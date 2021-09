Kultur Rasant dynamisch und swingend lässig: Luzerner Brassband setzt ein Symbol für ihren Neustart nach Corona Die Brassband Bürgermusik Luzern begeistert im KKL-Saal. Die bewährte Crew und «Talents» lassen gemeinsam «Fire in the Blood» auflodern. Romano Cuonz 24.09.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bürgermusik im KKL. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 23. September 2021)

Die Brassband der Bürgermusik Luzern und ihre jungen «Talents» sind weit davon entfernt, einfach nur traditionellen New-Orleans-Brass-Sound oder Brass nach «old»-englischem Vorbild zu bieten. Wenn es darum geht, Spass zu haben und dem Publikum genauso viel Spass zu bereiten, lassen sie sich von der Brass-Literatur in ihrer ganzen Reichhaltigkeit und mit all ihren Dimensionen inspirieren.

Ein Beispiel: Nach der zwölfmonatigen Livemusik-Pause bringen der äusserst agile Dirigent Patrick Ottiger und seine jungen «Wilden» ihre ganze Freude über den Neustart im KKL-Konzertsaal zum Ausdruck. Ständig in Bewegung, tanzend, swingend lässig, ein tolles Solo nach dem andern bietend, laden Girls und Boys das gut gelaunte Publikum ein, beim weltweiten Hit «Jerusalema» mitzuhalten. Dargeboten übrigens in der eigenen viralen Version der Talents, die im Netz schon über 200'000 Mal angeschaut worden ist.

Die KKL-Akustik musiziert ständig mit

Auch die 32 Musikerinnen und Musiker der Brassband Bürgermusik setzen gleich zum Auftakt ein Symbol für ihren Neustart nach Corona. Dies mit «Navigation Inn» von Philip Sparke. Einem anspruchsvollen, viele Möglichkeiten einer Blechkapelle auslotenden Marsch. Er erinnert an ein Pub im Dörfchen Dobcross nahe Manchester. Seit Brass-Urzeiten messen sich dort englische Bands im Marschwettbewerb.

Wo immer Brassbands konzertieren, finden sich im Programm meist auch Arrangements zu Kompositionen des US-Amerikaner Blasmusikkomponisten Alfred Reed. Auch die Luzerner zollen ihm Tribut. Reeds Komposition «El Camino Real – A Latin Fantasy» (arrangiert von Frode Rydland) mit ihren an Flamenco erinnernden Akkordprogressionen ist voll Leidenschaft und Rasse. Wie sehr die Brassband Bürgermusik Luzern die musikalische Handschrift ihres Dirigenten Michael Bach trägt, wird in allen der nun folgenden Stücken hör- und – Bewegung um Bewegung – auch sichtbar. Bach geht äusserst präzis und trotzdem locker auf jedes Register individuell ein. Bringt gewaltige Tutti genauso imposant zum Ausdruck wie feinste Pianissimi, bei denen man einzelne melodieaufnehmende oder auch nur einmal aufflackernde Soloinstrumente glasklar zu hören bekommt. Unterstützt wird das Orchester dabei von der brillanten KKL-Akustik, die gerade beim Auftritt einer tongewaltigen Brassband ständig mitmusiziert.

Ein wundervolles, nachgerade lyrisch vorgetragenes Solo des Soprano-Kornettisten Adrian Fleischlin wird dem Publikum in der romantischen Ballade «Let Me Try Again» des französischen Bandleaders François Caravelli vorgetragen. Die Melodie kommt einem bekannt vor. Natürlich: Da gab es doch einst den berühmten Song von Frank Sinatra. Kornettist Fleischlin gestaltet das Evergreen nicht weniger eingängig und liedhaft als dieser es damals tat.

Talente mit musikalischen Krachern

Ihre ganze Klangpracht entfaltet die Bigband mit «Dynasty» des Schotten Peter Graham. Dies war das Aufgabenstück, sowohl beim British Open als auch beim belgischen Brassband Wettbewerb 2019. Gewidmet ist die Komposition dem aus der Heilsarmee hervorgegangenen Briten Harry Mortimer, einer Ikone der Brassband-Szene. Lyrische Melodien stehen im Kontrast zu virtuosen Kadenzen und technisch anspruchsvollen Passagen. Die Brassband läuft zur Hochform auf. Stellt Präzision, Klangkultur und ihre ganze instrumentale Vielfalt unter Beweis. Lässt Emotionen kochen und demonstriert dabei rasante Dynamik. Zuhörerinnen und Zuhörer fühlen jenen heissen Puls, den die Brassband-Musik bei ihrem Ursprung in englischen Kohlebergwerksgebieten gehabt haben muss.

Für die Talents – sie verdienen sich ihren Namen an diesem Abend vollkommen – ist das Konzert im KKL bereits der vierte Auftritt binnen eines Monats. Neben «Jerusalema» servieren sie noch zwei erfrischend lebhafte Stücke. «Brooklyn», übernommen von der 1998 gegründeten Youngblood Brassband und vom früheren Euphonisten Raphael Burkhard eigens für die Talents arrangiert. Farbig und mit Vollblütigkeit. Als Improvisationskünstler brillieren Manuel Zemp (Posaune) und Mattia Klaus (Trompete). Bei der Fanfare «Euroflash» des 27-jährigen Damien Lagger lassen es die 36 Nachwuchsmusikerinnen und Musiker so richtig krachen. Jede und jeder spielt auf seinem Instrument, mal gemeinsam, mal solo, tanzt, marschiert und formiert sich eins übers andere Mal zu neuen Gruppen. Eine musikalische Performance ist es, die Patrick Ottiger mit seinem Ensemble bietet und dabei das Publikum aus dem Häuschen geraten lässt.

Der krönende Höhepunkt

Mit der konzertanten Ouvertüre «Russische Ostern» von Nikolai Rimsky-Korsakov übernehmen nun wieder Michael Bach und die Brassband Bürgermusik. Es folgt «The Path to Peace» von Philip Harper. Ein Werk in leiser, melancholischer Tonsprache, das der Komponist für einen schwer Erkrankten geschrieben hat. Um Hoffnung auch in einer ausweglosen Situation nicht sterben zu lassen, endet die musikalische Dichtung schliesslich in einem hellen Dur-Akkord. Einen Kontrast dazu setzt die Band mit The Incredibles von Michael Giacchino, einem Soundtrack zum gleichnamigen Film. Lautstarke Bigbandmusik mit viel Tempo, einem Superhelden auf den Leib geschrieben.

Und dann kommt es zum krönenden Höhepunkt des Konzerts mit gleich allen 68 jungen und gestandenen Musikerinnen und Musikern auf der Bühne. Gemeinsam lassen sie Paul Lovatt-Coopers «Fire in the Blood» auflodern. Moderator Samuel Müller kündet es an: «Dieses Werk vereinigt schmissig-mitreissende Sequenzen mit berührenden Passagen und kombiniert sie auch mit zahlreichen kurzen Soli.» In der Tat: Viel spektakulärer könnte man den Neustart zum gemeinsamen Musizieren von Bürgermusik-Brassband und ihren Talents nicht inszenieren.

Die Brassband Bürgermusik Luzern ist auch heute Samstag, 25. September, anlässlich des Swiss Open Contests im KKL Luzern zu hören. Zeitplan: 8 Uhr Öffnung Kasse, 08:30 Uhr Öffnung Konzertsaal, 9 Uhr Konzertbeginn, 16 Uhr Konzertende.