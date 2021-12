Gemeinde Horw kann Zwischenbühne übernehmen - Verein sagt Ja

Kulturhaus Gemeinde Horw kann Zwischenbühne übernehmen – Verein gibt grünes Licht Die Mitglieder des Vereins Zwischenbühne machen den Weg frei für einen Neuanfang des Kulturhauses per Anfang 2022. Die bereits programmierten Anlässe nächstes Jahr finden aber wie geplant statt. Roman Hodel Jetzt kommentieren 14.12.2021, 18.03 Uhr

Im Horwer Kulturhaus Zwischenbühne beginnt am 1. Januar eine neue Ära: Künftig wird es direkt von der Gemeinde geführt und finanziert; bislang hatte sich die öffentliche Hand lediglich finanziell daran beteiligt. Der Verein Zwischenbühne gibt abschliessend grünes Licht für die Übernahme durch die Gemeinde. Dies haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung am Montagabend die 25 anwesenden Mitglieder des rund 200-köpfigen Vereins entschieden – mit 20 zu 0 Stimmen bei fünf Enthaltungen.