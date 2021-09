Luzern: Parlament segnet neues Finanzierungsmodell für Kultur ab

Kulturförderung Kanton zahlt weniger, die Stadt Luzern mehr: Parlament segnet neues Finanzierungsmodell für Kultur ab Die Kosten für die fünf grossen Luzerner Kulturbetriebe werden neu aufgeteilt. Das hat der Kantonsrat am Montag entschieden. Dabei ist eine Grundsatzdebatte um das Luzerner Theater entbrannt. Niels Jost 13.09.2021, 17.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die künftige Ausrichtung des Luzerner Theaters gibt zu reden. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 16. August 2021)

Rund 28 Millionen Franken an öffentlichen Geldern erhält der Zweckverband Grosse Kulturbetriebe pro Jahr. Daran angeschlossen sind das Luzerner Theater, das Luzerner Sinfonieorchester, das Kunstmuseum Luzern, das Lucerne Festival und das Verkehrshaus der Schweiz. Die Kosten teilen sich der Kanton und die Stadt Luzern auf: Ersterer trägt heute 70 Prozent, Letztere 30 Prozent.

Dieser Verteilschlüssel soll nun angepasst werden. Neu soll der Kanton noch für 60 Prozent der Kosten aufkommen, die Stadt für 40 Prozent. Das soll die Planungssicherheit für die Kulturbetriebe erhöhen. Zur Erinnerung: Weil der Kanton im Zuge eines früheren Sparpakets seinen Beitrag kürzte, fehlte den Kulturschaffenden plötzlich ein wesentlicher Teil ihrer Einnahmen. Mit der ausgeglicheneren Aufteilung soll dieses Risiko reduziert werden. Zudem erhält die Stadt – wo alle Häuser beheimatet sind – nun mehr Mitspracherecht im Zweckverband.

Die entsprechende Änderung des kantonalen Kulturförderungsgesetzes hat der Kantonsrat am Montag klar mit 69 zu 26 Stimmen gutgeheissen – bei 17 Enthaltungen. Für den neuen Verteilschlüssel waren grossmehrheitlich Mitte, SP, Grüne und GLP, dagegen die FDP und SVP.

Umstritten: Künftige Ausrichtung des Luzerner Theaters

Paradox: In der über zweistündigen Debatte wurde kaum über den Kern der Botschaft – den neuen Kostenteiler – diskutiert. Denn diesen halten praktisch alle Parteien für richtig. Vielmehr entbrannte sich eine Grundsatzdiskussion um die zukünftige Ausrichtung des Luzerner Theaters, welches mit rund 20 Millionen Franken den grössten Anteil der öffentlichen Gelder erhält.

Für FDP-Sprecher Gaudenz Zemp (St.Niklausen) war klar:

«Das vorliegende Betriebskonzept ist veraltet und es gibt noch zu viele offene Fragen.»

Dies insbesondere zu den zukünftigen Mehrkosten, welche allenfalls der Kanton tragen müsse. Zemp forderte daher eine Überarbeitung des Konzepts. Weil es hierbei um eine «grundlegende Weichenstellung» ginge, solle der Kantonsrat einbezogen werden.

Auch der SVP machen die noch unbekannten Betriebskosten Sorgen, wie Fraktionssprecherin Lisa Zanolla (Luzern) ausführte. Dies, weil noch unklar ist, ob das Luzerner Theater am heutigen Standort durch einen Neubau ersetzt, saniert oder an einem anderen Standort erstellt wird. Die künftigen Kosten könnten daher nur erahnt werden. Diese sollen daher plafoniert werden. Zanolla:

«Man hat es versäumt, eine Kostenbremse in die Vorlage aufzunehmen.»

Zemp und Zanolla forderten, die Botschaft zurückzuweisen, zu überarbeiten und offene Fragen zu klären. Ihre Anträge wurden allerdings abgelehnt.

Zwar teilten auch andere Parteien die Bedenken von FDP und SVP. So verlangte beispielsweise Mitte-Sprecherin Gabriela Schnider-Schnider (Schüpfheim) eine Plafonierung der Betriebskosten. Allerdings sei die Einflussnahme des Kantonsrats durch den jährlichen Budgetprozess und den Einsitz im Zweckverband Grosse Kulturbetriebe sichergestellt. Die Gesetzesänderung nur deshalb abzulehnen, käme nicht in Frage. «Das würde uns nach jahrelangen Diskussionen wieder auf Feld 1 zurückkatapultieren», so Schnider-Schnider.

Wohin gehen die eingesparten 2,87 Millionen?

Für Diskussionen sorgte ein weiterer Nebenaspekt der Botschaft. Durch den neuen Kostenteiler kann der Kanton ab 2025 rund 2,87 Millionen Franken pro Jahr einsparen. Dieses Geld müsse weiterhin der Kultur zugutekommen, verlangten die Sprecher von SP, Grünen und GLP.

«Wir sind schwer enttäuscht», sagte Jonas Heeb (Grüne, Horw), «dass die Regierung nicht aufzeigt, wie die Gelder verwendet werden könnten.» Dies, obwohl in der Vernehmlassung mehrere Kulturschaffende Klarheit in dieser Sache gewünscht hatten. Urban Sager (SP, Luzern) sagte:

«Diese Mittel müssen in der Kulturförderung bleiben. Alles andere wäre ein Abbau bei der Kultur.»

In die gleiche Kerbe schlug Angelina Spörri (GLP, Eschenbach): «Der neue Kostenteiler darf keine Sparübung des Kantons zu Lasten der Kultur sein.»

Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos) zeigte auf, dass die 2,87 Millionen Franken ins ordentliche Budget einfliessen würden. Eine Position, wo diese «überschüssigen» Gelder zweckmässig aufgeführt werden könnten, gebe es nicht.

Kanton investiert ins Verkehrshaus, Stadt ins Theater

Bei all diesen Voten verkamen weitaus grössere Beträge zur Nebensache. Mit dem neuen Kostenteiler beschlossen wurde nämlich auch, dass der Kanton die anstehenden Investitionen beim Verkehrshaus mitträgt. Gemäss heutigen Schätzungen sind das rund 25 Millionen Franken. Die Stadt Luzern ihrerseits stemmt die Kosten beim Luzerner Theater, welche in der Botschaft auf 80 bis 100 Millionen Franken beziffert werden.

Aufgrund dieser Investitionen wird der Verteilschlüssel schliesslich unter dem Strich bei ungefähr 50/50 liegen. Ob dieser dann mehr im Zentrum der Diskussionen steht, wird sich bei der zweiten Beratung im Oktober zeigen.