Kultur Gegen die Coronastarre: In Grosswangen eröffnet ein Kunstparcours Der Kulturkreis Grosswangen will etwas gegen die Coronalähmung im kulturellen Bereich unternehmen und organisiert einen Parcours durch das Dorf. Fabienne Mühlemann 08.01.2021, 05.00 Uhr

12 Standorte mit 21 Ausstellerinnen und Ausstellern: Vom 8. Januar bis 7. Februar präsentieren Kunstschaffende, welche einen Bezug zu Grosswangen haben, in Firmen, Lokalen, Schaufenstern oder an offenen Plätzen in der Gemeinde ihre Werke. Die ausgestellten Objekte reichen von Fotografien und Gemälden über Skulpturen bis zu Toninstallationen. Sie sind in der ganzen Gemeinde verteilt und können via Wegweiser zu Fuss oder mit dem Auto besucht werden. Einige Präsentationen sind jederzeit frei zugänglich, andere nur an bestimmten Tagen geöffnet. Der Parcours ist für alle Interessierten kostenlos.

Organisiert wird der Kunstparcours «Blickpunkt» vom Kulturkreis Grosswangen. Ziel sei es, etwas gegen die Coronalähmung im kulturellen Bereich zu unternehmen. Präsident Josef Heini und Initiant Geri Baumeler erklären das Zustandekommen folgendermassen:

«Wir wollten etwas auf die Beine stellen, bei dem sich die Besucher coronakonform verteilen.»

Die Mitglieder des Kulturkreises, welcher vor rund 25 Jahren gegründet wurde, haben daraufhin mehrere Personen angefragt, ob sie an dem Parcours ihre Objekte ausstellen möchten. «Die Resonanz war riesig und das grosse Interesse hat uns extrem motiviert», so Josef Heini.

Geri Baumeler und Sepp Heini in der Kunstausstellung Bewegte Drahtarbeiten von Irene Zeller-Baumeler.

Bild: Eveline Beerkircher (Grosswangen, 7. Januar 2021)

Fotografin sieht Anlass als Chance

Praktisch alle Ausstellenden sind Laienkünstler, welche ihre Kunstwerke als Hobby kreieren. Einzig Elena Parris ist hauptberufliche Künstlerin. Die Fotografin, die zum Beispiel mit illegal aufgehängten Bildern auf der Kapellbrücke in Luzern für Aufsehen sorgte, hat ihr Atelier «Kunsthof» auf einem abgelegenen Hügel bei Grosswangen errichtet.

Dort stehen ihre Kunstwerke den Besuchern in den nächsten Wochen jeweils von Freitag bis Sonntag zwischen 11 und 19 Uhr offen. Ihre Kunst beschreibt sie als «Visual Explorer»: Sie setzt Fotografiertes, Gemaltes und Geschriebenes zu etwas Neuem zusammen. So hat sie zum Beispiel ein Foto eines Modells und ein Foto von abgerissenen Plakaten in Istanbul übereinandergelegt und damit eine neue Realität erschaffen.

Parris, die ihre Kunstwerke in den letzten Jahren weltweit ausstellte, erklärt:

«Gegensätzliches, vordergründig Widersprüchliches und Mehrdeutigkeiten interessieren mich derzeit. Das lässt mehr Spielraum zur Interpretation.»

Die Künstlerin Elena Parris in ihrem Atelier mit ihren Bildern.

Bild: Eveline Beerkircher (Grosswangen, 7. Januar 2021)

Für sie sei der Kunstparcours in der aktuellen Zeit eine Chance, ihre Werke trotzdem der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Denn: Die Kunst- und Kulturszene leidet unter der Coronapandemie stark. «Es finden derzeit keine Ausstellungen statt, es geht hier um meine Existenz», so die Luzernerin. Einen Vorteil gäbe es jedoch: «Immerhin habe ich im Moment viel mehr Zeit für meine Arbeit.»

Von Jodlerchor bis Sennenlaternen

Auch die weiteren Ausstellenden haben ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. So hat zum Beispiel der Bildhauer Walter Lustenberger ein Jodelchörli aus Holzstämmen mit einer Kettensäge erschaffen und diese danach mit Acrylfarben bemalt. Oder Hans Golling, der alte Milchkessel zu Laternen verwandelt hat. Die drei Schwestern Irene Zeller-Baumeler, Beatrice Baumeler Roth und Cornelia Keller-Baumeler haben eine gemeinsame Ausstellung mit selbstgemalten Bildern und Skulpturen aus Draht erstellt. Bruder und Initiator Geri Baumeler hat dafür sein Wohnhaus zur Verfügung gestellt.

Das Jodlerchörli «Gugg is Land» von Bildhauer Walter Lustenberger.

Die Sennenlaternen von Hans Golling.

Kunstobjekte von Irene Keller-Baumeler.

Kunstobjekte von Cornelia Keller Baumeler.



Und auch der Präsident des Kulturkreises, Josef Heini, hat für den Kunstparcours zum Werkzeug gegriffen und Hühner aus Holz geschnitzt. Sichtlich vorfreudig schaut er auf die kommenden Wochen. Und sollte der Bundesrat doch noch den Shutdown ausrufen, hat er schon eine Lösung parat: «Dann verschieben wir die Ausstellung einfach auf später. Diese läuft uns zum Glück nicht davon.»

Hinweis: Das Organisationskomitee empfiehlt die Begehung nur im Familienkreis, damit die Coronamassnahmen eingehalten werden können, und es gilt eine Maskenpflicht. Weitere Infos zu den Standorten und den Kunstschaffenden unter www.kulturkreis-grosswangen.ch.