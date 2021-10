Neues Luzerner Museum Konzept stösst auf viel Zustimmung – doch drängendste Frage nach dem Standort bleibt unbeantwortet Die Luzerner Regierung will das Historische und das Naturmuseum zu einem neuen Museum zusammenführen. Das vorgelegte Konzept kommt bei den Parteien in der Vernehmlassung gut an. Jedoch kritisieren sie, dass die Standortfrage noch immer ungeklärt ist. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 07.10.2021, 17.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Naturmuseum und das Historische Museum am Kasernenplatz. Geht es nach der Regierung, ziehen hier die Gerichte ein. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. September 2021)

Die beiden kantonalen Luzerner Museen sollen zusammengelegt werden. Der Regierungsrat will das Historische und das Naturmuseum zu einem neuen «Luzerner Museum für Natur, Geschichte und Gesellschaft» verschmelzen. Umstritten ist vor allem die Standortfrage. Der Regierung schwebt ein Umzug ins alte Zeughaus vor. Am Kasernenplatz, wo die beiden Museen heute sind, soll ein zentraler Standort für die Gerichte entstehen.

Gegen die Umzugspläne gibt es breiten Widerstand. Doch mit dem Konzept eines zusammengelegten Museums hat sich die Politik bislang kaum auseinandergesetzt. Bei einer ersten Vernehmlassung dazu hätten zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer geschrieben, sie könnten sich ohne genaue Kenntnis des neuen Museumskonzepts nicht zum Zusammenschluss äussern, schreibt der Kanton auf seiner Website. Darum hat er das Konzept in eine zweite Vernehmlassung geschickt, deren Frist am Donnerstag abgelaufen ist.

Bei der Lektüre der Antworten wird klar: Das geplante Konzept stösst auf weniger Kritik als der geplante Standort. Die Eckpunkte hatte der parteilose Bildungs- und Kulturdirektor Marcel Schwerzmann Ende August präsentiert. Dabei wurde die Einzigartigkeit der Kombination von Natur-, Geschichts- und Gesellschaftsthemen, die es in dieser Konsequenz in der Schweiz noch nicht gebe, betont. Unter anderem ist ein mobiles Angebot geplant. Das sind die Meinungen der Parteien in der Übersicht:

Inhaltsverzeichnis Mitte

FDP

SVP

SP

Grüne

GLP

Die Partei mit der grössten Kantonsratsfraktion äussert sich fast schon euphorisch zu den Plänen und spricht von einem «kulturellen Leuchtturm in der Zentralschweiz», der entstehen soll. Das Konzept gefalle und könne gut nachvollzogen werden. «Es zeigt ein interessantes, modernes und innovatives Museum, welches als mobile Variante generationsunabhängig zusätzlich für Interesse am Haus und an den Ausstellungen wecken wird und damit den Zugang zur Kultur für die ganze Bevölkerung vereinfachen wird», schreibt die Mitte.

Die Freisinnigen zeigen sich ebenfalls zufrieden mit dem vorgeschlagenen Konzept. «Die Zusammenlegung der beiden Museen macht hinsichtlich des Nutzens von Synergien und dem Sparpotenzial weiterhin Sinn», heisst es in der Antwort. Mit den geplanten Sonderausstellungen zu aktuellen Themen ist die FDP einverstanden, mahnt aber: «Das Museum sollte sich dabei aber nicht als moralische Erziehungsanstalt verstehen. Statt zu kopflastig und didaktisch zu sein, sollte es das Publikum emotional, sinnlich und unterhaltsam ansprechen.»

Die Volkspartei ist in allen Punkten einverstanden mit dem vorgeschlagenen Konzept. Jedoch schreibt sie in den Bemerkungen: «Die SVP bezweifelt, dass die Philosophie der themenübergreifenden Gestaltung mehr Besucherinnen und Besucher ins Museum locken wird.» Es sei zu befürchten, dass viele Ausstellungen «von allem ein bisschen zeigen, aber die gewünschte sachliche oder emotionale Tiefe vermissen lassen». Grundsätzlich sagt aber auch die SVP: «Das Konzept klingt gut und scheint nachvollziehbar.»

Die Sozialdemokraten sind mit dem Konzept teilweise einverstanden, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Die Partei unterstütze den Ansatz, «dass ein Museum gleichzeitig bilden und unterhalten soll und sieht im partizipativen Ansatz, der Museumsbesucherinnen und -besucher an den Ausstellungen beteiligt, eine gewinnbringende Weiterentwicklung des Museums». Jedoch kritisiert sie fehlende Aussagen zum Raumbedarf. «Die Regierung präsentiert uns ein spannendes Konzept. Was diese innovativen Ideen aber kosten, wird nicht gesagt», heisst es.

Die Grünen bezeichnen das Konzept als «eher ausgebautes Leitbild». Die Vereinigung von natürlichen und gesellschaftlichen Zusammenhängen sei «eine interessante Perspektive und bietet Chancen», schreiben sie. Ein abschliessendes Urteil sei jedoch erst möglich, wenn auch das Budget bekannt sei. Die Partei lobt aber: «Es ist ein kleiner, aber wichtiger erster Schritt, dass der Kanton die Zusammenlegung der Museen endlich vom Plan, damit Geld einzusparen, gelöst hat.» Weiter fordern die Grünen, dass die Kernausstellung laufend erneuert und attraktiviert wird.

Die Grünliberalen sehen im neuen Konzept «viele Chancen und innovative Ansätze», wie sie schreiben. Weiter regt die Partei an, mobile Vermittlungsangebote gemeinsam mit den Hochschulen zu entwickeln. Grundsätzlich kritisiert die GLP aber die fehlende Gesamtbetrachtung. «Die verschiedenen Vernehmlassungsverfahren führen in unseren Augen dazu, dass immer nur Teilaspekte beurteilt werden können, welche sich aber durchaus gegenseitig beeinflussen», schreibt die Partei.

Damit gemeint ist unter anderem die ungeklärte Standortfrage. Die beschäftigt auch andere Parteien. Die SP hält das Zeughaus für ungeeignet. Die Standortfrage müsse vorangetrieben werden, denn: «Ein Konzept ohne Standort kann nicht überzeugen.» Ähnlich klingt es bei der FDP: «Das vorliegende Konzept bestärkt uns in der Meinung, dass weder der aktuelle Standort noch das Zeughaus passende Optionen sind.» Sie fordert, einen Neubau beim Verkehrshaus zu prüfen. Die Mitte erwartet von der Regierung, sich mit dem Luzerner Stadtrat «baldmöglichst auf eine für alle Akteure stimmige neue Heimat» für das Museum zu einigen. Die Grünen sprechen sich für den bisherigen Standort aus: «Der Erfolg von Ausstellungen steht und fällt mit der Zugänglichkeit. Die Häuser am Kasernenplatz erfüllen diese Voraussetzung sehr gut.»