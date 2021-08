Corona: Mit Zertifikat ins Musical: Regeln in Emmen und Meggen

Zentralschweiz Nach Operetten-Absage in Sursee: So lösen andere Theaterveranstalter das Corona-Zertifikat-Problem Die Operette Sursee fällt 2022 ins Wasser. Die Musicals in Emmen und Meggen hingegen finden wie geplant statt – mitmachen darf aber nur, wer ein Zertifikat hat. Robert Knobel 12.08.2021, 05.00 Uhr

Die Meldung aus Sursee sorgte am Dienstag für einen Paukenschlag: Die Musik- und Theatergesellschaft sagt die Operettensaison 2022 überraschend ab – dies nachdem bereits viel Zeit und Geld in die Planungen der Produktion des «Schwarzen Hechts» aufgewendet worden waren. Der Grund für die Absage ist, dass man sich intern nicht einigen konnte, mit welchen Massnahmen man eine coronakonforme Saison sicherstellen will.

Solche Bilder wird es auch 2022 in Sursee nicht geben: Szene aus der Operettenproduktion «Boccaccio» 2018. Roberto Conciatori

Publikum braucht keine Masken mehr

Nicht nur in Sursee, auch anderswo sorgen solche Fragen derzeit für Nervosität. Zum Beispiel bei der Theatergesellschaft Meggen. Am 23. Oktober startet die Musical-Produktion «Hotel Happy End». Anders als in Sursee haben die Megger beschlossen, die Saison wie geplant durchzuführen. Sämtliche 35 Mitwirkenden – von den Schauspielern bis zu den Bühnentechnikern – müssen ein Covid-Zertifikat vorweisen, das bestätigt, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind. Dasselbe gilt für das Publikum. Im Gegenzug dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer ohne Maske in den Saal und müssen auch keine Sitzabstände einhalten.

«Für uns war es wichtig, dass wir eine klare Linie fahren», sagt Hans Duss, Präsident der Theatergesellschaft Meggen. Die Botschaft ist klar: Wer kein Zertifikat vorweisen kann oder will, darf leider nicht in die Aufführung. Alle anderen sind willkommen. Dies sei nicht ganz konfliktfrei abgelaufen. Hans Duss sagt:

«Wir mussten drei bewährte Mitwirkende auswechseln – darunter den musikalischen Leiter.»

Szene aus dem Musical «Seldwyla» der Theatergesellschaft Meggen 2018. Pius Amrein

Eine klare Linie verfolgt auch das Le Théâtre in Emmen – und dies allein schon aus wirtschaftlichen Gründen. «Man stelle sich vor, es gibt einen positiven Fall im Ensemble. Dann müssten alle weiteren Vorstellungen abgesagt werden», sagt Andréas Härry, Co-Geschäftsleiter des Le Théâtre. Dieses Risiko könne und wolle man nicht eingehen. Für die Musicalproduktion «Der Ball», die Ende Jahr startet, gilt daher für alle Mitwirkenden eine Impfpflicht oder ein Genesungsnachweis. Damit sei man auf wenig Widerstand gestossen, so Härry:

«Wir haben 50 Personen zum Casting eingeladen. Nur zwei von ihnen waren skeptisch gegenüber den Vorgaben.»

Es gebe durchaus Künstler, die gegen das Impfen seien, sagt Härry. Doch selbst diese würden letztlich einsehen, dass das Risiko eines Produktionsausfalls nicht verantwortbar ist.

Während für die Mitwirkungen die Bedingungen klar sind, ist noch unklar, was Le Théâtre vom Musical-Publikum verlangen wird. Im Moment sehe man noch von einer Zertifikatspflicht ab, sagt Härry. Dafür werden vorläufig nur zwei Drittel der Plätze zum Verkauf freigegeben. Das weitere Vorgehen hänge vom Verlauf der Pandemie und von allfälligen weiteren Vorgaben der Behörden ab.

Operette Arth will unbedingt spielen – aber noch sind Fragen offen

Im Theater Arth steht der definitive Entscheid noch aus, ob die kommende Operettensaison wie geplant durchgeführt wird. Sandro Forni, Präsident der Theatergesellschaft Arth, sagt dazu: «In der Leitung sind wir uns absolut einig, dass wir 2022 spielen möchten.» Die Vorarbeiten für die Premiere von «Polenblut» im Januar sind bereits angelaufen, in einer Woche sollen die ersten Proben starten. Klar ist für Forni aber auch, dass eine Durchführung nur mit konkreten Massnahmen realistisch ist. Und genau hier gibt es noch offene Fragen.

So ist unklar, wie die Mitwirkenden auf eine Zertifikatspflicht reagieren würden. Dasselbe gilt fürs Publikum. Forni: «Wir sind stark von unserem Stammpublikum abhängig. Wenn ein Teil davon über kein Zertifikat verfügt, sinkt automatisch die Auslastung.» Das wirtschaftliche Risiko könnte dann zu gross werden. Definitiv entschieden wird in Arth frühestens im September.

Bereits gefallen sind die Entscheide derweil in Entlebuch und Root: Die dortige Operettensaison findet pandemiebedingt nicht statt.