Luzern Richard Wagner Museums startet mit einer neuen Leiterin in die Saison – und mit der Sonderausstellung «Prachtgemäuer» Die Saisioneröffnung des Richard Wagner Museums ist am 1. April – 155 Jahre, nachdem Wagner das Haus das erste Mal betreten hat. Monika Sigrist hat die Leitung von Katja Fleischer übernommen. 29.03.2021, 11.50 Uhr

Am ersten April eröffnet das Richard Wagner Museum mit einer neuen Ausstellung. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 9. Oktober 2014)

(zgc) Das prachtvolle Landhaus Tribschen gehört zu den gut erhaltenen Bauten, in denen Richard Wagner gewohnt und gewirkt hat. Hier war es, wo er seine Ideen zum Bau seiner eigenen Oper verfestigte. Heute befindet sich dort das Richard Wagner Museum. Dieses startet am 1. April, also 155 Jahre nachdem Wagner das Haus das erste Mal betreten hatte, in die neue Saison, wie die Stadt Luzern in einer Medienmitteilung vom Montag schreibt.