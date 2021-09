Tag der liturgischen Gewänder in Luzern: Priestergewänder

Kultur Diese kirchlichen Gewänder sind wahre Kunstwerke – am Wochenende werden sie erstmals in Luzern ausgestellt Die Nonnen des ehemaligen Ursulinenklosters Luzern scheuten keine Mühen bei der Herstellung von Messgewändern. Höchste Zeit, diese mehr als 300-jährigen Raritäten aus dem Archiv zu holen. Hugo Bischof 20.09.2021, 19.46 Uhr

Stickerei auf Atlasseide: Teilansicht aus einem der Altarbehänge aus dem Kloster Maria Hilf. König David (mit der Harfe) setzt in Anwesenheit von Bathseba ihrem gemeinsamen Sohn Salomo die Krone auf. Picasa

Die Mode besitzt in der heutigen Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Nicht so in der Kirche: Den Gewändern der Priester sowie anderen Textilien wie etwa Altartüchern wird meist wenig Beachtung geschenkt. Das war in früheren Jahrhunderten ganz anders. Da wurden für den Dienst in der Kirche aufwendige, farbenprächtige Gewänder hergestellt, handgefertigte Einzelstücke.

Viele grössere und kleinere Schätze solcher künstlerisch gestalteter Stoffe – Fachbegriff: Paramentenschätze – lagern heute in Klöstern und Kirchen. An den Tagen der liturgischen Gewänder am 25. und 26. September erhält die Öffentlichkeit Gelegenheit, einen Teil von ihnen zu besichtigen.



Detail aus einem der Altarbehänge: flötenspielender Engel mit Blumen, Vogel und Falter. Picasa

Die Stickereien sind so exakt, dass sie aussehen wie Malerei

Gewand ist dabei ein Oberbegriff: Nicht nur die Kleider der Priester sind damit gemeint, sondern ebenso die Tücher, mit denen etwa Kelche oder andere Messe-Requisiten umhüllt wurden. Alle diese Textilien waren von grosser Exklusivität und geprägt durch eine Fülle vielfältigster bildlicher Motive. Ein Höhepunkt sind die prächtigen Paramente, die sich aus dem 1847 aufgelösten Ursulinenkloster Maria Hilf in Luzern erhalten haben. Sie sind im Kulturgüterraum im Luzerner Stadtarchiv eingelagert und sind nun erstmals überhaupt öffentlich zu sehen.



Urs-Beat Frei, Spezialist für christliche Sakralkunst, im Aufbewahrungsraum für Kulturgüter im Stadtarchiv Luzern.

Bild: Manuela Jans-Koch (Reussbühl, 20. September 2021)

«Sie sind von nationaler Bedeutung»

Es handelt sich um drei grosse Antependien (Altarbehänge) sowie zwei riesige Vorhänge mit Darstellungen von Heiligen. Das Besondere an ihnen ist die spezielle Technik, mit der sie hergestellt wurden, die sogenannte Nadelmalerei. Dabei wurden Stoffe mit Nadel und Faden so fein und filigran bestickt, dass man meint, es handle sich um Malereien. Die Altarbehänge stammen aus der Zeit um 1700. «Sie sind von nationaler Bedeutung», sagt Urs-Beat-Frei, Spezialist für christliche Sakralkunst und Konservator des Luzerner Stiftsschatzes in der Hofkirche, der die Ausstellung organisiert hat.



Eine weitere Detailansicht auf einem der Behänge.

Bild: Manuela Jans-Koch (Reussbühl, 20. September 2021)

Einer der Altarbehänge, eine 87 mal 230 Zentimeter grosse Seidenstickerei auf weisslicher Atlasseide, erzählt detailreich die Legende der Heiligen Ursula, der Patronin des 1535 gegründeten Ursulinen-Ordens. In den Ranken aus Lilien, Tulpen, Nelken und weiteren Blumen, welche die religiösen Motive umspielen, entdeckt man neben Engeln auch Vögel, Schmetterlinge sowie Insekten.

Geschaffen wurden die Behänge von der namentlich bekannten Nonne Anna Maria Marzohl (1636–1712). «Sie war unverdrossen in der Arbeit, sonderbar wohl geübt in der Arbeit, so man den gemalten Stich Arbeit nennt» – so wird sie in der Chronik des Maria Hilf Klosters beschrieben. Sie vertiefte sich offenbar so in ihre anstrengende, detailgenaue Arbeit - vielfach bei Kerzenlicht -, dass sie darob schliesslich erblindete.

Eine wichtige Aufgabe der Ursulinen war die sorgfältige Mädchenerziehung. «Dazu gehörte sicher die Vermittlung verschiedener Handarbeitstechniken», sagt Urs-Beat Frei. Früh schon kommen in den Urkunden Nachrichten über begabte Stickerinnen vor, etwa Maria Sibylla und Anna Margarita Pfyffer. Stickende Nonnen finden sich auch in vielen anderen Orden.



Die Ursulinen widmeten sich der Mädchenerziehung

Der Orden der Ursulinen geht zurück auf eine 1535 in Brescia (Italien) entstandene Vereinigung. Die Niederlassung in Luzern entstand 1659. Von 1676 bis 1684 liessen die Ursulinen unterhalb der Museggmauer Pensionatsflügel, Kirche und Klosterflügel bauen. Sie unterhielten vier Bildungsanstalten: die öffentliche und unentgeltliche Töchterschule; das Pensionat für adlige Töchter, für das ein bescheidenes Kostgeld verlangt wurde; die Sonntagsschule für Frauen und Mägde sowie ein Seminar für Lehramtskandidatinnen, zumeist Novizinnen.

Ausschnitt aus einem der um 1700 im Ursulinenkloster Maria Hilf in Luzern entstandenen Altarbehänge: König David (rechts mit David) und Bathseba krönen ihren Sohn Salomo. Bild: Picasa Detail mit Schmetterling aus einem der über 300-jährigen Altarbehänge, welche von der Nonne Nonne Anna Maria Marzohl (1636–1712) im Ursulinenkloster Maria Hilf gestickt wurden

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. September 2021) Die Altarbehänge sind mit divesen Motiven bestickt: Heilige, Blumen, Tiere.







LZ | Manuela Jans-Koch Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. September 2021) Die feinen Stickereien sind teilweise auch mit Glasperlen und Silberschmuck verziert.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. September 2021) Lautenspielender Engel. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. September 2021) Ein weiteres Detail aus dem Altarbehang. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. September 2021) Einer der Heiligen auf dem Altarbehang. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. September 2021) Urs-Beat-Frei, Spezialist für christliche Sakralkunst, mit einem der liturgischen Altarbehänge im Kulturgüterraum des Stadtarchivs Luzern.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. September 2021) Die Altarbehänge und Messgewänder wirken wie gemalt. Sie wurden aber in unglaublicher feiner Arbeit gestickt. Picasa Noch ein Ausschnitt aus einem der Altarbehänge: Josef mit dem Kind Jesus. Picasa

1798 mussten die Ursulinen die Gebäude räumen. Der Plan, das Mariahilfkloster zum Versammlungsort der helvetischen Republik zu machen, scheiterte zwar, da die Republik ihren Sitz von Luzern nach Bern verlegte. Versuche, das Kloster wiederherzustellen, waren aber erfolglos. Heute dient nur noch die Mariahilfkirche des ehemaligen Klosters religiösen Zwecken. In den restlichen Gebäuden sind unter anderem eine Schule und eine Kita untergebracht.

Führungen zu den Maria-Hilf-Paramentenschätzen im Stadtarchiv Luzern am Sonntag, 26. September, um 10.45, 14.15 und 15.15 Uhr. Anmeldung erforderlich (info@sakrallandschaft-innerschweiz.ch oder Tel. 041 660 91 18). Infos zu den übrigen Anlässen unter: www.sakrallandschaft-innerschweiz.ch