkannt werden dürften.

Ich bin da nicht heikel. Die Leute sind warmherzig und zuvorkommend. Einmal hat mir eine Frau im Tram spontan einen Blumenstrauss geschenkt.

Sie sind neuerdings auch auf Twitter und äussern sich dort auch immer wieder zum Krieg in der Ukraine.

Als ich das neue Programm geschrieben habe, hat mich der Krieg immer wieder aus den Gedanken gerissen. Meine Frau und ich haben nur noch den Kopf geschüttelt. Wir sind nur noch traurig, was da abläuft. Das ist so etwas Hirnrissiges, Furchtbares, Unnötiges, nicht zu fassen und nur aus einem Grind gewachsen. So etwas prägt einen, man wird ernster und trauriger.

Sie sind Jahrgang 1933. Wie stark erinnern Sie sich an den Zweiten Weltkrieg?

Ich weiss noch, wie mein Vater jeden Abend Radiosender aus ganz Europa gehört hat. Er ist fast ins Radio reingekrochen und hat sich aufgeregt, wenn Deutschland wieder Land erobert hat. Und die Mutter, die immer Märkli gesammelt hat und schauen musste, ob’s noch für Brot reicht oder ob wir noch Lebensmittelmarken von einer anderen Familie bekommen, die sie übrig haben. Und ich kann mich vor allem erinnern, als im Mai 1945 die Mutter in mein Zimmer kam und gesagt hat, der Krieg sei fertig. Gleichzeitig haben alle Glocken geläutet. Das ist mir sehr eingefahren.

Momentan schreiben Sie an Ihrer Autobiografie. Wie stark kommen da solche Erinnerungen wieder hoch?

Ich habe zu Hause einen Berg aus Mäppchen und Ordnern. Ich habe wahnsinnig viel Material. Das ist ein Riesenbrocken. Seit ich 15 Jahre alt bin, bin ich nur am Arbeiten. Das Leben bietet mir ständig neue Sachen an, die spannend sind. Aber ich kann ja nicht tausend Seiten schreiben. Ich habe mal in einem uralten Buch gelesen, dass der Name Emil «der Tüchtige» bedeutet. Und im Sternzeichen bin ich Steinbock, ein Tier, das lieber nach oben als nach unten gehen will. Ich will nicht ein bestimmtes Ziel erreichen, sondern das, was man mir in die Hände legt, machen, auch wenn ich schon einen grossen Rucksack trage.

Haben Sie schon einen Titel für das Buch?

Den weiss ich noch nicht. Vielleicht reicht auch nur «Emil» oder nur «E».

