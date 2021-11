LuzernPlus: weitere Unterstützung für kulturelle Projektförderung

Kultur Sechs weitere Luzerner Gemeinden leisten Beiträge an die freiwillige Projektförderung Adligenswil, Ebikon, Greppen, Inwil, Udligenswil und Vitznau haben der freiwilligen kulturellen Projektförderung für das Jahr 2022 zugestimmt. 09.11.2021, 09.09 Uhr

Bis zur Institutionalisierung einer definitiven Finanzierungslösung haben sechs weitere Gemeinden der freiwilligen Projektförderung für das Jahr 2022 zugestimmt, wie der Gemeindeverband Luzern Plus in einer Mitteilung schreibt. Namentlich sind das Adligenswil, Ebikon, Greppen, Inwil, Udligenswil und Vitznau. Diese Gemeinden würden somit ergänzend zu den Mitgliedsgemeinden der Regionalkonferenz Kultur (RKK), das Kulturangebot der Region stärken. André Bachmann, Präsident von LuzernPlus, wird in der Mitteilung folgendermassen zitiert: