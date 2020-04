Kulturfinanzierung: Kanton Luzern nimmt Gemeinden in die Pflicht – aber nicht in allen Bereichen Die Mitfinanzierung von Projekten soll für alle Luzerner Gemeinden obligatorisch werden. Bei den mittelgrossen Kulturhäusern lässt der Kanton aber weiterhin freie Hand. Stefan Dähler 13.04.2020, 05.00 Uhr

Die Zwischenbühne Horw ist eine der Institutionen, die von der Regionalkonferenz Kultur unterstützt werden.

Bild: Manuela Jans-Koch (19. September 2019)

Mittels Regionalkonferenz Kultur (RKK) unterstützen die Gemeinden und Städte in der Region Luzern Kulturprojekte sowie mittelgrosse Kulturhäuser wie das Kleintheater Luzern, das Museum im Bellpark Kriens, die Zwischenbühne Horw oder das Akku Emmen. Das Problem: In den letzten Jahren sind mehrere kleinere Gemeinden aus finanziellen Gründen aus der RKK ausgetreten, per Ende 2021 hat mit Ebikon die erste grössere Gemeinde ihren Austritt angekündigt (wir berichteten).

Derzeit befindet sich allerdings das neue kantonale Kulturförderungsgesetz in der Vernehmlassung. Dieses nimmt unter anderem die Gemeinden stärker in die Pflicht. So ist vorgesehen, dass diese bei der regionalen Projektförderung mitmachen müssen. Es sei problematisch, wenn sich «nicht alle Gemeinden an der regionalen Kulturförderung beteiligen. Einerseits fehlen die Beiträge dieser Gemeinden und andererseits sind Kulturschaffende dieser Gemeinden von der regionalen Kulturförderung ausgeschlossen», heisst es im Bericht des Regierungsrats.

Strukturförderung ist teurer

Bei der RKK begrüsst man diese Änderung. Man mache sich seit Jahren dafür stark, «dass sich alle Gemeinden, welche vom hervorragenden Kulturangebot unserer Region profitieren, auch an dessen Finanzierung beteiligen», sagt Geschäftsführer Cédric Habermacher. «Gleichzeitig ist es eine Tatsache, dass das neue Gesetz nur die Projektförderung, nicht aber die Strukturförderung betrifft. Vor diesem Hintergrund ist auch klar, dass damit noch nicht alle Probleme der RKK gelöst sind – zumal die Strukturförderung deutlich teurer ist.»

Zum Vergleich: Die Gemeinden bezahlen via RKK dieses Jahr rund 250’000 Franken für die regionale Projektförderung, denselben Betrag steuert der Kanton bei. Die Beiträge gehen an Kulturschaffende mit einem einmaligen Projekt, die dafür ein Gesuch einreichen müssen. Für die Strukturförderung – also Beiträge an regionale Kulturhäuser – bezahlt die RKK rund 550'000 Franken. Hier beteiligt sich der Kanton nicht.

Kanton will nicht mehr bezahlen

Nachdem Ebikon seinen Austritt aus der RKK angekündigt hatte, wurden seitens der verbliebenen Gemeinden auch Stimmen laut, die einen Beitrag des Kantons an die Strukturförderung forderten. Dieser lehnt das jedoch ab. Bildungs- und Kulturdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos) teilt auf Anfrage mit: «Der Kanton hat die Gemeinden im Rahmen der Aufgaben- und Finanzreform 2008 entlastet, indem sie keine Beiträge mehr an die Kulturinstitutionen Luzerner Theater und Luzerner Sinfonieorchester leisten müssen. Im Gegenzug verpflichteten diese sich zur Strukturfinanzierung der regionalen Kulturinstitutionen durch die RKK. Ich sehe keinen Anlass, von dieser bewährten Arbeitsteilung abzuweichen.»

Übernimmt Luzern Plus die RKK?

Die Reorganisation der RKK mit dem Ziel, dass wieder mehr Gemeinden Beiträge leisten, bleibt also ein dringliches Vorhaben. Auch der Kanton beteiligt sich an den Diskussionen, so Schwerzmann. Zur Debatte stehe die Integration der RKK «in den regionalen Entwicklungsträger Luzern Plus». Ob es dazu kommt, sei noch offen, schreibt dessen Präsidentin Michèle Graber. Bis am 25. Mai führe Luzern Plus dazu ebenfalls eine Vernehmlassung durch. «Die Gemeinden bestimmen, ob die Kulturförderung eine Aufgabe von Luzern Plus werden soll oder nicht.»

Teil dieser Vernehmlassung ist auch das neue Finanzierungsmodell, das vorsieht, dass für die Höhe der Beiträge der Gemeinden nicht mehr wie heute nach Einwohnerzahl, sondern die geografischen Nähe zu den Kulturinstitutionen massgebend ist. «Sobald die Ergebnisse der beiden Vernehmlassungen vorliegen, soll ein definitives Förder- und Finanzierungsmodell ausgearbeitet werden», so RKK-Geschäftsführer Habermacher.