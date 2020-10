Interview «Kultur funktioniert nur, wenn das Publikum kommt»: Der Organisator der Tage der Kulturlandschaft setzt auf Atmosphäre Am Donnerstag starten im Kanton Luzern die Tage der Kulturlandschaft. Trotz Corona finden die meisten Anlässe statt. Vereinspräsident Marco Sieber hofft deshalb auf viele Besucherinnen und Besucher. Laut ihm wird die besondere Atmosphäre der Land-Lokalitäten unterschätzt. Reto Bieri 21.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Sieber, die Coronafälle steigen stark an. Können die Tage der Kulturlandschaft, die am Donnerstag beginnen und bis am 7. November dauern, stattfinden?

Marco Sieber: So, wie es momentan aussieht, ja. Einfach mit den nötigen Schutzmassnahmen, insbesondere einer Maskenpflicht. So kann die Zuschauerkapazität gewährleistet werden. Unsere Mitglieder sind aber völlig unterschiedlich organisiert, weshalb auch die Voraussetzungen und die Herangehensweisen unterschiedlich sind.

Hat jeder Anlass ein eigenes Schutzkonzept erarbeitet?

Ja, denn die Tage der Kulturlandschaft sind nicht von oben orchestriert. Wir vom Verein Kulturlandschaft bieten das visuelle und kommunikative Gefäss für die Anlässe unserer 24 Mitglieder. Die Auftritte zum Beispiel von Hanspeter Müller-Drossaart in Sursee oder von Trummer in Reiden werden individuell organisiert. Die Schutzkonzepte ähneln sich aber und sind teilweise abgesprochen. Unser Verein hat zudem Empfehlungen abgegeben.

«Bajass»: Erzähltheater mit Hanspeter Müller-Drossaart am 31. Oktober im Somehuus Sursee. Bild PD

Welche?

Insbesondere die Maskenpflicht vor, während und nach der Veranstaltung. Ich denke, die meisten Künstler begrüssen das, weil dann bei einem Coronafall niemand in Quarantäne muss. Sina zum Beispiel schreibt die Maskenpflicht vertraglich vor. Sie will natürlich ihre Tour nicht gefährden. Weiter haben wir empfohlen, offensiv zu kommunizieren, dass die nötigen Massnahmen aktiv umgesetzt werden. Und wir haben gesagt: Unternehmt alles, damit die Veranstaltung stattfinden kann! Im Frühling gab es meines Erachtens Anlässe, die zu früh abgesagt wurden, weil man den Aufwand scheute. Es ist unsere Pflicht gegenüber den Künstlerinnen und Künstlern, dass wir alles versuchen.

Zur Person Bild: PD Marco Sieber Marco Sieber ist Präsident des Vereins Kulturlandschaft Luzern. Er arbeitet als Theaterschaffender, Kulturveranstalter und Fotograf. Der 43-Jährige wohnt in Sempach, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Gibt es Anlässe, die wegen Corona nicht stattfinden?

Ja, das 20-Jahr-Jubiläum des Stadtcafés Sursee fällt ins Wasser, aus ähnlichen Gründen wie das Jazzfestival Willisau. Das Stadtcafé wünschte sich einen offenen Abend mit drei Bands. Das ist unter diesen Umständen nicht möglich. Auch das Konzert von Blind Butcher beim Verein Comebäck in Wolhusen muss abgesagt werden. Ein Konzert mit tanzbarer Musik, Ausgelassenheit und dem einen oder anderen Bier liegt momentan nicht drin.

Die Tage der Kulturlandschaft finden bereits zum 13. Mal statt. Das tönt nach einer Erfolgsgeschichte.

Ich denke, die Tage haben sich bewährt, sie sind ein Schaufenster für Kultur auf der Landschaft. Der Anlass ist eng mit unserem Verein verknüpft, der mittlerweile eine potente Stimme der Kultur auf der Landschaft ist. Es ist unser Ziel, dass die Landschaft bei der Politik, aber auch beim Publikum stärker wahrgenommen wird. Die Tage der Kulturlandschaft entsprechen ganz dem Geist des Vereins. Jeder kann individuell und ein an die Örtlichkeit angepasstes, hochstehendes Programm anbieten.

Reicht das, um die Städter an Anlässe aufs Land zu locken?

Ich kenne die einzelnen Zahlen nicht, aber einige Veranstalter haben das ganze Jahr über Besucher aus der Stadt. Eines unserer Hauptziele bei der Vereinsgründung vor bald 20 Jahren war, das städtische Publikum aufs Land zu bringen. Ich weiss aber nicht, ob dieser Gedanke heute noch so wichtig ist.

Wie meinen Sie das?

Unsere Veranstaltungen zu besuchen, lohnt sich, egal, wo man wohnt. Ich finde ehrlich gesagt die Bewegungen innerhalb des Kantons viel spannender als jene vom Land in die Stadt und umgekehrt. Unser Kanton ist klein genug, damit wir überall gut hinreisen können, und gross genug, damit wir eine vielfältige Kultur bieten können. Ob ich nun hochstehendes Laientheater im Entlebuch oder in Willisau schauen gehe, finde ich ebenso spannend wie Theater im Südpol. Das Angebot ist entscheidend, der Ort ist irrelevant. Man muss einfach hingehen. Total unterschätzt wird meiner Meinung nach zudem der Atmosphärenwert der Lokalitäten; die Ronmühle Schötz, das Somehuus Sursee oder der Brauiturm Hochdorf machen den Anlass zusätzlich attraktiv.

Nehmen die Künstlerinnen und Künstler überhaupt wahr, dass sie im Rahmen der Kulturlandschaft auftreten?

Ja, definitiv. Shirley Grimes bemerkte einmal, wenn man genau hinschaue, spiele sie übers Jahr gesehen viel mehr an ländlichen als an städtischen Orten. Für viele Künstlerinnen und Künstler ist die sogenannte Landschaft eine Selbstverständlichkeit, die machen die Trennung gar nicht so.

Uta Köbernick tritt am 22. Oktober in Rothenburg und am 6. November in Schötz auf. Am 7. November wird der Schauspielerin, Liedermacherin und Kabarettistin der Schweizer Kabarettpreis Cornichon verliehen. Bild PD

Corona trifft besonders die Künstlerszene hart. Was für Rückmeldungen erhalten Sie?

Die Künstlerinnen und Künstler sind froh, zu sehen, dass wir alles geben, damit die Anlässe stattfinden können. Die wichtige Botschaft von uns Veranstaltern sollte sein, dass ein Konzertbesuch kein grösseres Risiko darstellt, als wenn ich einkaufen gehe. Deshalb mein Appell: Bitte geht raus! Kultur ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Er funktioniert aber nur, wenn das Publikum kommt.

Wie existenzbedrohend ist Corona für die Kulturveranstalter auf der Landschaft?

Nicht anders als für Kulturveranstalter im städtischen Gebiet. Es bedeutet in erster Linie einen riesengrossen Mehraufwand und eine unglaublich belastende Planungsunsicherheit. Zudem gehen uns sehr viele Einnahmen verloren, beispielsweise wenn kein Barbetrieb geführt werden kann. Bei jenen, die ehrenamtlich arbeiten, trifft es bei einer Absage mehr oder weniger nur die Künstler. Jene mit einem professionellen Betrieb leiden mehr. Aber der Rattenschwanz ist trotzdem riesig, es trifft auch den Bäcker, die Technikfirma, das Busunternehmen und den Getränkelieferanten.

Hinweis: Das ausführliche Programm finden Sie unter www.kulturlandschaftluzern.ch.