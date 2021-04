Kultur «Alles Proben ist für die Katz»: Profis dürfen wieder Theater spielen, aber für Laien bleibt die Bühne tabu ‒ das stösst auf Unverständnis Seit Mitte April dürfen Amateur-Theaterschaffende zwar wieder proben, Aufführungen vor Publikum sind aber weiterhin untersagt. Der Regionalverband Zentralschweizer Volkstheater fürchtet das Ende einzelner Vereine. Andere sind zuversichtlicher. Simon Mathis 28.04.2021, 16.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Da war noch alles wie gehabt: Die Amateur-Theatergruppe Bagasch bei der Generalprobe von «Wir sind noch einmal davongekommen» im Theater Pavillon Luzern.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 29. Oktober 2019)

Es war eine Nachricht, die so manche Theaterschaffende aufatmen liess: Unter besonderen Auflagen dürfen in der Schweiz seit 19. April wieder Stücke vor Publikum aufgeführt werden. Was anfänglich wie eine grundsätzliche Öffnung wirkte, ist allerdings mit einer wichtigen Einschränkung verbunden. Denn: Nur Profis dürfen vor Publikum spielen. Dem Laientheater, auch wenn es eine professionelle Leitung hat, bleiben Bühnenauftritte weiterhin verwehrt.